Conor Benn clame son innocence après l’échec des tests de dépistage de drogue | “La vérité éclatera bientôt” | Nouvelles de boxe

Conor Benn a réitéré son innocence sur deux tests de dépistage de drogue ratés dans un article sur les réseaux sociaux alors que le programme de boxe propre du WBC atteint les dernières étapes de son enquête sur la situation.

Benn a admis avoir échoué aux tests – en juillet et septembre – avant que son combat avec Chris Eubank Jr, prévu pour octobre, ne soit dramatiquement annulé.

Le joueur de 26 ans et son équipe pensent que la contamination était à l’origine des tests positifs, et en postant sur son compte Instagram pour la première fois depuis le 6 octobre, il a juré : “La vérité sortira bientôt”.

“Mon équipe et moi avons travaillé extrêmement dur au cours des sept dernières années pour faire de moi le combattant que je suis aujourd’hui, nous n’avons jamais coupé les coins ronds ni triché de quelque manière que ce soit”, a écrit Benn.

“Cela a été très difficile pour moi d’accepter que les gens pensent que je ferais ce dont on m’a accusé, mais ce que j’ai réalisé, c’est que les gens se précipitent pour juger, sans connaître les faits, en particulier les gens de la communauté de la boxe (et, la plupart décevant, même ceux qui me connaissent).

“La boxe est ma vie. J’ai déjà traversé des épreuves dans ma carrière, mais rien de tel, je crois que dans la vie, vous traversez l’adversité de toutes sortes et ce qui compte le plus, c’est la façon dont vous réagissez.

“Mon équipe a prouvé mon innocence et la vérité éclatera bientôt. Jusque-là, je ne commenterai plus pour des raisons de confidentialité.”

Image:

Chris Eubank Jr et Conor Benn devaient s’affronter en octobre avant que leur combat ne soit annulé





Benn a révélé que des traces de clomifène, un médicament contre la fertilité féminine, avaient été trouvées dans son urine lors de tests de la Voluntary Anti-Doping Association (VADA) effectués le 25 juillet et le 1er septembre.

Il a renoncé à sa licence de boxeur britannique en octobre après qu’une audience ait confirmé “des allégations d’inconduite”. Il a également été retiré de la cinquième place qu’il occupait dans le classement des poids welters de la WBC.

Le programme de boxe propre de l’organisme de sanction a ensuite ouvert une enquête, le président de la WBC, Mauricio Sulaiman, confirmant qu’un résultat est attendu ce mois-ci.

“Le Clean Boxing Program mène une enquête, et nous espérons que d’ici (fin) décembre, nous aurons une décision finale”, a déclaré Sulaiman la semaine dernière.

Image:

Le président de la WBC, Mauricio Sulaiman, s’attend à un résultat de l’enquête du programme Clean Boxing ce mois-ci





“Nous avons reçu une bonne collaboration de Benn et de l’équipe. Nous obtenons toute la documentation, puis nous aurons bientôt une réunion avec lui et nous rendrons une décision.

“Ils ont été coopératifs et tout semble être en place pour un bon résultat à la fin de ce mois.”

Sulaiman a ajouté qu’il ne voulait pas spéculer sur une issue probable pour le cas de Benn, mais a souligné les protocoles WBC, qui prévoient des interdictions allant de six mois à trois ans comme sanctions possibles pour les violations.

“Je n’aime pas spéculer”, a déclaré Sulaiman. “Ce serait irresponsable de ma part de dire quelque chose qui pourrait être mal interprété.

“Nous menons l’enquête, les protocoles sont publics sur le site Web de WBC, où les scénarios sont décrits.”