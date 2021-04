L’affrontement des poids welters de Conor Benn contre Samuel Vargas se rapproche – et vous pouvez d’abord regarder une diffusion en direct d’un combat undercard!

Benn affronte Vargas à la Copper Box Arena ce soir, en direct sur Sky Sports, mais avant que la couverture ne commence, vous pouvez regarder un flux de John Hedges contre Stanko Jermelic.

Hedges vs Jermelic sera diffusé sur le site Web et l’application Sky Sports, Sky Sports Boxing Twitter, Sky Sports Boxing YouTube et Sky Sports Boxing Facebook.

Image:

John Hedges (à gauche) vise sa deuxième victoire professionnelle



Après un premier combat difficile, Hedges visera à produire une victoire impressionnante sur son adversaire croate.

Dans l’événement principal, Benn savoure sa rencontre explosive avec Vargas après une confrontation enflammée à la pesée.

« Je lui ai dit en espagnol que cela ne me dérangeait pas. Pas du tout », a déclaré Benn. Sky Sports.

« L’interrupteur a déjà été actionné. Il clignote. J’ai un moment de rage puis je suis de retour à la normale. Cela montre que je suis prêt. Je ronge le morceau. »

Regardez Conor Benn contre Samuel Vargas ce soir, à partir de 19h sur Sky Sports.