EDMONTON, Alberta: Connor McDavid a réussi un tour du chapeau et une aide, Ryan Nugent-Hopkins a marqué deux fois et ajouté une aide et les Oilers d’Edmonton ont battu les Canucks de Vancouver 5-2 jeudi soir.

Leon Draisaitl, le meilleur buteur de la LNH la saison dernière, a récolté quatre passes pour aider les Oilers à rebondir après une défaite de 5-3 contre les Canucks un soir plus tôt dans le match d’ouverture pour les deux équipes.

Mikko Koskinen a effectué 38 arrêts pour les Oilers.

Nate Schmidt et Tyler Motte ont marqué pour Vancouver, et Thatcher Demko a arrêté 41 tirs.

Les Oilers ont marqué deux fois avec l’avantage de l’homme après avoir obtenu 0 pour 4 mercredi. Edmonton a eu le meilleur avantage numérique de la LNH la saison dernière avec 29,5%.

SUIVANT

Canucks: à Calgary le samedi et le lundi soir.

Oilers: Hébergez Montréal le samedi et le lundi soir.