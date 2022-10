Conor Benn contre Chris Eubank Jr. Combat secoué par un test de dope

Conor Benn, Chris Eubank Jr (Twitter)

Le British Boxing Board of Control (BBBofC) a déclaré dans un communiqué que le combat de catchweight de samedi à la 02 Arena de Londres était interdit et n’était pas dans l’intérêt de la boxe après que Benn ait échoué à un test de dopage. Cependant, les promoteurs Matchroom et Wasserman Boxing ne l’ont pas annulé et les deux combattants ont pris part à un entraînement programmé.