Connor Scott plus grand, plus fort pour Bureau Valley – Shaw Local

MANLIUS – Les fans et les adversaires de Bureau Valley ont vu beaucoup de Connor Scott au cours des trois dernières saisons en tant que principal plaqueur du Storm.

Mais ils pourraient ne pas le reconnaître cette année.

Ils trouveront une version plus grande et plus solide du pilier de Storm, qui a ajouté « 25 bonnes livres de poids » cette intersaison, a déclaré l’entraîneur de Storm, Mat Pistole.

Tout était à dessein.

« Gagner du poids vous aide à jouer au football », a déclaré Scott, qui avait en moyenne 9,1 plaqués par match l’année dernière. «Surtout étant sur la ligne O, il y a des moments où je me sens un peu sous-dimensionné. Prendre le poids que j’ai fait devrait m’aider.

Il l’a fait en allant à la salle de musculation et en mangeant plus, beaucoup plus.

« Manger plus, bien manger », a déclaré Scott. « Ce n’est rien de spécial. Je mange juste autant de nourriture que je peux et chaque fois que je le peux. Beaucoup de tout. Cela et soulever beaucoup de poids.

Son collègue joueur de ligne Jon Dybek est impressionné.

« Il est définitivement devenu plus gros. C’est sûr », a-t-il déclaré.

Le poids supplémentaire amènera Scott un long chemin cette année, a déclaré Pistole.

«C’est juste un jeune homme d’élite. Il fait tout de la bonne manière, a déclaré Pistole. «Honnêtement, il pesait entre 160 et 170 livres, garde partant et secondeur intermédiaire au niveau universitaire, de la première année à l’année junior. Il y aurait des moments où il regarderait un film, il serait dans un endroit formidable, dans une excellente position et ferait une excellente lecture et serait fondamentalement sain ce qu’il faisait et son manque de taille le blessait.

« Il est d’environ 203-204 en ce moment, ce qui va être énorme pour lui. Je serai sans aucun doute l’un des meilleurs gardiens et secondeurs de la conférence.

Dybek adopte l’approche inverse, perdant environ 10 livres au début de sa saison senior, pour être plus rapide.

« L’année dernière, j’ai eu l’impression d’avoir eu du mal à être rapide. Donc, c’était mon objectif principal, être un peu plus rapide », a déclaré Dybek, qui joue pour l’équipe de basket-ball Storm et participe aux lancers en piste.

Un autre joueur nouveau et amélioré de Storm cette année promet d’être le quart-arrière junior Bryce Helms. Il n’avait jamais joué à ce poste jusqu’à ce qu’il soit jeté dans le feu de l’université en deuxième année et ait appris sur le tas.

Il a complété 28 des 77 passes pour 314 verges et deux touchés. Il a également couru pour 329 verges et quatre touchés en 72 tentatives (3,3 verges par course).

Le junior de Bureau Valley, Bryce Helms, revient au poste de quart-arrière pour le Storm avec un an à son actif. (Mike Vaughn)

Il se sent plus à la hauteur cette année.

«Je me sens définitivement beaucoup plus à l’aise, surtout avec la ligne que nous avons et les meneurs de jeu auxquels je peux envoyer le ballon. Ils me facilitent la tâche », a-t-il déclaré. « Je vais juste aborder cette saison avec des attentes élevées et de la confiance parce que je sais combien de travail moi-même et les autres gars ont mis dans cette intersaison. »

Bryce Helms

Pistole a déclaré que Helms avait parcouru un long chemin.

« L’année dernière, je pense que beaucoup de choses l’ont frappé sous tous les angles. Nous mettons beaucoup sur les épaules d’un jeune enfant. Il est jeune de son âge de toute façon », a déclaré Pistole. « Nous parlons de gagner dans le noir, et ce que je veux dire par là, c’est : ‘Quand les lumières sont éteintes, allez-vous travailler assez dur pour gagner quand les lumières s’allument ?’ Je passe devant chez lui en voiture, et la plupart du temps, il est dans le jardin en train de lancer le ballon de football en essayant de s’améliorer et de rester après l’entraînement pour travailler sur des choses.

« Sa prise de décision se voit définitivement dans notre camp cet été. Il a dû apprendre à lancer la balle, et alors que les choses commencent à se décanter, je pense que Bryce a un bel avenir en tant que quart-arrière, c’est certain.