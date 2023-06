Connor Bedard, le phénomène des Pats de Regina, entre dans l’histoire aux prix de la LCH

Connor Bedard est entré dans l’histoire de la Ligue canadienne de hockey, samedi 3 juin.

Le choix n ° 1 présumé du repêchage de la LNH de cette année a remporté les prix du meilleur espoir, du meilleur buteur et du joueur David Branch de l’année de la LCH. C’est la première fois depuis l’introduction du prix du meilleur buteur en 1994 qu’un joueur remporte les trois en une seule saison.

Le joueur de 17 ans a également été le premier à remporter trois trophées aux prix de la LCH depuis que la star des Oilers d’Edmonton – alors avec les Erie Otters – Connor McDavid a remporté les prix du joueur de l’année, du meilleur espoir et du joueur scolaire de l’année en 2015.

« C’est assez excitant, c’est sûr », a déclaré le natif de North Vancouver, en Colombie-Britannique. « Il y a eu beaucoup de noms sympas dans le passé qui ont remporté ce prix (joueur de l’année) et pour moi, je pense que c’est aussi une célébration d’équipe.

« Il y a toujours beaucoup de gens avec qui vous jouez qui vous aident et je pense que c’est une partie passionnante à ce sujet. »

Bedard, qui fêtera ses 18 ans le 17 juillet, a amassé 143 points (71 buts, 72 passes) en 57 matchs de saison régulière avec les Pats de Regina de la Ligue de hockey de l’Ouest.

Il a inscrit 10 autres buts et 10 passes décisives en sept matchs lors de la défaite des Pats en séries éliminatoires face aux Blades de Saskatoon. Il est devenu le premier joueur de la WHL depuis 2012 à marquer 10 buts ou plus en une seule série éliminatoire.

Jarome Iginla, ancien membre des Flames de Calgary et vedette de l’équipe nationale masculine canadienne, a remis à Bedard le prix du joueur de l’année.

« C’est évidemment un grand nom, une légende du hockey », a déclaré Bedard. « Pour moi, le rencontrer aujourd’hui et lui faire remettre ce prix était assez spécial, être juste un fan de lui et grandir en le regardant … c’est génial. »

Bedard, qui a également remporté plusieurs distinctions avec l’équipe canadienne junior mondiale, dont deux médailles d’or, se prépare maintenant pour le repêchage de la LNH qui aura lieu les 28 et 29 juin à Nashville, au Tennessee.

« Je suis encore jeune et j’ai beaucoup de choses à faire dans ma carrière de hockeyeur », a-t-il dit lorsqu’on lui a parlé de son parcours. « Mais comme je l’ai dit, j’ai juste eu la chance de pouvoir jouer dans certains de ces tournois et ligues et de vivre ces choses que j’ai pu vivre.

« Cela a été un sacré parcours jusqu’à présent et j’espère que cela continuera. »

Olen Zellweger des Blazers de Kamloops a remporté le titre de Défenseur de l’année de la LCH.

Nominé aux côtés de Pavel Mintyukov des 67’s d’Ottawa et de Tristan Luneau des Olympiques de Gatineau, c’était la première fois qu’une équipe de la LNH avait trois de ses espoirs en lice pour cet honneur. Chaque joueur a été repêché par les Ducks d’Anaheim entre 2021 et 2022.

« Je les connais assez bien jusqu’ici du camp d’entraînement et du camp de développement », a déclaré Zellweger. « Ce sont des gens formidables, ainsi que des joueurs. C’est excitant d’avoir d’autres joueurs là-bas dans cette compétition quand nous allons au camp.

« C’est un immense honneur », a ajouté Zellweger. « Il y a beaucoup de travail à faire… c’est juste un pas dans la bonne direction pour l’avenir. »

Nathan Darveau des Tigres de Victoriaville a remporté le prix du gardien de but de l’année, Dave Cameron des 67 d’Ottawa a remporté le prix Brian Kilrea de l’entraîneur de l’année et Maxim Massé des Saguenéens de Chicoutimi a remporté le titre de recrue de l’année.

Evan Vierling des Barrie Colts a été élu Joueur sportif de l’année, Colby Barlow de l’Owen Sound Attack a été nommé Joueur scolaire de l’année et Dalyn Wakely du Bataillon de North Bay a été nommé Humanitaire de l’année.

Les nominés ont été déterminés par le gagnant du prix correspondant présenté dans chaque ligue membre : la WHL, la Ligue de hockey de l’Ontario et la Ligue de hockey junior majeur du Québec.

Abdulhamid Ibrahim, La Presse Canadienne

