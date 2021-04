Conor Benn a fustigé Samuel Vargas après seulement une minute et 22 secondes d’une victoire par arrêt tourbillon, puis a appelé Amir Khan.

Le joueur invaincu de 24 ans a déchargé un torrent de tirs malveillants qui ont laissé Vargas titubé sur les cordes, incitant l’arbitre à agiter rapidement, et Benn a rapidement exprimé son désir d’un grand affrontement domestique avec Khan.

« Donnez-moi Amir Khan, » dit Benn Sky Sports. « Je sais qu’il est trop occupé par les émissions de télé-réalité et tout ça. Mais écoute, s’il le veut, il peut l’obtenir.

















4:38



Conor Benn appelle Amir Khan et dit qu’il est le combattant le plus amélioré au monde après avoir arrêté Samuel Vargas au premier tour



«Je peux gérer la pression. Je peux y faire face, car je suis fait pour cela.

«Je suis prêt pour les meilleurs chiens – Shawn Porter, je vois Adrien Broner faire campagne à 147 (lbs). Je les veux.

« Je suis le combattant le plus rapidement amélioré au monde. »

Khan avait été bouleversé par Vargas lors d’une victoire aux points en 2018, mais Benn avait impitoyablement traité le Colombien, qui avait déjà prouvé sa ténacité contre une série de poids welter étoiles.

Image:

Benn a rapidement submergé Vargas à la Copper Box Arena



Benn marcha de façon menaçante vers le centre du ring, mettant en valeur sa vitesse avec des combinaisons malveillantes qui ont forcé Vargas à plonger aux genoux.

Sentant une arrivée précoce, Benn a continué à marteler avec des crochets de chaque main pour forcer l’intervention de l’arbitre.

Après une victoire fulgurante, le promoteur Eddie Hearn a admis que la montée passionnante de Benn dans le classement pourrait organiser une confrontation avec Khan.

















4:56



Eddie Hearn dit que Conor Benn est une superstar en devenir et pense qu’Amir Khan serait un pas dans la bonne direction



Hearn a dit Sky Sports: « Le problème est que lorsque vous battez quelqu’un comme Vargas, comme ça, le prochain combat, c’est un combattant classé parmi les 15 meilleurs au monde, et c’est ce qu’est Amir Khan, alors pourquoi ne pas combattre un combat domestique comme Amir Khan?

« Conor Benn contre Amir Khan est probablement l’un des combats les plus faciles à vendre, auquel je participerai jamais.

« Quel combat intrigant. Un jeune enfant qui arrive, comme vous pouvez le voir, est plutôt excité et accusé contre un gars qui est vraiment à la fin de sa carrière et qui a un héritage fantastique dans le sport.

«Si Amir Khan dira: ‘Je veux saluer un jeune homme qui a gravi les échelons comme Conor Benn.’

« Cela dépend de lui et l’argent parlera à cet égard. Pour moi, je veux le faire sortir le plus tôt possible. »