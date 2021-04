Conor Benn veut envoyer Amir Khan « à la retraite » dans une bataille britannique et pense qu’il n’a besoin que d’un seul coup de poing pour organiser un triomphe à élimination directe.

Le joueur invaincu de 24 ans a lancé un défi à Khan après avoir arrêté Samuel Vargas en seulement une minute et 22 secondes d’une victoire éclair à la Copper Box Arena samedi soir.

Benn a exprimé son respect pour Khan, un ancien champion du monde, mais le prétendant aux poids welters pense qu’il est capable d’infliger une défaite écrasante à l’athlète de 34 ans.

















« Sans une question », a déclaré Benn Sky Sports. «Je ne fais que devenir plus fort et il est prouvé que je deviens plus fort.

« Je dois juste en atterrir un. Je dois juste en atterrir un dans ces 12 rounds et dès que je sens le sang, il ne va nulle part. »

Benn a pris ses distances avec un combat de Kell Brook, révélant comment l’ancien champion IBF lui avait offert des conseils sur Vargas.

Mais il aimerait un affrontement domestique avec Khan, une occasion de pousser le roi des deux poids à la retraite.

« Je préfère Amir, à 100 pour cent », a déclaré Benn.

« Il est [Brook] m’a parlé de ce soir et de ce qu’il pensait qu’il allait se passer, donc avec Kell c’est différent.

«Khan, encore une fois quelqu’un que j’admire, quelqu’un qui a réalisé tout ce que je veux accomplir dans le sport, mais j’aimerais le battre et acquérir son expérience.

«J’aimerais bien l’envoyer à la retraite. Aussi gentil que possible, en tout cas.

Khan a suggéré que Benn doit gagner un titre majeur avant même d’envisager le combat.

Conor bien joué. Super gamin, je lui souhaite le meilleur.

À son âge, j’étais champion du monde.

Peut-être que s’il avait des ceintures, ce combat aurait du sens, mais il a encore un long chemin à parcourir 👊🏽 😝 – Amir Khan (@amirkingkhan) 11 avril 2021

Il a tweeté: « Conor bravo. Super gamin, je lui souhaite le meilleur.

«À son âge, j’étais champion du monde.

« Peut-être que s’il avait des ceintures, ce combat aurait du sens mais il a encore un long chemin à parcourir. »

L’entraîneur Tony Sims veut que Benn affine ses compétences explosives avec un emploi du temps chargé avant d’affronter potentiellement Khan à la fin de l’année.

« J’ai déjà parlé à Eddie [Hearn] à propos de son prochain combat « , a déclaré Sims Sky Sports. «Nous allons nous asseoir et parler.

















« Pas tout à fait encore, mais de toute évidence, le combat contre Khan est un gros combat à la télévision et peut-être sur toute la ligne. Peut-être même d’ici la fin de l’année, si Eddie peut le faire.

« Mais je veux encore quelques combats avec lui avant ce genre de gros combat comme ça. »