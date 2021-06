Connor McDavid des Oilers remporte le trophée Hart et le prix Ted Lindsay en tant que joueur par excellence de la LNH

La star des Oilers d’Edmonton, Connor McDavid, a dominé la saison écourtée de la LNH et a également dominé le vote pour le trophée Hart.

McDavid a reçu les 100 votes de première place des membres de la Professional Hockey Writers Association pour remporter le trophée Hart en tant que joueur par excellence de la LNH. Il a également remporté le prix Ted Lindsay, qui est voté par les joueurs.

Il a atteint la barre des 100 points à son 53e match et a terminé avec 105 points en 56 matchs, 21 points devant son coéquipier Leon Draisaitl, le deuxième marqueur de la ligue.

McDavid, dont le jeu solide a aidé les Oilers à décrocher la deuxième place dans la division Nord, a déjà remporté le trophée Hart en 2016-17 et a remporté le vote des joueurs en 2016-17 et 2017-18.

Il est le deuxième joueur consécutif des Oilers à balayer les votes MVP. Draisaitl l’a fait en 2019-2020.

Les autres lauréats des prix de la LNH ont été annoncés mardi soir :

Trophée Vézina (gardien) : Marc-André Fleury, Chevaliers d’or de Vegas. Il a terminé avec 26 victoires, une moyenne de buts alloués de 1,98 et un pourcentage d’arrêts de ,928. Il a porté l’équipe pendant que Robin Lehner était sorti avec une commotion cérébrale. Fleury, 36 ans, a gagné pour la première fois de sa carrière.

Trophée Norris (défenseur) : Adam Fox, Rangers de New York. Il a terminé deuxième chez les défenseurs avec 47 points en jouant près de 25 minutes par match. Il a récolté 37 points en 31 matchs en mars et avril. Il est le deuxième joueur à remporter le trophée Norris lors de sa deuxième saison ou plus tôt, rejoignant le Hall of Famer Bobby Orr.

Trophée Calder (recrue) : Kirill Kaprizov, Wild du Minnesota. Il a mené toutes les recrues et son équipe avec 51 points alors que le Wild a terminé troisième dans la division Ouest. Il a reçu 99 votes de première place, l’attaquant des Stars de Dallas Jason Robertson obtenant l’autre.

D’autres lauréats ont été annoncés précédemment : Jack Adams Award (entraîneur), Rod Brind’Amour des Hurricanes de la Caroline; Trophée Selke (attaquant défensif), Aleksander Barkov des Panthers de la Floride; Trophée Lady Byng (esprit sportif), le défenseur des Hurricanes Jaccob Slavin; Trophée Masterton (persévérance), Oskar Lindblom des Flyers de Philadelphie; Trophée King Clancy (humanitaire), Pekka Rinne des Predators de Nashville; Jim Gregory directeur général de l’année, Lou Lamoriello des Islanders de New York, et le prix de leadership Mark Messier dans la LNH, le capitaine des Bruins de Boston Patrice Bergeron.

Équipes All-Star et All-Rookie

Première équipe d’étoiles : C McDavid; LW Brad Marchand, Bruins; RW Mitch Marner, Maple Leafs de Toronto; D Renard ; D Cale Makar, Avalanche du Colorado; G Andrei Vasilevskiy, Foudre de Tampa Bay.

Deuxième équipe d’étoiles : C Auston Matthews, Maple Leafs; LW Jonathan Huberdeau, Panthers; AD Mikko Rantanen, Avalanche; D Victor Hedman, Foudre; D Dougie Hamilton, Ouragans; G Fleury.

Équipe de recrues : Fs Kaprizov; F Robertson ; F Josh Brown, Sénateurs d’Ottawa; D Ty Smith, Devils du New Jersey; D K’André Miller, Rangers; G Alex Nedeljkovic, Ouragans.

Autour des patinoires

Le défenseur des Canadiens de Montréal Shea Weber a écopé d’une amende maximale de 5 000 $ pour avoir coupé l’attaquant du Lightning de Tampa Bay Nikita Kucherov lors du premier match de la finale de la Coupe Stanley. … Le coéquipier de McDavid, Ryan Nugent-Hopkins, a accepté un contrat de 41 millions de dollars sur huit ans. … Les Maple Leafs de Toronto ramènent Wayne Simmonds pour 1,8 million de dollars sur deux ans.