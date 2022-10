Conor Benn pourrait faire l’objet d’une enquête antidopage au Royaume-Uni (UKAD) après un test de dépistage de drogue positif | Nouvelles de boxe

UK Anti-Doping (UKAD) a refusé de confirmer ou de nier que Conor Benn fait l’objet d’une enquête après avoir échoué à un test de dépistage de drogue avant son affrontement annulé avec Chris Eubank Jr.

Il a été révélé mercredi qu’un “résultat d’analyse anormal pour des traces d’un médicament contre la fertilité” était apparu dans l’un des récents tests de Benn par la Voluntary Anti-Doping Association (VADA).

Le British Boxing Board of Control (BBBofC) a “interdit” le combat contre Eubank Jr, qui était prévu samedi à l’O2, déclarant que le combat n’était “pas dans l’intérêt de la boxe”.

Une déclaration publiée par Matchroom et Wasserman Boxing a souligné que Benn avait “réussi tous les tests de contrôle antidopage effectués par l’UKAD”, mais des rapports ont suggéré que l’instance dirigeante pourrait mener sa propre enquête sur les conclusions de VADA.

“Nous ne confirmons ni n’infirmons si nous menons une enquête ou si une affaire est active”, a déclaré un porte-parole. Sports du ciel.

La directrice générale de l’UKAD, Jane Rumble, avait publié jeudi une déclaration dans laquelle elle disait : “L’UKAD note avec inquiétude le signalement d’un test VADA raté par le boxeur Conor Benn.

“L’UKAD agit sur tous les rapports de dopage et encourage toujours toute personne ayant des informations sur des activités de dopage suspectées à se manifester et à les partager avec nous.”

Benn Sr: “Choc total” dans le report du combat

L’ancien champion du monde des poids moyens Nigel Benn a défendu son fils, Conor, après le report du combat et a insisté sur le fait qu’il était un “athlète propre”.

Eubank Jr et Benn tenaient à poursuivre le combat, qui fait suite aux deux affrontements entre leurs pères dans les années 1990, mais les promoteurs ont confirmé jeudi que l’affrontement était terminé.

“Salut les gars, comme vous le savez, nous sommes sous le choc”, a déclaré Benn Sr dans une vidéo Instagram vendredi. “Je suis avec mon fils depuis 10 semaines et l’entraînement s’est déroulé de la meilleure des manières.

“J’aime mon fils. Je sais qu’il n’aime pas [sic] ne coupez pas les coins, il va droit au but, à 100 %. Mais nous vous tiendrons informés et vous ferons savoir quelle est la prochaine étape, mais vous savez, c’est un entraîneur fidèle et un athlète propre.”

Écrivant sur les réseaux sociaux à propos de son test positif, Benn a déclaré jeudi: “Je suis vraiment dégoûté que nous ne soyons pas en mesure de faire en sorte que ce combat se produise samedi et je suis désolé pour tous ceux qui ont été touchés par le report.

“Je suis toujours complètement choqué et surpris par cela et cela a été quelques jours difficiles. Mon équipe et moi allons envisager les prochaines options, y compris la reprogrammation du combat, mais mon objectif immédiat est de laver mon nom car je suis un athlète propre ! “

Chronologie: Pourquoi Benn vs Eubank Jr a été reporté

Mercredi matin – Des rapports émergent selon lesquels Conor Benn a renvoyé un “résultat d’analyse anormal pour des traces d’un médicament contre la fertilité” lors d’un test de la Voluntary Anti-Doping Association (VADA).

Mercredi midi – Les deux promoteurs publient une déclaration conjointe en réaction au résultat de VADA, où ils disent que l’échantillon B n’a pas encore été testé et qu’aucune violation des règles n’a été confirmée.

Mercredi, 14h20 – Le British Boxing Board of Control (BBBoC) publie une déclaration indiquant que le combat prévu samedi est “interdit car il n’est pas dans l’intérêt de la boxe”.

Mercredi après-midi – Les deux combattants assistent à un entraînement ouvert en direct dans le centre de Londres. Benn insiste sur le fait qu’il est un “athlète propre” et veut que le combat continue. Eubank Jr se dit heureux de poursuivre le concours, bien qu’il nie avoir eu une conversation téléphonique avec son adversaire.

Jeudi matin – Les inquiétudes augmentent quant à l’état du combat lorsque la conférence de presse en tête-à-tête dans un hôtel de Canary Wharf, prévue pour le déjeuner, est repoussée deux fois.

Jeudi midi – Eddie Hearn tweete qu’il ne ferait pas la promotion du combat auprès d’une commission étrangère ou d’un organe directeur alternatif.

Jeudi, 16h – Les deux promoteurs publient une déclaration commune pour dire que le combat a été reporté. La déclaration accuse la décision du BBBoC de retirer la sanction comme “procéduralement viciée et sans procédure régulière”.