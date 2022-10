Conor Benn critique la procédure «injuste et biaisée» après avoir renoncé à la licence de boxe | Nouvelles de boxe

Conor Benn a renoncé à sa licence de boxe britannique et une audience le 21 octobre a confirmé “des allégations d’inconduite”, a déclaré le British Boxing Board of Control.

Benn, cependant, a critiqué la procédure “injuste et biaisée” du BBBoC et a déclaré que l’allégation d’inconduite n’était pas liée à un test de dépistage de drogue raté avant son affrontement annulé avec Chris Eubank Jr.

Il a été révélé quelques jours seulement avant le combat prévu pour le catchweight, qui devait avoir lieu le 8 octobre, un “résultat d’analyse anormal pour des traces d’un médicament contre la fertilité” avait été révélé dans l’un des tests de Benn par la Voluntary Anti-Doping Association ( VADA).

Le BBBoC a “interdit” le combat contre Eubank Jr, qui devait avoir lieu à l’O2, déclarant que le combat n’était “pas dans l’intérêt de la boxe”.

Une déclaration, publiée par le BBBoC mercredi, disait: “Conor Benn a été convoqué par le conseil d’administration du BBBofC pour assister à une audience afin de traiter des allégations d’inconduite conformément à la règle 25.1.1. L’audience a eu lieu le 21 octobre 2022. Le le matin de l’audience, M. Benn a volontairement renoncé à sa licence avec le BBBofC.

“Conformément à ses règles et règlements, la Commission a déterminé les allégations à la suite de l’audience à laquelle M. Benn était légalement représenté.

“Les allégations d’inconduite contre M. Benn ont été confirmées.”

Mais Benn a publié une déclaration plus tard mercredi disant: “Conor se concentre actuellement uniquement sur l’effacement de son nom.

“Le conseil, cependant, a rendu extrêmement difficile pour Conor de se concentrer sur cela par sa conduite d’une procédure injuste et biaisée. Dans de telles circonstances, Conor a décidé de ne pas renouveler sa licence (qui avait expiré). Conor a déclaré au Conseil que s’il n’a pas accepté que son permis soit devenu caduc, il y renonce.

“Il réfute fermement l’allégation d’inconduite (qui, pour éviter tout doute, n’est * pas * en relation avec la question VADA) et croit fermement qu’un tribunal indépendant parviendra à une conclusion totalement différente.

“Au moment opportun, Conor s’exprimera à ce sujet et sur l’allégation de dopage, dans la mesure où il le pourra pendant que la procédure judiciaire est en cours. En attendant, il réitère, sans équivoque, qu’il est un athlète propre.”

Benn Snr défend son fils “formateur fidèle”

Plus tôt en octobre, l’ancien champion du monde des poids moyens Nigel Benn a défendu son fils, Conor, après le report du combat et a insisté sur le fait qu’il était un “athlète propre”.

“Je suis avec mon fils depuis 10 semaines et l’entraînement vient de se dérouler de la meilleure des manières”, a déclaré Benn Sr dans une vidéo Instagram vendredi. “J’aime mon fils. Je sais qu’il n’aime pas [sic] ne coupez pas les coins, il va droit au but, à 100 %. C’est un entraîneur fidèle et un athlète propre.”

Benn lui-même a semblé jeter un coup d’œil à la couverture médiatique de l’enquête UKAD via son histoire Instagram le 7 octobre, où il a partagé une citation célèbre du militant des droits de l’homme Malcolm X.

La citation dit: “Les médias sont l’entité la plus puissante sur terre. Ils ont le pouvoir de rendre l’innocent coupable et de rendre le coupable innocent, et c’est le pouvoir. Parce qu’ils contrôlent l’esprit des masses.”