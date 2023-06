Connor McDavid n’est pas fan de la nouvelle politique de la LNH sur les chandails d’échauffement à thème.

La ligue a décidé la semaine dernière que les équipes ne porteraient pas de fils spéciaux d’avant-match la saison prochaine – le résultat d’une poignée de joueurs refusant de porter des maillots Pride de couleur arc-en-ciel en 2022-23, ce qui à son tour a causé des distractions indésirables.

« C’est décevant à voir », a déclaré McDavid, le visage de la LNH et le capitaine vedette des Oilers d’Edmonton, lors de la cérémonie de remise des prix de la LNH, lundi soir.

« Ce n’est pas ma décision, mais évidemment c’est décevant. »

Le conseil des gouverneurs de la ligue était d’accord avec le point de vue du commissaire Gary Bettman selon lequel les refus de maillots ont éclipsé les efforts des équipes pour organiser des soirées Pride.

Les 32 équipes ont organisé une soirée Pride ou « Hockey is for Everyone » pour soutenir la communauté LGBTQ+.

« Je ne peux certainement pas parler au nom de toutes les organisations », a déclaré McDavid, qui a remporté le trophée Hart en tant que joueur par excellence de la LNH. « Je sais qu’à Edmonton, nous avons été l’une des premières équipes à utiliser la bande Pride.

« Nous croyons fermement que le hockey est pour tout le monde, et cela inclut les soirées Pride. »

Les soirées à thème se poursuivront

Les équipes célébreront toujours la fierté et d’autres soirées thématiques, notamment l’appréciation militaire et Hockey Fights Cancer. Les clubs devraient également continuer à concevoir et à produire des maillots à dédicacer et à vendre pour collecter des fonds, même si les joueurs ne les porteront pas pendant les échauffements.

L’attaquant des Flames de Calgary, Milan Lucic, porte un chandail Pride alors qu’il s’échauffe pour un match contre les Kings de Los Angeles à Calgary le 28 mars. (Jeff McIntosh/La Presse canadienne)

Le capitaine du Lightning de Tampa Bay, Steven Stamkos, a déclaré qu’il était décevant que l’histoire de cette saison soit les quelques joueurs qui ont décidé de ne pas porter de maillots Pride.

« C’était 98% ou 99% des autres joueurs qui portaient le maillot et aimaient le porter et étaient fiers de le porter – quel que soit le maillot – que ce soit la fierté, la nuit militaire, les nuits du cancer », a déclaré Stamkos, qui a remporté le prix de leadership Mark Messier. « L’histoire ne devrait pas concerner le gars qui ne l’a pas porté – le seul gars ou les deux gars.

« Je comprends que c’est ce qui obtient les clics et c’est ce qui obtient les vues, mais le mot » distraction « est lancé. Je ne pense pas que cela devait être une distraction. Cela aurait pu être un non-problème en se concentrant sur le bon qui sortait de ces nuits. »

Bettman a défendu la gestion de la situation par la ligue et les équipes lors du week-end des étoiles de la LNH en février, affirmant que la tolérance à l’égard de différents points de vue faisait partie du fait d’être « ouvert, accueillant et inclusif ».

Sept joueurs ont décidé de ne pas participer aux échauffements lorsque leurs équipes arboraient des maillots Pride avant les matchs. Quelques équipes ont également choisi de ne pas les faire porter par les joueurs après avoir prévu de le faire.

« Toute l’attention a été détournée des bonnes raisons », a déclaré l’attaquant des Flames de Calgary Mikael Backlund, qui a remporté le prix King Clancy. « Nous portions tous les maillots … tout le monde regardait, ‘Qui ne l’est pas et pourquoi pas?’

Le défenseur des Canucks Quinn Hughes porte un maillot Pride avant un match contre les Capitals de Washington au Rogers Arena de Vancouver en mars 2022. (Bob Frid/USA TODAY Sports/Reuters)

« Je comprends la décision que la LNH a prise de supprimer cette distraction. Les équipes peuvent toujours avoir leurs soirées — leurs soirées spéciales — et je pense que c’est une bonne chose.

Les joueurs se sont désistés

Ivan Provorov, un défenseur russe alors avec Philadelphie, a été le premier joueur de la LNH à refuser de porter un chandail d’échauffement sur le thème de la fierté en janvier, invoquant sa religion.

Le gardien de but de San Jose, James Reimer, et les frères Eric et Marc Staal, de Floride, qui sont tous canadiens, ont également mentionné des croyances religieuses. Les joueurs russes Ilya Lyubushkin de Buffalo, Denis Gurianov de Montréal et Andrei Kuzmenko de Vancouver se sont tous retirés des échauffements de la soirée Pride de leurs équipes.

Lyubushkin a souligné une loi anti-gay du Kremlin, ce qui explique également pourquoi Chicago a décidé de ne pas porter de maillots de nuit Pride. Les Rangers de New York et le Wild du Minnesota ont opté plus tôt contre les maillots après avoir annoncé qu’ils les auraient.

Sergei Bobrovsky, qui est russe, a participé à des échauffements la nuit où les frères Staal ont refusé et à la suite de la décision de plusieurs compatriotes de ne pas porter de maillots Pride.

« C’était difficile de voir que certains gars ne le faisaient pas », a déclaré le défenseur des Penguins de Pittsburgh Kris Letang, qui a remporté le prix Bill Masterton pour sa persévérance, son esprit sportif et son dévouement. « Je comprends parfois pourquoi ils ne l’ont pas fait, mais pour moi, cela ne signifie pas que vous le soutenez pleinement ou que vous ne le souteniez pas.

« C’est juste pour rendre notre sport accessible à tous. »