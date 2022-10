Connor Lorden, senior du LP, a un impact lors de la première saison – Shaw Local

L’aîné de La Salle-Pérou, Connor Lorden, n’a pas joué au football pendant ses trois premières années de lycée, mais il a décidé de rejoindre les Cavaliers cet automne.

« C’est ma dernière année et j’ai dit : ‘Pourquoi pas ?’ », a déclaré Lorden. “J’étais bon quand j’étais plus jeune, alors je me suis dit que j’allais tenter le coup.”

Lorden a eu un grand impact pour les Cavs en défensive, enregistrant 29 plaqués (23 en solo) avec 13 plaqués pour perte, 1,5 sacs, quatre échappés forcés et une rupture de passe cette saison.

Il a réussi cinq plaqués avec trois plaqués pour perte, un échappé forcé et une rupture de passe vendredi lors de la victoire 24-0 de L-P sur Woodstock.

“Juste être agressif”, a déclaré Lorden à propos de ses meilleures compétences en tant que joueur de ligne défensive.

Lorden a déclaré que son passé de lutteur l’avait aidé sur le terrain de football. Il a été médaillé d’État en deuxième année et de nouveau qualificatif d’État l’hiver dernier avant qu’une blessure ne l’exclue du tournoi d’État.

“Cela aide beaucoup, surtout avec l’équilibre”, a déclaré Lorden.

Lorden a déclaré qu’il ne savait pas trop à quoi s’attendre à son retour au football.

“Je savais que j’étais une personne agressive, mais je ne pensais pas que j’aurais autant de succès”, a déclaré Lorden. “C’est super quand même.

“Cela signifie beaucoup [to be part of the team]. C’est un bon groupe de joueurs et un bon groupe d’entraîneurs. Je m’amuse ici.

Alors, souhaite-t-il sortir plus tôt pour le football?

“Je pense que je serais un peu mieux si je sortais plus tôt, mais je suis content de la façon dont c’est”, a déclaré Lorden.

UN VÉTÉRAN DE LA SECONDE GUERRE MONDIALE RETOURNE À ST. BÉDÉ

Avant le match des Retrouvailles de samedi, Melvin Baima, diplômé de St. Bede en 1939, a présenté le ballon avec ses arrière-petits-fils et les capitaines des Bruins, John et Ryan Brady.

Baima, qui a 100 ans, a servi pendant la Seconde Guerre mondiale.

Melvin Baima, qui a 100 ans de la classe St Bede de 1939, présente le ballon de jeu alors que ses deux arrière-petits-fils Ryan et John Brady avec l’abbé Michael Calhoun regardent le samedi 1er octobre 2022 avant le match de retour contre Bureau Vallée.

SÉRIE DE VICTOIRES

Vendredi, Hall a marqué les 26 premiers points du match en route vers une victoire 26-15 contre Kewanee sur la route.

C’était la deuxième victoire consécutive pour les Red Devils, qui n’avaient pas enregistré de victoires consécutives depuis la dernière fois que Randy Tieman était entraîneur-chef en 2019. Cette saison-là, Hall a battu Sherrard (35-0) et Fulton ( 33-32) dans les semaines 7-8.

« C’est une grande victoire. Nous nous sommes piétinés sur la route à Morrison (au cours de la semaine 5), et c’était un match que nous aurions probablement dû gagner », a déclaré Tieman. « Mais nous ne l’avons pas fait, et je pense que nous en avons peut-être appris un peu. Nous en avons un ici ce soir et nous sommes en bonne position. Il va falloir jouer fort tout le reste du parcours, mais on sent qu’on est en position. Nous pourrons peut-être nous faufiler dans les séries éliminatoires et voir ce qui se passera.

Les Red Devils (3-3) accueillent Newman (3-3) au Stade Richard Nesti vendredi.

BALL HAWKS

Princeton a intercepté trois passes lors de la victoire 36-0 de vendredi contre Newman, portant le total de la saison des Tigers à 18 revirements causés.

Noah LaPorte a intercepté quatre passes, tandis que Teegan Davis en a capté trois et Brady Byers en a attrapé deux.

Ace Christiansen a récupéré une paire d’échappés.

Les Tigers ont retourné cinq des revirements pour des touchés avec LaPorte en marquant deux avec Davis, William Lott et Ian Morris renvoyant chacun un revirement pour un TD.

CONSTRUIRE LE PROGRAMME

Samedi, le junior de Bureau Valley, Robert Novak, a couru pour 82 verges et deux touchés en 23 courses lors de la défaite 31-20 du Storm contre St. Bede.

“Robby Novak n’a joué au football que pendant environ neuf semaines et il est sorti aujourd’hui et s’est fait mal à l’arrière”, a déclaré l’entraîneur de Bureau Valley, Mat Pistole.

Novak a joué au football en première année mais n’a pas pu jouer toute la saison et il n’a pas joué en deuxième année mais est revenu cette saison.

Il est l’un des nombreux joueurs de l’équipe qui sont revenus au programme ou qui sont nouveaux dans le sport.

“Absolument, [it’s a good sign for the program]”, a déclaré Pistole. « Lorsque vous ne gagnez pas beaucoup de matchs, il est difficile de construire cela. Les gens ne veulent pas participer à la défaite, mais nous essayons de créer un environnement amusant, et les enfants adhèrent vraiment à ce que nous faisons. Je pense que nous allons dans la bonne direction. Nous devons juste continuer à nous améliorer. Nous devons rendre le football beaucoup plus intelligent. Nous devons comprendre cette partie, mais nous le ferons.