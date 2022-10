Conor Gallagher de Chelsea marque le retour de Selhurst Park avec un vainqueur contre Crystal Palace

Conor Gallagher a marqué son retour à Selhurst Park avec un vainqueur de dernière minute lors de la victoire 2-1 de Chelsea sur Crystal Palace en Premier League anglaise samedi.

Le milieu de terrain, qui a passé la saison dernière en prêt à Palace, est sorti du banc et a réussi un tir du bord de la surface à la 90e minute pour donner la victoire à Graham Potter lors de son premier match de championnat à la tête de Chelsea.

A LIRE AUSSI | Premier League: Arsenal Down Tottenham pour gagner le droit de se vanter du nord de Londres; Brighton tient Liverpool à Anfield

Odsonne Edouard a ouvert le score pour Palace après sept minutes et Pierre-Emerick Aubameyang a égalisé avec une finition soignée en fin de première mi-temps.

Chelsea a participé au concours après avoir remporté toutes ses 10 dernières rencontres entre les clubs, tandis que Palace disputait son premier match en près d’un mois après le report des rencontres contre Manchester United et Brighton après la mort de la reine Elizabeth II.

Patrick Vieira a effectué trois changements par rapport au onze de départ qui a fait match nul avec Newcastle début septembre et l’une de ces décisions a rapidement porté ses fruits.

Edouard, qui a remplacé Jean-Philippe Mateta en tant qu’attaquant central de Vieira, a rencontré le centre de Jordan Ayew à la septième minute et a levé le ballon devant Kepa Arrizabalaga et dans le coin supérieur droit.

Chelsea a eu une bonne chance d’égaliser à la 20e minute lorsque Mason Mount s’est dirigé à quelques centimètres du poteau droit.

C’était le début d’une période de pression soutenue de la part des visiteurs, qui ont encore une fois manqué de peu après que Raheem Sterling ait sauté sur son propre rebond mais a vu son deuxième effort frapper un poteau.

Et à l’autre bout, Eberechi Eze n’a pas trouvé la touche finale à une tentative de doubler l’avantage de Palace, tirant le ballon juste à côté.

Palace était furieux lorsque Jordan Ayew a regardé au but pour être arrêté par un handball par un Thiago Silva tendu au sol, mais le défenseur n’a reçu qu’un carton jaune.

La présence de Silva sur le terrain s’est avérée vitale quelques instants plus tard lorsque Reece James l’a trouvé au bord de la zone et il a hoché la tête en direction d’Aubameyang, qui a filé et tiré devant un plongeon Vicente Guaita.

https://www.youtube.com/watch?v=Nf9iBZemXa8″ width=”853″ height=”480″ frameborder=”0″ allowfullscreen=”allowfullscreen”>

Et c’était encore une mauvaise nouvelle pour les hôtes lorsque Nathaniel Clyne et Silva se sont tous deux levés pour rencontrer le ballon à gauche du but de Palace et que le premier a atterri maladroitement. Il est resté au sol jusqu’à ce qu’il soit retiré du terrain sur une civière et remplacé par James Tomkins, lui-même récemment revenu d’une blessure et disponible pour Vieira pour la première fois cette saison.

Gallagher a été chaleureusement accueilli lorsqu’il est intervenu sur le terrain de Selhurst Park à la 76e minute pour la première fois depuis sa période de prêt, mais tout sentiment amical a été rapidement oublié lorsqu’il a enroulé le vainqueur.

Lire tout le Dernières nouvelles sportives et dernières nouvelles ici