Conor Benn contre Chris Eubank Jr annulé en raison d’un test de dépistage de drogue raté | Nouvelles de boxe

Le combat prévu de Conor Benn avec Chris Eubank Jr à l’O2 samedi a été annulé en raison d’un test de dépistage de drogue raté.

Il a été révélé mercredi qu’un “résultat d’analyse anormal pour des traces d’un médicament contre la fertilité” était apparu dans l’un des récents tests de Benn par la Voluntary Anti-Doping Association (VADA).

Le British Boxing Board of Control a annoncé que l’affrontement était “interdit car il n’est pas dans l’intérêt de la boxe” après que les promoteurs Matchroom Boxing et Wasserman Boxing aient publié une déclaration conjointe plus tôt dans la journée disant que le combat se déroulerait comme prévu.

Les deux combattants connaissaient déjà les résultats du test de dépistage de drogue et tenaient à poursuivre le combat, qui fait suite aux deux affrontements entre leurs pères dans les années 1990, bien qu’il ait été confirmé que leur combat n’aura plus lieu.

Matchroom Boxing et Wasserman Boxing ont déclaré dans un communiqué commun : “Après des discussions avec diverses parties, nous avons pris la décision de reporter officiellement le combat entre Chris Eubank Jr et Conor Benn.

“Il est indéniable que la décision du British Boxing Board of Control de retirer leur sanction était entachée d’un vice de procédure et sans procédure régulière. Cela reste un problème juridique entre les promoteurs et le Board que nous avons l’intention de poursuivre.

“Cependant, bien qu’il existe des voies légales pour faciliter le déroulement du combat comme prévu, nous ne pensons pas qu’il soit dans l’intérêt des combattants que ceux-ci soient poursuivis à un stade aussi tardif, ou dans l’intérêt plus large du sport.

“En tant que promoteurs, nous prenons nos obligations et nos devoirs très au sérieux, et une enquête complète devra maintenant avoir lieu. Nous ne ferons aucun autre commentaire pour le moment et des nouvelles concernant le remboursement des détenteurs de billets suivront.”

Plus à venir…