Connor Scott perpétue l’héritage de son frère – Shaw Local

Connor Scott joue dur au football.

En deuxième année, il était le principal plaqueur de Bureau Valley et devrait être à nouveau le meilleur défenseur du Storm cet automne.

Il joue beaucoup au football comme un autre récent hors concours de Storm – son frère, Garrett.

Garrett était un joueur de football de quatre ans pour le Storm, diplômé en 2019.

Garrett, comme Connor, était un secondeur au nez dur et un gardien du Storm.

Tragiquement, Garrett a été tué dans un accident impliquant deux véhicules le 22 juin cet été. Il n’avait que 20 ans.

Garret Scott (Photo fournie)

C’est avec un cœur lourd que Connor prend le terrain cet automne que son frère a honoré avant lui.

« Il n’y a pas de mots pour ça. Vous ne pouvez rien faire d’autre que continuer. Même chose avec mes parents », a déclaré Connor, qui travaille avec son père tous les jours au magasin de meubles Green Gables à Bradford.

Connor a déclaré qu’il ressentait un peu la présence de son frère maintenant à l’entraînement, mais il est sûr qu’il le sentira davantage lorsque les matchs commenceront.

Il veut perpétuer son héritage chaque fois qu’il joue, a-t-il déclaré.

Les similitudes entre les frères Scott sont frappantes, jusqu’à l’uniforme n ° 50.

« Nous jouons aux mêmes positions, (avons la) même mentalité dans le sport, je pense. Il était plus fort que moi », a déclaré Connor.

« Je n’ai pas eu la chance d’entraîner Garrett, mais tous les entraîneurs qui l’entouraient parlent de sa force. Quand ils le décrivent, cela résume à peu près ce qu’est Connor », a déclaré l’entraîneur de Storm, Mat Pistole. “Et donc je sais que si j’en avais eu la chance, j’aurais adoré être autour de Garrett et j’aurais adoré l’entraîner, c’est sûr.”

Un entraîneur qui a entraîné les deux frères Scott est l’assistant de longue date de Storm, Craig Johnson.

« Les deux sont des travailleurs au nez dur et très acharnés. Faites tout ce que vous leur demandez », a déclaré Johnson. « Deux jeunes hommes formidables. »

Le cœur de Pistole fait mal pour la famille Scott.

“Cela vous brise le cœur”, a-t-il déclaré. « Malheureusement, nous avons traité cela plus que je ne l’aurais jamais souhaité. La résilience de ces enfants et ce qu’ils ont dû affronter au cours des trois dernières années est incroyable. Nos prières accompagnent Connor et sa famille et je pense que c’est un peu un exutoire pour lui. Il sait que son frère veut qu’il soit ici, donc ça aide.

Pistole a déclaré que Connor n’avait pas besoin de beaucoup plus de motivation pour jouer au football, mais il est sûr qu’il sera un peu plus inspiré cet automne.

« Connor adore jouer. Je ne pense pas qu’il ait besoin de beaucoup plus de motivation », a-t-il déclaré. “Je pense qu’il sait que son frère voudrait le voir sortir et réussir et faire quelque chose de spécial cette année. Connor a ça en lui pour faire ça.

Connor a dit que si c’était son frère, il serait capable de lui dire n’importe quoi, ce serait: “Continue, sois fort.”

C’est la seule façon pour Connor et Garrett Scott de savoir jouer au football.

