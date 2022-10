Connor Grimm et la défense Genoa-Kingston remportent une victoire de 16-8 lors du premier match 3A contre Elmwood-Brimfield – Shaw Local

GENOA – Elmwood-Brimfield a réussi son quatrième essai contre Genoa-Kingston lors du match d’ouverture des séries éliminatoires des équipes samedi, convertissant quatre de leurs cinq premières chances.

Mais la défense des Cogs a obtenu deux arrêts clés en quatrième position en fin de match pour préserver une victoire de 16-8 contre les Trojans et s’est qualifiée pour le deuxième tour de classe 3A, où elle affrontera Princeton.

“Nous avons dit à nos enfants de creuser profondément et de faire attention à cela toute la semaine”, a déclaré l’entraîneur de Gênes-Kingston, Cam Davekos. “Ils ont fait confiance au processus et ont fait le travail.”

[ Photos: Genoa-Kingston hosts Elmwood in first round football playoff game ]

Aucune équipe n’a marqué en seconde période. Les Troyens (6-4) ont mis en place des entraînements méthodiques tout au long du match à leur meilleur, et entre les troisième et quatrième quarts ont eu un entraînement de 19 jeux qui s’est approché aussi près que la ligne de 21 verges du GK. Ils ont en fait eu un gain de 22 verges dans la zone rouge rappelé en raison d’une prise, et en tout ont été appelés pour une paire de prises au quatrième quart.

“Honnêtement, je pensais que nous pouvions leur donner tout ce qu’ils pouvaient gérer”, a déclaré l’entraîneur de l’EB Todd Hollis. “Nous pouvions déplacer le ballon et je suis sûr qu’ils ont été surpris par cela. Nous avons eu quelques gros jeux, mais il y a eu un penalty. C’était une sorte de tueur. Nous ne sommes pas nécessairement conçus pour en faire exploser un gros. Nous sommes conçus pour moudre et moudre et moudre. C’est ce que nous avons fait. Ce n’est pas une belle infraction à courir, mais quand vous avez un groupe d’enfants qui y adhèrent, c’est sûr que c’est efficace.

L’entraînement a fini par caler après que Max Lavender de GK ait laissé tomber Bo Windish pour une défaite lors d’un balayage, redonnant le ballon aux Cogs avec 9 minutes à jouer. Ils ont conservé le ballon pendant environ 3 minutes lorsque Junior Leon a lancé un botté de dégagement de 52 verges, repoussant les Troyens au 8.

Mais Elmwood-Brimfield s’est lancé dans un autre entraînement méthodique, celui-ci faisant 16 parties. Au deuxième et au 8 des 38 des Cogs, Connor Grimm a égalisé Layne Durst, qui a terminé avec 56 verges en 22 courses. Le jeu de troisième essai n’a gagné qu’un mètre et les Cogs ont mis la pression sur Oliver Heinz au quatrième essai, forçant le roulement sur les essais et leur permettant de manquer de temps.

“C’est génial”, a déclaré Grimm. «Nous savions que ce match allait être très difficile. Nous savions que ce serait une bataille dès le départ. Nous savions que nous devions venir dur. Ça fait du bien et maintenant nous devons passer à autre chose la semaine prochaine et jouer encore plus fort.

GK a terminé avec 222 verges au sol en 50 tentatives. Brody Engel avait un record d’équipe de 65 verges en 12 courses et était l’un des quatre arrières avec au moins 47 verges. Les chevaux de Troie ont couru 216 verges, mais en moyenne seulement 3,4 verges par course. Slone Windish les a menés avec un record de 86 verges en 20 courses.

“Pour être honnête, et l’entraîneur Hollis y a en quelque sorte fait allusion, c’était le meilleur match auquel ils ont joué toute la saison”, a déclaré Davekos. “Ce n’était pas notre meilleur match. Nous allons regarder un film, peaufiner certaines choses et découvrir où nous pouvons nous améliorer.

Les Troyens ont commencé le match avec un entraînement méthodique de 18 jeux et 80 verges qui a drainé 5:34 de retard. Chaque jeu était une course jusqu’au dernier, une passe de 17 verges de Heinz à Jimmy Babcock en quatrième et quatrième. C’était le seul jeu de l’entraînement qui a marqué plus de 6 verges.

Les Cogs ont répondu avec un entraînement de plus de 5 minutes, récoltant un troisième et 12 sur un 18 verges de Brody Engel. Deux jeux plus tard, Lavande était à 3 mètres pour égaliser à 8-8.

“Ce fut l’un des meilleurs matchs que notre programme ait jamais joué”, a déclaré Hollis. «C’était une équipe qui venait de remporter une victoire contre une sacrée équipe, Stillman Valley, vainqueurs de leur conférence et invaincus. Dans notre région, il y avait des prédictions qui ne nous laissaient aucune chance. Mais nous avons joué un grand match de football.

Les Cogs ont forcé un trois-and-out lors du prochain drive, avec Connor Grimm bloquant la tentative de botté de dégagement pour mettre en place l’offensive à l’EB 15. Mais Leon a raté le placement de 32 verges. Elmwood-Brimfield a tâtonné lors de son prochain trajet, et cette fois, Cogs en a profité.

Le quart-arrière Nathan Kleba a tâtonné le snap mais Engel était là pour le ramasser et marquer du 1.

Après un autre trois-and-out par les Trojans, Genoa-Kingston a eu une chance de marquer en fin de demie. Les Cogs étaient au 1 sur un troisième et un but avec le chronomètre en moins de 15 secondes. Ils n’ont pas appelé le temps mort, se sont précipités sur un jeu et ont été frappés pour une défaite.

Ensuite, ils ont appelé le temps mort sur le quatrième et le but du 4, mais le claquement sur la tentative de placement a été faible et bloqué. EB semblait se diriger vers un touché sûr, mais un coup de sifflet par inadvertance a retenti pour mettre fin au jeu.

“Ils ont vu le botteur tomber, le gars a juste fait une erreur et a sifflé”, a déclaré Hollis. “C’est peut-être la différence dans le jeu. C’est un énorme swing à coup sûr. Mais nous disons aux gars en début d’année que trois groupes se présentent pour participer à un match de football et vous ne pouvez vous occuper que de celui qui est sur votre touche. Nous avons fait notre part d’erreurs et les bleus ont commis les leurs. Les officiels ont fait une erreur, et c’est ce que c’était. Nous avions encore quelques occasions de marquer et nous ne l’avons pas fait.