Conor Benn: le British Boxing Board of Control confirme une enquête antidopage au Royaume-Uni après l’échec d’un test de dépistage de drogue | Nouvelles de boxe

Le British Boxing Board of Control (BBBoC) a confirmé que Conor Benn faisait l’objet d’une enquête par l’UK Anti-Doping (UKAD) après avoir échoué à un test de dépistage de drogue avant son affrontement annulé avec Chris Eubank Jr.

Il a été révélé quelques jours seulement avant le combat contre les poids attrapes prévu qu’un “résultat d’analyse anormal pour des traces d’un médicament contre la fertilité” était apparu dans l’un des tests récents de Benn par la Voluntary Anti-Doping Association (VADA).

Le BBBoC a “interdit” le combat contre Eubank Jr, qui devait avoir lieu samedi dernier à l’O2, déclarant que le combat n’était “pas dans l’intérêt de la boxe”.

L'ancien poids léger de la WBA, Anthony Crolla, a déclaré que c'était la bonne décision d'annuler le match Conor Benn contre Chris Eubank après qu'il a été révélé que Benn avait échoué à un test de dépistage de drogue.



UK Anti-Doping (UKAD) a refusé de confirmer ou de nier une enquête lorsqu’il a été approché par Sports du ciel samedi, bien que le BBBoC ait depuis révélé que le processus était déjà en cours.

Dans un communiqué, le BBBoC a déclaré: “Suite à la décision du British Boxing Board of Control Limited du 4 octobre 2022 d’interdire le concours entre Chris Eubank Jnr. et Conor Benn qui devait avoir lieu le 8 octobre 2022, le Conseil est conscient que il a été largement rapporté dans la presse qu’un échantillon « A » fourni par M. Benn à l’Association volontaire antidopage s’est avéré positif pour une substance interdite.

Le promoteur Eddie Hearn pense que Conor Benn n'a pas bénéficié d'une procédure régulière après avoir échoué à un test de dépistage de drogue avant son combat maintenant reporté contre Chris Eubank Jr.



“UK Anti-Doping (UKAD) a lancé une enquête concernant M. Benn et le Conseil est en communication avec l’UKAD dans le cadre de cette enquête. Le Conseil publiera de plus amples détails à ce sujet, le cas échéant.”

L’UKAD n’a pas encore commenté depuis que la directrice générale Jane Rumble a publié une déclaration jeudi dernier, qui disait : « L’UKAD note avec inquiétude le signalement d’un test VADA raté par le boxeur Conor Benn. L’UKAD agit sur tous les rapports de dopage et encourage toujours toute personne ayant des informations sur une activité de dopage suspectée de se manifester et de partager cela avec nous.”

Benn Snr défend son fils “formateur fidèle”

L’ancien champion du monde des poids moyens Nigel Benn a défendu son fils, Conor, après le report du combat et a insisté sur le fait qu’il était un “athlète propre”.

S'exprimant sur son profil Instagram, Nigel Benn a évoqué le récent scandale de drogue de son fils Conor Benn.



“Je suis avec mon fils depuis 10 semaines et l’entraînement vient de se dérouler de la meilleure des manières”, a déclaré Benn Sr dans une vidéo Instagram vendredi. “J’aime mon fils. Je sais qu’il n’aime pas [sic] ne coupez pas les coins, il va droit au but, à 100 %. C’est un entraîneur fidèle et un athlète propre.”

Benn lui-même a semblé jeter un coup d’œil à la couverture médiatique de l’enquête UKAD via son histoire Instagram vendredi, où il a partagé une citation célèbre du militant des droits de l’homme Malcolm X.

La citation dit: “Les médias sont l’entité la plus puissante sur terre. Ils ont le pouvoir de rendre l’innocent coupable et de rendre le coupable innocent, et c’est le pouvoir. Parce qu’ils contrôlent l’esprit des masses.”