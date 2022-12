Connor prolonge sa séquence, les Jets de Winnipeg infligent une défaite de 5-1 aux Canucks de Vancouver

Kyle Connor a prolongé sa séquence de points avec un but et une aide et les Jets de Winnipeg ont battu les hôtes des Canucks de Vancouver 5-1 samedi.

Sam Gagner a également marqué et obtenu une aide pour les Jets (20-9-1), tandis que Kyle Capobianco, Neal Pionk et Axel Jonsson-Fjallby ont tous ajouté des buts. Pierre-Luc Dubois a fourni trois passes décisives.

Bo Horvat a répliqué pour Vancouver avec un avantage numérique au milieu de la troisième période.

Le gardien de Winnipeg Connor Hellebuyck a effectué 22 arrêts et a amélioré sa fiche à 16-7-1 cette saison.

Spencer Martin a bloqué 22 tirs sur 27 pour les Canucks (13-14-3), qui n’ont pas encore franchi la barre des 0,500 lors de la campagne 2022-23.

Les deux parties manquaient des pièces clés. Les attaquants de Vancouver Elias Pettersson et Brock Boeser ont été mis à l’écart par une maladie non liée au COVID et Winnipeg est privé de l’ailier droit Blake Wheeler (bas du corps) et du défenseur Nate Schmidt (haut du corps) jusqu’à la nouvelle année.

Un contingent important de fans des Jets dans la foule a applaudi au son de la sonnerie finale, noyant une poignée de huées de fans frustrés des Canucks.

Vancouver s’est finalement inscrit au tableau après que Dylan DeMelo de Winnipeg ait été appelé pour avoir tenu 14:28 dans la troisième période.

Quelques secondes après le début de l’avantage numérique, Horvat a fait basculer un tir de Quinn Hughes devant Hellebuyck depuis le milieu de la fente

Les Canucks ont été 1 contre 3 en supériorité numérique samedi et Winnipeg est allé 1 contre 2.

Les Jets ont pris une avance de trois buts en troisième période samedi et ont refusé de céder.

Gagner a marqué 56 secondes dans le dernier cadre, récupérant une passe à travers la fente de Dubois et la tirant pour son cinquième but de l’année.

Jonsson-Fjallby a suivi, envoyant un tir du poignet devant Martin depuis le cercle de mise au jeu à 7:59 pour donner une avance de 5-0 aux visiteurs.

Winnipeg a pris une avance de 3-0 au milieu de la deuxième lorsque Pionk a décoché un tir frappé devant Martin depuis l’intérieur de la ligne bleue pour marquer son cinquième but de la saison.

Capobianco a marqué à partir d’un endroit similaire à 5:30 dans le cadre du milieu. Son souffle a navigué à travers la circulation et au-dessus du gant de Martin pour donner aux Jets une avance de 2-0.

Le but était le premier de Capobianco de la saison, à son quatrième match de l’année.

Connor a ouvert le score à 2:51 du début du match, envoyant un tir du poignet devant Martin depuis les marques de hachage lors d’un avantage numérique.

Le but, son 13e de la saison, a prolongé la séquence de points de Connor à huit matchs avec cinq buts et huit passes tout au long de la séquence.

Josh Morrissey a récolté une aide — et son 200e point dans la LNH — sur le jeu. Lui aussi est sur une séquence de huit matchs avec au moins un point avec neuf aides.

LES TENANTS ET ABOUTISSANTS

L’entraîneur des Jets, Rick Bowness, a déclaré samedi que son équipe serait privée de Wheeler pendant environ quatre semaines et de Schmidt pendant quatre à six semaines. Winnipeg a placé Schmidt sur la liste des blessés. L’équipe a rappelé d’urgence le défenseur Ville Heinola du Manitoba Moose de la Ligue américaine de hockey.

Avec Pettersson et Boeser hors de l’alignement, Vancouver a appelé Lane Pederson des Canucks d’Abbotsford vendredi.

L’AVANTAGE DE LA GLACE À DOMICILE ?

Les Canucks ont été blanchis deux fois de suite au Rogers Arena et affichent une fiche à domicile de 5-8-1. L’équipe a une fiche de 8-6-2 sur une route et est sur une séquence de six victoires consécutives à l’extérieur de Vancouver.

SUIVANT

Jets: Terminez un swing de deux matchs sur la route dimanche contre le Kraken à Seattle.

Canucks : Continuez les trois matchs à domicile lundi alors qu’ils accueillent les Blues de St. Louis.

Gemma Karstens-Smith, La Presse canadienne

