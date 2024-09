Connor Zilisch remporte la Mission 200 à The Glen à Watkins Glen

Connor Zilisch est devenu le septième pilote de l’histoire de la série NASCAR Xfinity à remporter sa première course samedi, franchissant le drapeau à damier sous drapeau jaune après quelques derniers tours remplis d’accidents du Mission 200 à The Glen à Watkins Glen International.

La course prévue de 82 tours a nécessité deux prolongations et a été prolongée à 90 tours, avec Zilisch qui a tenu à l’écart du peloton à deux reprises lors des redémarrages pour remporter la victoire dans la Chevrolet n° 88 de JR Motorsports Carolina Carports, co-détenue par Dale Earnhardt Jr., qui a appelé pour féliciter Zilisch lors de la conférence de presse d’après-course.

Sheldon Creed a terminé deuxième, AJ Allmendinger troisième, Chandler Smith quatrième et Shane van Gisbergen cinquième dans l’épreuve de 38 voitures sur le circuit routier de 2,45 milles.

« C’est difficile de trouver des mots pour exprimer à quel point cela a représenté quelque chose pour moi », a déclaré Zilisch, âgé de 18 ans. « J’ai travaillé très dur pour cette course. Je m’y prépare depuis plus de trois mois maintenant. En dehors de la Rolex 24 de Daytona, c’était probablement la plus grande course de l’année pour moi. Venir ici et me prouver que je peux y arriver et que je peux concourir au plus haut niveau est quelque chose de spécial pour moi. »

Cette victoire vient couronner un week-end de course parfait pour Zilisch, qui a dominé vendredi le General Tire 100 à The Glen, une course de la série ARCA Menards. Il s’agit de la cinquième victoire en huit courses ARCA cette année pour le natif de Mooresville, en Caroline du Nord.

Il est revenu samedi matin pour décrocher la pole position pour la course Xfinity, sa première course sur quatre cette année avec JR Motorsports. Il pilotera à plein temps pour l’équipe en 2025.

Zilisch a effectué son dernier arrêt au 48e tour et le carburant était un problème pour lui alors qu’il cherchait la victoire. Son équipe lui a conseillé d’économiser du carburant à 22 tours de l’arrivée et il en a conservé suffisamment pour rallier la ligne d’arrivée.

Zilisch a facilement remporté la première étape de 20 tours, mais a été renvoyé à l’arrière du peloton juste après la mi-course après avoir sauté la boucle intérieure pendant un drapeau jaune. Zilisch a suivi le leader Ty Gibbs et le vainqueur en titre Sam Mayer, sans savoir que cela lui coûterait une pénalité.

« C’est stupide de ma part. Mais je pensais qu’ils savaient mieux que moi, et j’aurais dû le savoir », a déclaré Zilisch. « Je pensais que ces gars qui courent dans cette série depuis quelques années auraient fait la bonne chose, alors je me suis dit : « OK, je vais les suivre et essayer d’avoir l’air cool », et je me suis retrouvé en queue de peloton. Mais honnêtement, c’était une bénédiction déguisée car cela nous a mis dans notre fenêtre et nous a permis d’atteindre la fin de la course. »

Zilisch a pris la huitième place au 57e tour, puis a rapidement pris la cinquième place. Il a pris la tête au 67e tour lorsque van Gisbergen s’est arrêté aux stands. Van Gisbergen, triple vainqueur cette saison, a été pénalisé pour excès de vitesse sur la voie des stands.

Ce qui avait été une course relativement propre a tourné au vinaigre en fin de course, avec un drapeau rouge à 22 minutes pour nettoyer la piste après un incident.

Zilisch a résisté à Mayer, qui a fini 20e, et au célèbre as des circuits routiers Allmendinger lors des deux derniers redémarrages avant que les jaunes ne soient émis. Le premier jaune était le résultat d’un incident impliquant Brandon Jones et Mike Skeen dans la boucle intérieure, et le second a été causé par un accident impliquant quatre voitures dans la ligne droite arrière.

« J’étais content d’avoir réussi à passer ces relances sans problème », a déclaré Zilisch. « Je savais que dès que je m’en sortais dans le premier virage, j’étais suffisamment rapide pour pouvoir prendre l’avantage et creuser l’écart au sommet des Esses. »

Résultats de la Mission 200 à The Glen

Lieu|Position de départ|pilote|voiture|tours effectués

(1) Connor Zilisch, Chevrolet, 90. (9) Sheldon Creed, Toyota, 90. (3) AJ Allmendinger, Chevrolet, 90 ans. (6) Chandler Smith, Toyota, 90. (13) Shane Van Gisbergen, Chevrolet, 90 ans. (21) Ross Chastain, Chevrolet, 90. (19) Parker Kligerman, Chevrolet, 90. (11) Jesse Love, Chevrolet, 90. (33) Joey Logano, Ford, 90 ans. (26) Josh Bilicki, Chevrolet, 90. (27) Austin Green, Chevrolet, 90. (7) William Byron, Chevrolet, 90. (12) Riley Herbst, Ford, 90. (23) Parker Retzlaff, Chevrolet, 90. (35) Ryan Ellis, Chevrolet, 90. (32) Leland Honeyman, Chevrolet, 90. (4) Justin Allgaier, Chevrolet, 90 ans. (18) Jeremy Cléments, Chevrolet, 90. (17) Sammy Smith, Chevrolet, 90. (5) Sam Mayer, Chevrolet, 90. (15) Cole Custer, Ford, 90. (14) Ryan Sieg, Ford, 89 ans. (31) Brennan Poole, Chevrolet, 89. (37) Ed Jones, Toyota, 89. (2) Ty Gibbs, Toyota, 89. (8) Aric Almirola, Toyota, 88. (34) RC Enerson, Chevrolet, 85. (16) Brandon Jones, Chevrolet, Accident, 84. (30) Thomas Annunziata, Toyota, 84 ans. (25) Mike Skeen, Chevrolet, Accident, 83. (28) Jeb Burton, Chevrolet, fuite d’huile, 81. (38) Josh Williams, Chevrolet, Accident, 80. (10) Austin Hill, Chevrolet, Accident, 80. (24) Anthony Alfredo, Chevrolet, Accident, 80. (20) Matt DiBenedetto, Ford, train arrière, 75. (22) Alon Day, Chevrolet, Freins, 57. (36) Kyle Sieg, Ford, essieu, 54 ans. (29) Kyle Weatherman, Chevrolet, arrière, 15.

Vitesse moyenne du vainqueur de la course: 85,007 mph.

Heure de la course: 2 heures, 35 minutes, 38 secondes.

Marge de victoire: Attention Secondes.

Drapeaux d’avertissement:7 pour 19 tours.

Changements de plomb:10 parmi 7 pilotes.

Leaders du tour: C. Zilisch 1-22; T. Gibbs(i) 23-24; A. Allmendinger 25-29; W. Byron(i) 30-44; T. Gibbs(i) 45; C. Custer 46-51; W. Byron(i) 52; S. Van Gisbergen # 53-66; C. Zilisch 67-82; S. Mayer 83; C. Zilisch 84-90.

Résumé des leaders (pilote, temps en tête, tours en tête): Connor Zilisch 3 fois pour 45 tours; William Byron(i) 2 fois pour 16 tours; Shane Van Gisbergen # 1 fois pour 14 tours; Cole Custer 1 fois pour 6 tours; AJ Allmendinger 1 fois pour 5 tours; Ty Gibbs(i) 2 fois pour 3 tours; Sam Mayer 1 fois pour 1 tour.

Étape 1 Top 10: 88,7,20,81,18,00,2,98,39,51.

Étape 2 Top Ten: 17,19,88,1,7,00,98,21,39,51.

