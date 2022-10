Conor Benn catégorique, le combat de Chris Eubank Jnr se poursuivra après l’échec du test de dépistage de drogue | Nouvelles de boxe

Conor Benn est catégorique: son combat avec Chris Eubank Jnr se poursuivra samedi malgré son interdiction par le British Boxing Board of Control après avoir échoué à un test de dépistage de drogue.

Les promoteurs Matchroom Boxing et Wasserman Boxing ont publié mercredi une déclaration conjointe indiquant que le combat de samedi à l’O2 de Londres se poursuivrait malgré le retour par Benn d’un “résultat d’analyse anormal” pour des traces d’un médicament contre la fertilité.

Mais une déclaration du British Boxing Board of Control a déclaré: “Le soir du 4 octobre 2022, le conseil d’administration du British Boxing Board of Control Limited a décidé que le concours entre Chris Eubank Jnr et Conor Benn devait avoir lieu le 8 octobre 2022 est interdit car ce n’est pas dans l’intérêt de la boxe. Cela a été communiqué aux boxeurs et promoteurs concernés le matin du 5 octobre 2022.”

On ne sait toujours pas si le combat aura lieu samedi, mais les engagements médiatiques de la semaine de combat ont quand même commencé mercredi, les deux combattants participant à un entraînement en direct dans un lieu du centre de Londres.

“Je n’ai commis aucune infraction, je n’ai pas été suspendu, donc en ce qui me concerne, le combat se poursuit”, a déclaré Benn lors de l’entraînement.

Image:

Benn n’a pas été accusé d’avoir enfreint les règles





“Je me suis inscrit à tous les contrôles antidopage volontaires sous le soleil, tout au long de ma carrière, je suis testé, je suis toujours revenu négatif, je n’ai jamais eu de problèmes auparavant. Mon équipe va découvrir pourquoi il y a a été un premier résultat négatif dans mon test, mais en ce qui me concerne, le combat se poursuit.

“Je suis un athlète propre et nous irons au fond des choses.”

Il a parlé directement à Eubank Jnr. “Nous voulons tous les deux que le combat se poursuive, nous avons tous les deux pris des conseils médicaux et juridiques et nous voulons tous les deux que le combat se déroule pour les fans”, a-t-il insisté.

“Il croit pleinement, il croit en moi, et ce n’est pas qui je suis, ni ce que je suis. Je suis un athlète professionnel et il était compréhensif.

“Nous voulons tous les deux que le combat continue.”

Une déclaration conjointe de Matchroom et Wasserman avait précédemment déclaré: “Nous avons été informés qu’un test antidopage aléatoire pour Conor Benn effectué par la Voluntary Anti-Doping Association a renvoyé un résultat d’analyse anormal pour des traces d’un médicament de fertilité. Le B L’échantillon n’a pas encore été testé, ce qui signifie qu’aucune violation des règles n’a été confirmée En effet, M. Benn n’a été accusé d’aucune violation des règles, il n’est pas suspendu et il reste libre de se battre.

“M. Benn a depuis passé un test de contrôle antidopage effectué par l’Agence antidopage britannique, l’autorité antidopage à laquelle le British Board of Boxing Control a délégué ses tests de contrôle antidopage pour le combat. M. Benn a réussi tous les tests de contrôle antidopage. menée par l’UKAD.

“Les deux combattants ont pris des conseils médicaux et juridiques, sont au courant de toutes les informations pertinentes et souhaitent poursuivre le combat ce samedi.”

Différentes agences de dépistage de drogues ont été utilisées pour ce concours. Le British Boxing Board of Control (BBBofC), qui autorise ce combat, utilise l’Agence britannique antidopage (UKAD), tandis que les combattants et leurs équipes ont également fait appel à la Voluntary Anti-Doping Association pour mener également ce régime de test supplémentaire. .

Hearn: Benn ne peut pas être suspendu par le BBBofC

Le promoteur de la salle de match, Eddie Hearn, a souligné que, comme le British Boxing Board of Control ne reconnaît pas les tests VADA, il ne devrait pas être en mesure de suspendre Benn.

Sky Sports Nouvelles a contacté le British Boxing Board of Control.

S’exprimant sur la chaîne Youtube Matchroom, Hearn a déclaré: “Les deux gars se sont inscrits à une multitude de tests pour ce combat. Les tests UKAD, qui sont utilisés par le BBBofC, ont tous été effacés et négatifs, et il y a eu un résultat anormal sur un VADA tester au préalable.

“Il n’y a donc pas eu de violation officielle du dopage, il y a un processus qui doit être suivi”, a poursuivi Hearn.

“Benn n’est pas suspendu par le BBBofC, il ne peut pas l’être finalement car il a passé tous les tests de l’UKAD.

“Mais il est clair que le BBBofC prendra position là-dessus, nous traiterons avec les avocats.”

Image:

Eubank Jnr (à gauche) et Benn s’affrontent





L’équipe d’Eubank, cependant, est toujours prête à se battre, tout comme Benn.

“Les deux camps sont prêts à progresser dans le combat, mais en fin de compte, les conversations doivent avoir lieu avec les avocats, les équipes et le BBBofC”, a déclaré Hearn.

“Ils ont examiné les résultats indésirables, ils ont reçu des conseils médicaux d’experts concernant ces traces et sont prêts à poursuivre le combat.

“Donc, tout le monde est à l’aise avec ce qu’il a vu. Pour l’instant, le conseil d’administration n’est pas à l’aise, et nous respecterons cela et verrons où cela atterrira.”

Si l’événement principal est annulé, tout le spectacle à l’O2 samedi sera probablement annulé, a noté Hearn.

Mais il a ajouté: “Actuellement, il n’y a aucune raison en termes de suspension des violations pour que le combat n’ait pas lieu.”

L’ancien champion du monde des deux poids Carl Frampton a critiqué la décision d’autoriser Benn à se battre. Il a écrit sur Twitter: “La boxe ne se rend pas service. Il ne devrait pas y avoir de zones grises. Si vous échouez à un test, vous êtes banni et à mon avis, vous devriez être banni à vie.”

Le couple doit s’affronter près de 30 ans depuis que leurs pères, Nigel Benn et Chris Eubank Snr, se sont rencontrés lors du match revanche de leur rivalité emblématique.

Questions clés

Quand verra-t-on un échantillon B ?

Matchroom, les promoteurs de Benn, ont souligné que son échantillon B n’a pas encore été testé et qu’une violation des règles n’a donc pas été confirmée. Une heure précise n’a pas été fixée pour l’obtention du résultat de ce test d’échantillon B, mais il est peu probable qu’il intervienne avant samedi, date à laquelle le combat Eubank-Benn est censé avoir lieu.

Le VADA est-il officiellement reconnu ? Si non, à quoi ça sert ?

C’est l’Association Volontaire Antidopage à laquelle les boxeurs et leurs équipes peuvent s’inscrire pour assurer un combat propre et un sport propre. Il est largement reconnu dans le sport, défendu par certains combattants de haut niveau et utilisé par les principales autorités de la boxe, comme l’organisme de sanction du titre mondial, le WBC. Mais la boxe dans le monde n’a pas un seul organe directeur et est divisée en différentes juridictions. Le problème ici est qu’il n’est pas utilisé par le British Boxing Board of Control et donc pas reconnu par l’organisme qui autorise ce combat.

Si les deux parties sont effectivement heureuses, comme cela est suggéré, un combat peut-il avoir lieu ?

Il existe des précédents en boxe pour qu’un combat se déroule lorsque l’un des boxeurs a commis une violation de dopage. Par exemple, le combat pour le titre mondial Oscar Valdez contre Robson Conceicao s’est déroulé l’année dernière même après que Valdez ait échoué à un test VADA. La différence dans ce cas était cependant le WBC, qui a sanctionné ce titre mondial, et la commission sportive locale l’a autorisé. Le British Boxing Board of Control a interdit que ce combat ait lieu samedi.

Quelles sont les failles potentielles ?

De toute évidence, des discussions sont en cours entre les représentants légaux des équipes et le British Boxing Board of Control, il s’agit donc d’une situation en évolution. Les promoteurs explorent des pistes pour que l’événement puisse se dérouler sous l’égide de la Régie.

Mais la boxe sans licence a également lieu au Royaume-Uni, par exemple avec des personnalités de Youtube, et a été diffusée sur une émission britannique.

L’autorité du conseil d’administration a également été défiée dans le passé lorsque des promoteurs ont eu recours à d’autres organes directeurs. Par exemple, le British Boxing Board of Control n’autoriserait pas le combat controversé de David Haye avec Derek Chisora. L’organisateur de ce concours a utilisé le Luxembourg Boxing Board, même si l’événement s’est déroulé à Londres.

La décision de BBBofC est-elle définitive ?

La déclaration était assez sans équivoque. Le conseil d’administration a déclaré que le combat “est interdit car il n’est pas dans l’intérêt de la boxe”, ce qui suggère qu’il y a peu d’appétit pour qu’ils changent de cap.

Mais Kalle Sauerland de Wasserman, qui représente Eubank, a déclaré: “Ils disent qu’ils ne sanctionneront pas le combat, pour le moment.” Cela suggère que les promoteurs de l’événement pensent au moins qu’il pourrait y avoir une certaine marge de manœuvre pour que le conseil d’administration modifie cette décision ou pour qu’une action en justice soit intentée.