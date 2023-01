Connor Chapman, 22 ans, devant le tribunal accusé d’avoir tué Elle Edwards, 26 ans, avec la « mitraillette Skorpion » la veille de Noël

Un HOMME a comparu devant le tribunal accusé du meurtre d’Elle Edwards lors d’une fusillade dans un pub la veille de Noël.

Connor Chapman, 22 ans, est accusé d’avoir frappé l’esthéticienne de 26 ans à la tête avec une mitraillette Skorpion.

Elle Edwards a été tuée dans une fusillade dans un pub la veille de Noël Crédit : PA

Connor Chapman est accusé de meurtre

Il est entendu qu’Elle n’était pas la cible visée mais a été prise par une balle perdue tirée sur le Lighthouse Inn bondé, à Wallasey, Merseyside.

Chapman a comparu aujourd’hui à Liverpool Crown Court via une liaison vidéo.

Vêtu d’une veste Nike noire, Chapman aux cheveux longs, sans domicile fixe, n’a parlé que pour confirmer son nom et sa date de naissance.

Le juge Andrew Menary KC a confirmé que la fusillade serait liée à “une activité liée à un gang”.

Chapman est accusé de meurtre, de deux chefs de tentative de meurtre et de trois chefs de blessures illégales et malveillantes avec intention de causer des lésions corporelles graves.

Il est également accusé de possession d’une arme à feu dans l’intention de mettre la vie en danger, liée à une mitraillette Skorpion convertie.

L’arme de fabrication tchèque est capable de tirer plus de 850 coups par minute.

Chapman est également accusé de possession de munitions dans l’intention de mettre la vie en danger et de recel de biens volés, une voiture Mercedes Classe A, entre le 22 et le 26 décembre de l’année dernière.

Il a été placé en garde à vue avant une audience de plaidoyer le 17 avril devant le même tribunal.

Une date de procès provisoire a été fixée au 7 juin. Aucun membre de la famille d’Elle ne se trouvait dans la galerie publique lors de l’audience.

Cela vient après que sa sœur Lucy a partagé un hommage sur Instagram de sa nan Marlene au cœur brisé, qui a déclaré: « Ma magnifique petite-fille, je t’aimerai et tu me manqueras pour le reste de mon temps, jusqu’à ce que nous nous revoyions.

“Tu me manques, m’apportant mes gâteaux et assis sur la table de la cuisine en prenant une tasse de thé avec moi et tous les rires que nous aurions.

“Je t’aime plus que tout au monde et je continue à regarder ta photo sur la cheminée.

“Tu seras toujours avec nous ma belle petite-fille et tu ne seras jamais oubliée. Amour de nan Marlene.”

Quatre autres personnes ont été arrêtées en lien avec le meurtre d’Elle.

Une femme de 23 ans soupçonnée d’avoir aidé un délinquant a été libérée sous caution dans l’attente d’une enquête plus approfondie.

Un homme de 31 ans et une femme de 19 ans, tous deux du Wirral, ont été détenus pour complicité de meurtre et libérés sous caution dans l’attente d’une enquête plus approfondie.

Un homme de 30 ans, originaire du même quartier, qui avait été arrêté pour suspicion de meurtre et de tentative de meurtre a été rappelé en prison sur autorisation.

Chapman est apparu par liaison vidéo aujourd’hui à Liverpool Crown Court Crédit : PA

Photo d’archive d’une mitraillette Skorpion – le même type d’arme qui aurait été utilisée pour assassiner Elle Crédit : Entreprise