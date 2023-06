Conor Benn présentera des preuves à l’UKAD après avoir été aidé par des scientifiques dans la lutte contre l’interdiction des drogues | Nouvelles de boxe

Conor Benn est sur le point de présenter des preuves à l’UKAD et au BBBofC après avoir été aidé par des scientifiques et des médecins dans sa bataille contre l’interdiction des drogues.

L’Agence antidopage britannique (UKAD) a officiellement inculpé Benn et l’a provisoirement suspendu de ses combats après avoir été testé positif à deux reprises au clomiphène, un médicament contre la fertilité féminine, avant le combat contre poids attrape proposé en octobre dernier contre Chris Eubank Jr.

Le poids welter de 26 ans a juré de prouver son innocence et Les temps rapporte que Benn a une équipe de nouveaux conseillers, dont l’entraîneur exécutif principal Rene Carayol MBE, sont prêts à livrer leurs conclusions à l’UKAD et au British Boxing Board of Control.

Carayol a travaillé avec le Dr Mohammed Enayat, un expert en médecine fonctionnelle et personnalisée, qui a effectué une série de tests sur Benn.

Le Times a rapporté qu’un expert en antidopage et un professeur ayant des connaissances spécialisées sur le clomiphène ont examiné les résultats d’Enayat « en tandem avec les données des tests VADA positifs de Benn ».

Image:

Le joueur de 26 ans a juré de prouver son innocence





Ils ont affirmé que l’échantillon d’urine de Benn contenait des métabolites de clomifène compatibles avec une contamination alimentaire plutôt qu’avec l’ingestion orale du médicament lui-même.

« Sans aucun doute, nous avons prouvé qu’il s’agissait d’une contamination à 100% », a déclaré Enayat au Times.

Le Dr Serkan Kahyaoglu, professeur agrégé à l’Université des sciences de la santé, a suggéré que le test positif de Benn « était le résultat naturel de la consommation d’œufs contenant du clomifène », insistant sur le fait qu’ils peuvent être détectés quatre mois après l’ingestion.

« Il serait injuste de blâmer Conor Benn en raison de son résultat positif au test antidopage au clomiphène », a déclaré Kahyaoglu.

Benn est revenu au classement du World Boxing Council après que l’instance dirigeante a conclu que sa « consommation très élevée d’œufs » était une « explication raisonnable » de son échec au test.

Le concurrent invaincu a salué la nouvelle de sa réintégration sur son Instagram à l’époque tout en laissant entendre qu’il n’était pas d’accord avec une partie de la déclaration de l’organisme de sanction.

Benn a exprimé sa frustration face à la décision du WBC, affirmant que « la manière dont j’ai été innocenté a semblé créer de nouvelles questions et ajouter du carburant à des spéculations négatives sans fondement ».

Il est absent du ring depuis une victoire par arrêt contre Chris van Heerden en avril 2022.

Sky Sports News a contacté l’UKAD pour obtenir une réponse à l’article du Times.