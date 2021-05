Connor McDavid marque 100 points en seulement 53 matchs dans la LNH

La star des Oilers d’Edmonton, Connor McDavid, a mis un point d’exclamation sur sa saison mémorable samedi soir quand il a enregistré son 100e point dans le match 53 de cette saison de 56 matchs raccourcie par coronavirus.

Il est le premier à marquer 100 points en moins de 56 matchs depuis que Mario Lemieux et Jaromir Jagr des Penguins de Pittsburgh l’ont fait en 1995-1996.

McDavid l’a fait avec un match de quatre points contre les Canucks de Vancouver. C’est son 33e match multipoint de la saison et la 20e fois qu’il a accumulé trois points ou plus.

Il a perdu peu de temps pour figurer sur la feuille de match, marquant un but moins d’une minute après le début du match. McDavid a ensuite ajouté des passes décisives sur les trois buts des Oilers en deuxième période, y compris l’aide principale sur le but en avantage numérique de Leon Draisaitl dans la dernière minute de la seconde qui a valu à McDavid le point n ° 100 cette année.

Ce but a été le vainqueur alors que les Oilers ont remporté une victoire de 4-3.

Le leader du trophée Hart a affronté les mêmes six équipes canadiennes toute la saison, mais l’accomplissement demeure notable.

Le plus grand nombre de points précédemment marqués dans une saison raccourcie ont été Jagr et Eric Lindros (70) lors de la saison de 48 matchs 1994-95 et Martin St. Louis (60 en 48 matchs en 2012-13). Ces deux saisons raccourcies par lock-out étaient des parties réservées à la conférence.

«Il a été un cheval pour nous à coup sûr et c’est évidemment une grande raison pour laquelle nous avons eu du succès cette saison et évidemment un talent spécial qui continue de s’améliorer, ce qui est époustouflant en soi», a déclaré le gardien Mike Smith avant le match.

McDavid en est à sa sixième saison et c’est sa quatrième saison de 100 points. Il était à 97 points la saison dernière avant que la pandémie de coronavirus ne mette fin prématurément à la saison régulière en mars.

McDavid est le troisième joueur actif avec au moins quatre saisons de 100 points avant l’âge de 25 ans. Les autres sont Sidney Crosby des Penguins de Pittsburgh et Alex Ovechkin des Capitals de Washington.

Wayne Gretzky détient le record avec sept saisons de 100 points avant d’avoir 25 ans.

« Ce sont les meilleurs joueurs du match de tous les temps », a déclaré McDavid après la victoire de samedi soir. «C’est spécial d’être mentionné dans le même souffle que ces gars-là.

«Pour ce qui est de mon jeu, je me concentrais simplement sur l’essai d’être préparé chaque soir. Je pense évidemment que le succès de l’équipe passe avant tout. Notre équipe a pu jouer du bon hockey la plupart de la saison, à l’exception du premier mois.

«Lorsque l’équipe joue bien, c’est à ce moment-là que les individus réussissent. Vous voyez que beaucoup de gars de notre équipe ont de très bonnes saisons.

McDavid a déclaré au cours de cette course qu’il était plus concentré sur la route vers la Coupe Stanley. Il a aidé les Oilers à décrocher une place en séries éliminatoires et un avantage sur la patinoire au premier tour des séries éliminatoires.

«Cela a été très amusant à regarder en tant que coéquipier. … Cela montre simplement le travail qu’il met en œuvre », a déclaré le défenseur Darnell Nurse avant le match.« Chaque année, il arrive et semble être un animal complètement différent et ajoute simplement en plus qu’il s’est déjà développé. «

McDavid compte 21 points d’avance sur le deuxième meilleur buteur Draisaitl, qui compte 79 points en 53 matchs. Le joueur par excellence en titre de la LNH a 12 points d’avance sur Mitchell Marner et Brad Marchand, qui sont à égalité au troisième rang avec 67 points. Ainsi, McDavid a 33 points d’avance sur n’importe quel joueur rival.

«Il est difficile de comparer les époques, il est difficile de comparer les générations», a déclaré Draisaitl samedi soir. «Le jeu a changé.

«Tout ce que ces gars ont fait dans le passé est impressionnant. Ce que fait Connor est impressionnant. Il est juste là-haut avec ces gars-là. … Il est le meilleur joueur du monde, donc c’est amusant d’en faire partie.

Avec trois matchs à jouer – puis les séries éliminatoires – il est encore temps d’ajouter à sa campagne historique.

« Je ne sais pas pourquoi il se contentera de 100 », a déclaré Smith. «Il y a des objectifs plus élevés qu’il peut atteindre.»

Contributeur: Associated Press