Connor McDavid remporte le troisième MVP de la LNH, 1 vote de moins que la sélection unanime

Connor McDavid a remporté son troisième trophée Hart en tant que joueur le plus utile de la LNH lundi soir à Nashville, manquant d’un vote la sélection unanime après la saison la plus marquante d’un joueur en plus d’un quart de siècle.

McDavid a également remporté le prix Ted Lindsay en tant que joueur le plus remarquable de la LNH selon les votes de ses pairs. Le capitaine des Oilers d’Edmonton a mené la ligue avec 64 buts, 89 passes et 153 points. C’est le plus de points depuis Mario Lemieux en 1995-96.

McDavid a déjà remporté le Hart en 2017 et 2021 et le Lindsay en 2017, 2018 et 2021. Universellement reconnu comme le meilleur joueur de hockey au monde, McDavid est toujours à la recherche de son premier titre de la Coupe Stanley après la défaite d’Edmonton au deuxième tour des séries éliminatoires. à l’éventuel champion Vegas.

Connor McDavid en 2022-23 :

☑️ La plupart des buts dans la LNH

☑️ La plupart des aides dans la LNH

☑️ La plupart des points dans la LNH

☑️ Joueur par excellence (tel que voté par le @AJLNH)

Un électeur sur 196 a choisi David Pastrnak de Boston comme MVP. Les Bruins ont eu une grande soirée lors de la cérémonie de remise des prix de la ligue après avoir établi le record du plus grand nombre de victoires et de points en une saison régulière, des records rendus possibles en partie par des changements de règles.

Cette année a été un cas rare dans lequel la plupart des grands lauréats étaient évidents depuis avant la fin de la saison régulière.

Erik Karlsson, de San Jose, est également devenu trois fois récipiendaire d’un prix, recevant le trophée Norris en tant que meilleur défenseur – son premier honneur depuis 2015. Karlsson, à 32 ans, a été le premier défenseur à dépasser les 100 points en une saison depuis Brian Leetch en 1992.

Les Bruins ont eu trois récipiendaires : le capitaine Patrice Bergeron, le gardien Linus Ullmark et l’entraîneur Jim Montgomery.

Le trophée Vézina décerné au meilleur gardien de but et le prix Jack Adams décerné à l’entraîneur de l’année étaient chacun une première pour Ullmark et Montgomery. Ullmark a mené la ligue avec une moyenne de buts alloués de 1,89 et un pourcentage d’arrêts de 0,938 et était à égalité pour le plus de victoires avec 40 – les obtenant en seulement 48 départs.

« Vous voulez être le meilleur à votre poste ou même le meilleur joueur, ce qui est très difficile lorsque vous avez des gars comme Connor McDavid et Sidney Crosby qui jouent contre vous, c’est difficile », a déclaré Ullmark. « Pourtant, vous avez cet objectif. »

Montgomery a entraîné Boston à 65 victoires lors de sa première saison avec l’équipe, et il a remercié ceux qui l’ont soutenu à un moment bas de sa carrière.

« Il y a trois ans et demi, les Stars de Dallas ont résilié mon contrat à cause de mes problèmes avec l’alcool, et j’ai dû changer mes actions et mes comportements », a déclaré Montgomery. « Pour ceux qui luttent là-bas, vous pouvez changer, vous pouvez provoquer un changement en vous-même, et cela ne se produit pas seul. Vous avez besoin d’une équipe.

Bergeron a remporté le trophée Selke remis au meilleur attaquant défensif pour une sixième fois, s’appuyant sur le record de la LNH qu’il a battu l’an dernier. À 37 ans, il a mené la ligue pour les victoires et le pourcentage de mises en jeu et n’a été sur la glace que pour 27 buts contre à force égale en 78 matchs.

Matty Beniers de Seattle a remporté le trophée Calder en tant que recrue de l’année. Beniers a mené toutes les recrues avec 57 points et était à égalité en tête parmi eux pour les buts avec 24, aidant le Kraken à se qualifier pour les séries éliminatoires au cours de sa deuxième année d’existence.

« Je pense que j’ai été plutôt chanceux cette année en termes de production », a déclaré Beniers. « Chaque année ne va pas être comme ça, je le sais, mais c’était définitivement un bon début. J’étais évidemment très heureux et reconnaissant pour l’année.

Anze Kopitar des Kings de Los Angeles a remporté le prix Lady Byng pour sa conduite de gentleman, Steven Stamkos du Lightning de Tampa Bay a remporté le prix de leadership Mark Messier et Kris Letang des Penguins de Pittsburgh – qui a eu un accident vasculaire cérébral le 28 novembre mais est revenu jouer 12 jours plus tard – a remporté le trophée commémoratif Bill Masterton pour sa persévérance et son dévouement.

Les membres de la Professional Hockey Writers’ Association votent pour Hart, Norris, Selke, Calder, Masterson et Lady Byng. Les directeurs généraux déterminent le Vézina, tandis que les membres de l’Association des radiodiffuseurs de la LNH choisissent le Jack Adams.

THE ASSOCIATED PRESS

