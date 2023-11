Connor Bédard enregistre son premier match de 4 points en carrière : évaluation de la performance de la recrue des Blackhawks

La recrue des Blackhawks de Chicago, Connor Bedard, a inscrit quatre points contre le Lightning de Tampa Bay jeudi soir alors que les Blackhawks ont gagné 5-3 pour améliorer leur fiche à 5-7. Voici ce que vous devez savoir :

C’est la première fois que Bédard inscrit quatre points en un seul match au cours de sa jeune carrière dans la LNH.

Bédard a marqué le premier but du match de Chicago à 4:42 en première période. Il a marqué son deuxième but à 19 min 52 s en première période grâce aux aides de Nick Foligno et Philipp Kurashev.

Bédard a contribué au but de Tyler Johnson en première période et à celui de Corey Perry en deuxième période.

Le centre de 18 ans était le choix n°1 au repêchage 2023 de la LNH, inscrivant sept buts et quatre passes décisives en 12 matchs disputés.

Était-ce en retard ?

Ce n’est pas comme si Bédard s’était effondré ou quoi que ce soit. Il a maintenant mis la rondelle dans le filet lors de six des sept derniers matchs des Blackhawks, l’un d’entre eux ayant été renversé parce que Chicago se trouvait à une fraction de pouce de hors-jeu environ 30 secondes avant le but. Mais c’était la performance exceptionnelle que les fans des Blackhawks attendaient sûrement : Bédard au complet, prenant simplement le contrôle d’un match, marquant deux buts et distribuant deux passes décisives en 17 minutes et 30 secondes de temps de jeu.

C’était le premier match à plusieurs points de Bédard, devenant ainsi le plus jeune joueur depuis 1944 à réaliser un match à quatre points, et le troisième plus jeune de tous les temps (derrière Bep Guidolin et Ted Kennedy). Il a connu d’autres matchs où il a été dominant avec la rondelle pendant des périodes, mais c’est la première fois que cela se traduit par but après but après but. Après le but. — Mark Lazerus, rédacteur principal de la LNH

Qu’est-ce qui a le plus marqué ?

On sait que Bédard est mortel à distance, dans le temps et dans l’espace, avec un tir qui est déjà l’un des meilleurs de la ligue. Mais ces quatre buts étaient entièrement liés à son anticipation et à son sens du hockey, sa capacité à voir ce qui va se passer avant même que cela ne se produise. Sur le premier but, il a senti que Kurashev allait sortir la rondelle de derrière le filet et faire une passe, alors Bédard a battu Victor Hedman au coin de l’embouchure du but et a résisté au tir de 6 pieds 7 pouces et 246 livres. dans cette passe.

Sur le but suivant, sur lequel Bédard a livré un revers sans regard à Johnson sur un 2 contre 1, Bédard éclatait déjà en transition avant même que Foligno ait fini de créer un revirement en zone neutre. Ensuite, Bédard a devancé Nikita Kucherov jusqu’à une rondelle libre au centre de la glace et a effectué un revers astucieux à Foligno, retournant immédiatement la glace pour se joindre à la course alors même qu’il poursuivait la passe. Pas de gros coups. Juste des jeux intelligents et des mains rapides. — Lazerus

En prime…

Le premier but de la carrière de Kevin Korchinski dans la LNH a été perdu au milieu de l’évasion de Bédard (le seul but sur lequel Bédard n’a pas pris en compte). Korchinski, le choix n ° 7 du repêchage de 2022 et le joueur pour lequel les Blackhawks ont essentiellement échangé Alex DeBrincat, joue avec Seth Jones dans le premier duo au cours des deux dernières semaines et a joué le rôle.

Son premier but ne sera pas un des moments forts – sa passe dans la circulation s’est déversée sur un patin de Tampa Bay – mais il compte quand même. — Lazerus

Lecture obligatoire

(Photo : Kim Klement Neitzel / USA aujourd’hui)