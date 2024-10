Connor Bédard sur son plafond, les affaires de hockey et de capitaine : « Je peux être plutôt bon »

SALT LAKE CITY — Les jours de congé dans la LNH sont précieux. Les jours de congé sur la route dans une nouvelle ville sont du jamais vu. Connor Bedard a l’intention de profiter du mercredi chaud et ensoleillé après le match d’ouverture de la saison contre le nouveau club de hockey de l’Utah – déjeuner avec son père, Tom, avant de prendre un vol de retour l’après-midi, puis dîner à Park City avec les garçons.

Mais le voici, fraîchement sorti du petit-déjeuner, vêtu du sweat à capuche et des claquettes habituels d’un joueur de hockey, descendant le somptueux couloir de l’hôtel cinq étoiles de l’équipe pour une rare interview assise. Ne vous y trompez pas, peut-être qu’aucun joueur de la ligue n’a rencontré la presse plus régulièrement que Bédard l’an dernier. Il a largement rempli ses obligations médiatiques. Mais c’était presque toujours dans le vestiaire, en mêlée. Les rencontres en tête-à-tête étaient très rares. Les conversations informelles à part entière étaient pratiquement hors de propos.

Et comme tout athlète, journaliste ou téléspectateur vous le dira, les mêlées sont les pires. En tant que bloc, nous ne nous couvrons pas toujours de gloire dans ces contextes claustrophobes.

« C’est difficile de faire preuve de personnalité quand on reçoit tout le temps les mêmes questions », a déclaré Bédard avec un sourire ironique.

Mais maintenant qu’il est un professionnel de deuxième année, un vétéran rusé à l’âge de 19 ans, pourrions-nous voir davantage cette personnalité transparaître ? Il le montre sur des vidéos Instagram, faisant des choix de football avec ses copains. Il donne le coup d’envoi des publicités sarcastiques de la LNH sur les prétendus défauts de la génération Z. Et il commence à faire des interviews occasionnelles comme celle-ci. Ce n’est pas exactement son style d’être grand et grandiloquent en dehors de la glace, mais son niveau de confort avec la LNH et avec la célébrité est clairement à la hausse.

Voici une partie de notre conversation, en nous concentrant davantage sur le côté hockey. Il a été légèrement modifié pour plus de clarté. Recherchez le reste de notre discussion dans une future histoire.

Vous êtes en bonne voie pour marquer 164 points cette saison. Rien de moins que cela serait une déception, je suppose ?

Ouais, je pense que probablement pour vous, les gars, vous seriez contrariés. La chute ! Non, je veux dire, c’était bien de revenir dans le jeu. Et c’est cool que nous puissions faire partie de ce premier match là-bas. Ce n’est évidemment pas un bon résultat (une défaite 5-2), mais je pense que dans l’ensemble, au fil du match, nous nous sommes beaucoup améliorés. Et c’était tout simplement amusant de faire partie de ce moment de l’histoire.

L’une des choses que j’ai entendues avant le repêchage, c’est que vous êtes « obsédé par la grandeur ». J’ai entendu dire la même chose à propos de Nathan MacKinnon, exactement de la même manière : vous avez un état d’esprit singulier selon lequel vous voulez être génial. Est-ce juste une chose innée que vous avez, où vous ne pouvez rien accepter de moins que cela ?

Je pense que oui. Même quand j’étais enfant. J’avais 5 ans et c’était vraiment tout ce que je voulais faire. Je pense que c’est ça, c’est évidemment une passion et je veux être le meilleur possible. Mais en général, c’est ce que je veux faire, et je veux essayer de m’améliorer, et je ne veux pas regarder en arrière un jour et avoir l’impression de ne pas avoir atteint mon plein potentiel.

Quel est ce plein potentiel ? Que faire toi tu vois comme ton plafond ?

Je ne sais pas. Je pense que je peux être plutôt bon. Mais nous verrons. J’ai confiance en moi et cette confiance vient du travail que je fais. Je sais que je ne vais pas me tromper et tromper cette capacité à donner le meilleur de moi-même. Est-ce que c’est bon ? Qui sait. Mais je pense que c’est plutôt bien.

C’est tellement le truc d’un joueur de hockey que d’être humble et de minimiser les choses extérieures. Mais les 700 gars de la LNH doivent avoir cette confiance en eux inébranlable, cette arrogance. Vous ne pouvez pas arriver ici sans cela. Connor McDavid en a parlé un peu (dans l’émission Amazon) : « Quand je suis à mon meilleur, c’est un niveau difficile à atteindre. » Vous devez avoir cette attitude, n’est-ce pas ?

À coup sûr. Si vous y allez en pensant que vous n’allez pas faire quelque chose de bien, alors vous avez déjà perdu la bataille. J’ai vraiment confiance en moi et je n’ai besoin de dire à personne ce que je pense pouvoir faire ou ce que je pense être en tant que joueur. Je veux aller le montrer. Dans ma tête avant un match, je vais juste m’amuser, mais je sais aussi que je veux faire la différence dans le match. Et je sais que je peux.

Vous m’avez déjà dit que vous ne me diriez pas quels étaient vos objectifs pour la saison, mais avez-vous aussi des objectifs comme celui-là en termes de carrière ? Avez-vous des chiffres ronds en tête qui vous disent : « C’est ce que je dois faire pour atteindre mon potentiel ? »

C’est tellement à long terme. Je pense que l’objectif de chacun au hockey, depuis qu’il est enfant, est de gagner une coupe Stanley. Et c’est l’essentiel pour tout le monde. Donc si cela se produit, ce serait évidemment le summum. Il est difficile de considérer une carrière complète et de la chiffrer.

« Je ne te le dirais jamais, mais j’ai des trucs en tête, c’est sûr. » —Connor Bédard quand @MarkLazerus on lui a demandé s’il avait des objectifs statistiques en tête pic.twitter.com/75Jlf7Lwz9 – Phillip Thompson (@_phil_thompson) 20 septembre 2024

Vous ne pensez donc pas simplement à 1 000 buts ou à quelque chose de fou comme ça.

(Rires) Non, non, je ne pense pas.

Mais est-ce que cela fait partie de ce processus ? Vous arrivez et vous voulez gagner la Coupe Stanley et vous avez dominé à tous les niveaux. Ensuite, vous arrivez dans la LNH et c’est difficile. Vous faites partie d’une équipe qui se situe au bas de l’échelle et qui progresse vers le haut. Apprendre à perdre, apprendre à gérer deux ou trois matchs sans but, est-ce difficile ?

Ouais, perdre, c’est nul. Je pense que vous pouvez demander à n’importe qui qui faisait partie de notre équipe l’année dernière, ce n’était pas très amusant. Surtout vers la fin. Vous êtes absent et vous aimez toujours jouer et il y a des choses pour lesquelles vous jouez, mais nous sommes des athlètes professionnels et nous voulons jouer pour gagner. C’était vraiment frustrant. Je peux certainement être un peu un bébé qui traverse toutes ces pertes. Mais même en perdant le dernier match, c’est comme ça qu’on rebondit. Ce sera quelque chose dans lequel nous montrerons que nous nous sommes beaucoup améliorés.

Jonathan Toews était également un énorme bébé lorsqu’il est arrivé dans la ligue pour la première fois. Il a emporté son travail chez lui, a crié et hurlé après ses coéquipiers sur le banc, a jeté des objets dans le vestiaire. Il faut du temps pour accepter les flux et reflux du sport.

Ouais, ouais, bien sûr. Lors de ma première année (en junior), nous avons perdu pas mal de matchs. Et je me souviens que j’ai eu un début difficile. Mais après cela chez les juniors, la navigation a été plus douce. Nous avons eu une meilleure deuxième année en équipe et j’ai moi-même eu une bonne deuxième année, je suppose (rires). C’est vraiment différent d’arriver et vous affrontez tous les meilleurs joueurs du monde. Mais c’est ce qu’il y a de si amusant au hockey, la compétitivité et le défi d’affronter les meilleurs chaque soir.

Il faut aussi être prudent, non ? Patrick Kane, lors de ses dernières années ici, lorsque les choses ont commencé à mal se passer, il s’inquiétait toujours de l’arrivée de jeunes joueurs qui développaient des habitudes de défaite et un état d’esprit de perdant. Comment lutter contre cela quand Kyle (Davidson) joue un long jeu ? Comment apprendre à ne pas accepter de perdre, mais à comprendre la perte ? C’est une ligne fine à parcourir.

Je ne pense même pas que tu devrais le comprendre. Nous sommes des joueurs, nous y allons et nous essayons de gagner et c’est notre objectif chaque soir. Vous ne l’acceptez jamais. Je suppose que cet été, vous pourrez peut-être envisager le long terme, mais pas vraiment en tant que joueurs. Vous allez simplement là-bas et vous essayez de gagner et vous essayez de jouer de votre mieux.

Le poste de capitaine vous a-t-il intéressé ? Ou est-ce quelque chose pour plus tard ? Êtes-vous encore trop jeune pour être capitaine ?

(Rires) Ce n’est pas une question pour moi. Je ne pense pas que quiconque ait été surpris que (Nick Foligno) l’obtienne. C’est un grand leader et il est arrivé et a eu un grand impact. Personne n’a été surpris par cela. Un jour, ce serait génial. Mais je ne m’y attendais pas ou quoi que ce soit. Nous nous attendions tous à ce que « Fliggy » l’obtienne.

Pouvez-vous être ce genre de capitaine ? Certains capitaines sont des gars grands, ouverts et grégaires comme Foligno, mais certains sont très différents.

Je serais différent. Je ne parlerais pas autant que Nick (rires). Je pense que je montre l’exemple dans la façon dont j’aborde le jeu. Parler vient avec le temps. J’aurais certainement une approche un peu différente, mais je pense que vous pouvez apprendre des choses de tous les dirigeants présents dans la salle.

Avec tout le turnover sur la liste, je suis sûr que c’est excitant que vous fassiez appel à tous ces joueurs de qualité. Mais vous avez aussi perdu beaucoup de vos bons amis. Taylor Raddysh était l’un de vos amis les plus proches, il sort. MacKenzie Entwistle est parti. Est-ce que cela fait simplement partie de la vie dans la LNH ?

C’est bizarre, c’est sûr. Cela fait partie du côté commercial, mais vous n’y pensez (jamais) trop lorsque vous jouez. Vous pensez juste que vous allez jouer avec ces gars pour toujours. « Rads » et « Twisty », je suis allé dîner avec eux à chaque fois sur la route. J’étais proche de ces deux gars. C’est dur de voir tout le monde partir. Mais ils sont dans de bonnes situations et vous êtes heureux qu’ils aient des opportunités. Mais c’est dur, et il faut simplement rester en contact.

Alors, aimez-vous être un joueur de la LNH ? Est-ce ce dont vous rêviez ?

Ouais. Je veux juste jouer au jeu et jouer au plus haut niveau possible. C’est plutôt cool la façon dont nous sommes traités et les opportunités que nous avons, non seulement sur la glace, mais aussi sur la façon d’avoir un impact sur une ville ou une communauté. Nous sommes tous assez chanceux.

Alors 40 buts ou 50 buts cette année, quel est l’objectif ?

(Rires) Je ne sais pas, on verra, mec.

D’accord. Il fallait essayer.

(Photo : Michael Reaves/Getty Images)