Conor Gallagher de Chelsea révèle les détails de l’appel téléphonique de Thomas Tuchel

Conor Gallagher a partagé les détails d’un appel téléphonique qu’il a eu avec le manager de Chelsea Thomas Tuchel à la fin de la saison dernière.

Gallagher a été prêté à Crystal Palace pour la saison 2021/22. À l’époque, un déménagement pour le joueur de 22 ans qui avait eu un prêt mixte avec West Brom la saison précédente avait du sens.

N’Golo Kante, Jorginho et Mateo Kovacic étaient tous clairement en avance sur Gallagher dans l’ordre hiérarchique de Chelsea, tandis que Saul Niguez a également été amené de l’Atletico Madrid.

Depuis son transfert à Palace, le milieu de terrain central est l’un des talents les plus impressionnants de la Premier League.

En 34 matches de championnat la saison dernière, Gallagher a marqué huit buts et obtenu trois passes décisives.

Il est depuis revenu à Chelsea et devrait se battre pour une place sous Thomas Tuchel.

Avant le début de la campagne, Conor Gallagher a partagé les détails d’un appel téléphonique qu’il a eu avec son patron actuel, dans lequel il a dit à l’Allemand qu’il était prêt à jouer pour Chelsea :

“Je lui ai dit que je suis prêt à jouer pour Chelsea”, a déclaré Gallagher. “C’était un coup de fil en fin de saison. Tout le monde avait du temps libre, donc c’était la façon la plus simple de le faire. C’était 15 ou 20 minutes et nous avons tous les deux obtenu de l’appel téléphonique ce dont nous avions besoin. C’était clair après ça. »

Quand on a dit à Gallagher que son style direct était assez courageux, le milieu de terrain a ajouté : « Ouais, j’ai des frères aînés. Si vous avez quelque chose à dire ou à demander, demandez simplement parce que les managers ne sont pas effrayants. Ils veulent parler à leurs joueurs et ils veulent savoir ce que vous pensez et ce que vous pensez. Je lui ai dit ce que je pensais et il a dit ce qu’il pensait, et je pense que c’était la meilleure façon de le faire.

