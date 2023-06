Conor Gallagher cotes du prochain club: les Seagulls mènent les Magpies dans la bataille pour la star de Chelsea

Brighton a dépassé Newcastle en tant que favori dans la course pour signer le milieu de terrain recherché de Chelsea et de l’Angleterre Conor Gallager.

Les Seagulls sont 3/1 avec talkSPORT BET’s cotes de transfert pour signer l’international anglais avec Chelsea dans le besoin de réduire son équipe et le milieu de terrain incertain d’une place de départ la saison prochaine.

Gallagher a été repéré par l’académie de Chelsea à l’âge de huit ans et fait partie du club depuis, ayant été prêté plusieurs fois avant de finalement entrer dans l’équipe senior la saison dernière.

Le joueur de 23 ans a fait 45 apparitions pour les Blues dans ce qui a été une campagne décevante pour le club alors qu’ils sont tombés à une 12e place bien inférieure à la normale dans la ligue, malgré avoir dépensé plus d’un demi-milliard de livres sur le marché des transferts.

Toutes les nouvelles recrues dans l’équipe de Chelsea signifient que le club doit équilibrer les chiffres cet été, le nouveau manager Mauricio Pochettino étant contraint de vendre un certain nombre de ses joueurs de qualité afin de réduire l’équipe.

On pense que Gallagher est l’un des joueurs à avoir quitté le club de l’ouest de Londres, le milieu de terrain central étant très demandé.

Newcastle avait été le favori pour signer l’international anglais pas plus tard qu’hier, mais Brighton est désormais le favori dans la course pour signer le milieu de terrain.

La cote des Seagulls est passée de 7/1 à 3/1 du jour au lendemain alors que leur personnel cherchait un remplaçant direct pour Alexis Mac Allister, le talentueux vainqueur de la Coupe du monde qui a déjà quitté le stade Amex pour Anfield cet été.

Un autre milieu de terrain de Brighton susceptible de quitter le club est Moises Caicedo, le très talentueux joueur de 21 ans semble être en route pour Stamford Bridge, laissant Gallagher comme remplaçant potentiel.

Si Caicedo rejoignait Mac Allister en partant, Roberto de Zerbi n’aurait que Pascal Gross, Billy Gilmour et Jakub Moder comme milieux de terrain centraux seniors.

Le premier a 32 ans et a passé une grande partie de la saison dernière à jouer en arrière, tandis que Gilmour n’a joué que 500 minutes de football de haut niveau la saison dernière et Moder a raté toute la saison en raison d’une blessure.

Les Seagulls seraient également en mesure d’offrir le football européen Gallagher la saison prochaine, leur sixième place signifiant qu’ils participeront à la phase de groupes de la Ligue Europa en septembre.

Cotes du prochain club Conor Gallagher (PARI SPORTIF)

Brighton – 3/1

Newcastle – 7/2

West Ham – 6/1

N’importe quel club allemand – 8/1

N’importe quel club MLS – 10/1

Everton – 12/1

N’importe quel club français – 12/1

N’importe quel club italien – 12/1

N’importe quel club espagnol – 12/1

Palais de Cristal – 14/1

Fulham- 20/1

Manchester-Uni – 20/1

Newcastle était auparavant le favori pour signer Gallagher, mais leur cote est tombée à 7/2 du jour au lendemain suite à de nouvelles spéculations de Brighton.

Les Magpies ont défié les attentes de nombreuses personnes en s’assurant une quatrième place en Premier League la saison dernière, obtenant le football de la Ligue des champions pour la première fois depuis 2003.

Eddie Howe devra avoir une fenêtre de transfert chargée en préparation de la charge de travail accrue et du calendrier plus chargé la saison prochaine, et devra améliorer la force et la profondeur de son équipe actuelle.

Gallagher pourrait bien cocher les deux cases pour Howe, en tant que personne à la fois jeune et expérimentée, ayant déjà accumulé un peu moins de 100 apparitions et déjà joué en Ligue des champions.

West Ham a également été lié à un déménagement pour le milieu de terrain de Chelsea, probablement en tant que remplaçant potentiel pour Declan Rice, apparemment en direction de l’extérieur.

Les Hammers ont remporté leur premier trophée en 43 ans la saison dernière en soulevant la Ligue de conférence Europa, mais n’ont réussi à bégayer qu’à une 14e place en Premier League, après avoir terminé dans les sept premiers au cours des deux saisons précédentes.

David Moyes aura également hâte d’améliorer la force et la profondeur de son équipe alors qu’ils visent à revenir dans la première moitié de la Premier League et à participer à la Ligue Europa la saison prochaine.

Les géants allemands du Borussia Dortmund auraient eu les oreilles tendues par la nouvelle que Gallagher pourrait être en mouvement cet été, et Gallagher a reçu une cote de 8/1 pour déménager en Allemagne.

Les finalistes de la Bundesliga ont dû faire face au départ du joueur vedette Jude Bellingham cet été au Real Madrid, et un remplaçant anglais similaire pourrait être parfait pour le club.

