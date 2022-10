Conor Benn confirme deux échecs aux tests de dépistage de drogue avant l’annulation de Chris Eubank Jr | “Mon innocence sera prouvée” | Nouvelles de boxe

Conor Benn a admis avoir échoué à deux tests de dépistage de drogue, en juillet et septembre, avant que son combat contre Chris Eubank Jr ne soit dramatiquement annulé, jurant que “mon innocence sera prouvée”.

Il a été révélé quelques jours seulement avant le combat prévu entre Benn et Eubank Jr le 8 octobre, un “résultat d’analyse anormal pour des traces d’un médicament contre la fertilité” était apparu dans l’un des tests de Benn par la Voluntary Anti-Doping Association (VADA) .

En effet, Benn a maintenant révélé que des traces de clomifène, un médicament contre la fertilité féminine, avaient été trouvées dans son urine à partir de tests VADA effectués le 25 juillet et le 1er septembre.

Benn dit également que lui et son équipe pensent que la contamination est à l’origine des tests positifs.

“J’ai été informé (du premier échec en juillet) et j’ai pensé:” C’est probablement un test défectueux “”, a déclaré Benn Le soleil. “Je me suis dit : ‘On va aller au fond des choses’. On essaie toujours de le faire. On progresse. Mais la façon dont ça a explosé m’a tellement affecté. Mon innocence sera prouvée, ça doit être.

“J’ai réussi tous mes tests UKAD, dont les gens ne parlent pas. J’ai réussi tous mes tests dans et hors du camp. Je suis professionnel depuis sept ans et je n’ai jamais échoué à un test.

Image:

Benn vs Eubank Jr a été annulé de manière sensationnelle quelques jours avant le combat





“Je me suis inscrit à VADA en février, donc cela n’a aucun sens. Pourquoi devrais-je prendre quelque chose alors? Des traces ont été trouvées. La plus infime des traces. La seule chose à laquelle je peux penser est la contamination.

“Je n’ai rien pris. Je n’ai jamais fait, je ne le ferais jamais. Ce n’est pas ce que je défends, ce n’est pas ce que mon équipe représente. Pourquoi devrais-je prendre le plus grand combat de ma vie, m’inscrire à VADA – anti-volontaire- dopage – et ensuite prendre cette substance ? Si vous recherchez cette substance sur Google, elle reste dans votre système pendant des mois. Est-ce que j’ai l’air d’un idiot ? »

Mercredi, Benn a renoncé à sa licence de boxe britannique alors qu’une audience du 21 octobre a confirmé “des allégations d’inconduite”, a déclaré le British Boxing Board of Control.

S’exprimant précédemment sur son profil Instagram, Nigel Benn a défendu son fils (Crédit : nigelbennofficial)



Benn, cependant, a critiqué la procédure “injuste et biaisée” du BBBoC et a déclaré que l’allégation d’inconduite n’était pas liée à un test de dépistage de drogue raté avant son affrontement annulé avec Eubank Jr.

“Je ne me battrai pas tant que cela ne sera pas résolu, avec une licence étrangère ou non. Que les gens y croient ou non, cela ne dépend pas de moi. Mais il arrive un stade où vous vous durcissez”, a ajouté Benn.

Image:

Benn dit qu’il ne se battra plus tant que la situation ne sera pas résolue





“Je ne veux pas en arriver là, mais je ne veux pas non plus continuer à être blessé par ça. C’est horrible de gérer ça à 26 ans après avoir travaillé si dur tous les jours. Je me demande si je pourrai un jour me battre à nouveau en ce moment. Mais Je ne peux pas les laisser gagner.

“Cela me déconcerte que les gens pensent que j’ai triché après m’avoir vu à la télévision pendant si longtemps, à quoi je ressemble avec mon équipe, ma famille et mon père. Suis-je un menteur en série?”