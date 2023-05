Connolly: le retard de blessure de John Means devrait stimuler la recherche des Orioles pour un partant

Les Orioles sont revenus à Camden Yards vendredi soir après un road trip triomphal 5-1 à Toronto et New York. Ils ont enfilé leurs nouveaux fils, leurs uniformes hommage AC / DC « Back in Black », et ont joué devant une foule festive de 20 293 personnes le vendredi soir.

Le jeu n’était pas vraiment festif ; les Texas Rangers ont été ceux qui ont mis le «connect» dans City Connect, dénigrant les Orioles, le partant recrue Grayson Rodriguez et le voltigeur devenu junkballer Ryan McKenna, 12-2.

Un match n’a pas d’importance, bien sûr, pas quand les Orioles ont pris un départ fulgurant de 33-18 cette année, le deuxième meilleur record du match. Les Rangers ont le troisième meilleur record, donc ce n’était pas un bon adversaire pour le retour à la maison.

La chose la plus importante qui s’est produite vendredi, cependant, s’est produite avant le brassage, lorsque le directeur général Mike Elias a annoncé que le releveur Dillon Tate et le partant John Means avaient subi des revers lors de leurs retours sur le terrain.

L’espoir était que Tate, qui arrivait à la fin de sa cure de désintoxication dans les ligues mineures, pourrait être de retour la semaine prochaine après une blessure à l’avant-bras / au coude qui le dérangeait depuis avant l’entraînement du printemps. Il fait face à une réaction de stress dans une autre partie de son coude droit, il a donc été retiré de sa mission. Il se réinitialisera lorsqu’il sera prêt à réessayer, ce qui, Elias l’espère, ne sera pas trop long.

« Ne considérez pas cela comme un ajout à long terme à sa cure de désintoxication, mais cela fait simplement partie de son processus de redressement », a déclaré Elias à propos de Tate. « Il ressent quelque chose en ce moment, donc nous le gardons sur l’IL et nous le retirons de sa mission de réadaptation en ce moment et j’espère que très bientôt nous pourrons relancer sa progression. »

Tate est un releveur de qualité et sa présence dans l’enclos des releveurs pourrait certainement aider à donner un répit à un excellent groupe qui est fortement utilisé.

Les nouvelles de Means, cependant, sont plus dégonflantes.

Le gaucher de 30 ans a subi une opération du ligament du coude (Tommy John) en avril 2022, et l’espoir était qu’il serait de retour à un moment donné en juillet. Un plus grand espoir est qu’il puisse revenir à lui-même et donner un énorme coup de pouce à la rotation des Orioles. Agissant, en un sens, comme une acquisition de mi-saison qui ne coûterait rien au club. Échanger pour un coup de pouce de rotation semblait un peu moins crucial avec les moyens qui travaillent dur en voie de guérison.

Sa cure de désintoxication se passait bien et juillet semblait être un objectif légitime. Mais, alors qu’il s’entraînait en Floride, Means s’est tendu un muscle « dans la région de l’omoplate du haut du dos », a déclaré Elias. Ce n’est pas une blessure au lancer. Ou une blessure au coude ou à l’épaule, a souligné Elias. Cela signifie simplement qu’il va devoir ralentir un peu son programme de réadaptation.

Et cela signifie que les espoirs de Means de revenir en juillet sont anéantis.

«Cela va simplement ajouter du temps à sa récupération ou à son retour chez les Orioles. Combien de temps exactement, je ne sais pas », a déclaré Elias. « Nous espérons toujours le faire revenir cette saison, mais cela va évidemment ralentir les choses et prendre du recul avant de le voir réellement lancer des matchs. »

La vérité est que c’était un peu idiot de compter sur Means pour cette saison. Il travaille aussi dur que n’importe qui dans cette organisation. Il s’en soucie autant aussi. Mais, aussi routinière qu’elle soit apparemment devenue dans ce sport, la chirurgie de Tommy John n’est pas une blague. Certains lanceurs ne reviennent jamais en forme. Pour certains, il faut un an à 18 mois et, pour d’autres, deux ans pour revenir.

Ainsi, dans une équipe qui tente de lutter, Means devrait être un luxe, pas une garantie, pour 2023.

Par conséquent, cette nouvelle devrait mettre en évidence le plus grand besoin de l’été pour Elias et les Orioles : améliorer la rotation avant la date limite des échanges.

On a demandé à Elias si le retard de Means le rendrait plus agressif cet été. Il ne montrait pas cette main. Ou même un index.

«Nous préparons définitivement tous les types de scénarios, et ce sont des scénarios« d’achat ». Je pense que la date limite, une grande partie de cela est trouble pour moi. … Qui seront les vendeurs ? Qu’est-ce que les autres équipes vont essayer de faire ? À quoi ressemblera le classement ? dit Élias. « Nous essayons simplement d’avoir une idée plus claire du type d’acteurs qui pourraient avoir le plus grand impact pour nous, d’où ces acteurs pourraient provenir, et d’essayer d’évaluer la probabilité que l’un de ces acteurs soit sur le marché en d’une manière, d’une forme ou d’une forme. Et puis travailler sur les évaluations en ce moment.

Autrement dit, il est tôt. Et Elias est enregistré comme étant un acheteur. Mais ce qu’il achètera exactement, il ne le sait pas encore.

Et c’est juste. Comme il l’a dit à plusieurs reprises vendredi, tant de choses peuvent se produire d’ici le 1er août. Certaines équipes qui ne vendent pas actuellement pourraient changer d’avis. Et les équipes qui semblent être des vendeurs pourraient devenir chaudes et décider de courir au troisième joker.

Trois des plus grands noms potentiellement disponibles – et potentiellement abordables – sont Eduardo Rodriguez de Detroit, Mitch Keller de Pittsburgh et Lucas Giolito de Chicago. Mais Pittsburgh flotte autour de .500 et Detroit et les White Sox jouent dans la Ligue américaine centrale, où une équipe doit éventuellement gagner la division.

D’autres noms plus sexy ont été évoqués, tels que Dylan Cease des White Sox et Corbin Burnes des Milwaukee Brewers, mais les deux semblent être de longs coups – et des briseurs de banque – pour le bloc commercial. Même Eduardo Rodriguez pourrait être une lourde dépense s’il fait face à des blessures en seconde période et décide de ne pas se retirer de son contrat actuel.



Eduardo Rodriguez peut se retirer d’un contrat qui lui rapporterait 49 millions de dollars au cours des trois prochaines saisons. (Denny Medley / États-Unis aujourd’hui)

C’est là que je suis contractuellement obligé de souligner que nous ne savons vraiment pas si le groupe de propriétaires, dirigé par John Angelos, est prêt à ouvrir le chéquier et à assumer le salaire d’un lanceur qui n’est pas une location.

Elias n’a pas voulu discuter des besoins vendredi, mais quelques heures après la mêlée médiatique, Rodriguez a accordé huit points mérités en 3 1/3 de manches contre les Rangers, poursuivant cette saison d’incohérence de départ.

Il y a du talent dans la rotation. Je crois que. Mais la plupart de ces gars sont jeunes et apprennent encore à être cohérents du début à la fin. Et cela ne suffit pas pour une équipe qui a un tir légitime pour faire du bruit en séries éliminatoires.

De plus, la plupart de ces partants ont un nombre limité de manches à partir de 2022, et leurs manches de 2023 sont, dans une certaine mesure, surveillées.

«Nous allons juste essayer d’être intelligents à ce sujet. Je veux dire, c’est (Rodriguez), c’est (Tyler) Wells, c’est (Kyle) Bradish, c’est (Dean) Kremer. Aucun d’entre eux n’a connu de grosses saisons complètes l’an dernier. (Kyle) Gibson est vraiment le seul membre de notre rotation actuelle à l’avoir fait », a déclaré Elias. «Les quatre premiers que j’ai mentionnés ont tous été blessés à un moment donné et n’ont tout simplement pas accumulé les manches. Nous ne pouvons pas arrêter les quatre cinquièmes de notre rotation au milieu d’une poursuite en séries éliminatoires parce qu’ils manquent de manches. Vous ne pouvez évidemment pas le faire. Donc, nous allons simplement être très intelligents à ce sujet avec notre personnel médical, notre service de lanceurs et notre service de force et de conditionnement, du début à la fin.

Ou vous échangez contre des renforts. Nous connaissons tous la profondeur des ligues mineures des Orioles, en particulier dans le champ intérieur. Personne n’aime abandonner les futures stars potentielles. Elias, cependant, a été clair sur le fait qu’il existe une myriade de façons de construire un club de balle. Et l’une consiste à échanger des perspectives pour les grands ligueurs établis.

D’ici juillet, nous devrions avoir une idée précise en interne de qui peut aider cette équipe en septembre et à qui on ne peut probablement pas faire confiance du début à la fin. Peut-être que Means sera une autre option au cours du dernier mois. Et ce serait énorme.

Mais les nouvelles de vendredi concernant Means – et dans une moindre mesure, Tate – doivent être considérées comme un rappel prudent que les plans et les espoirs ne fonctionnent pas toujours. Il doit y avoir de l’agressivité cet été pour rendre cette rotation aussi bonne et profonde que possible, et ensuite voir ce qui se passe.

Peut-être que j’en fais trop grand cas en mai. Mais en faire toute une histoire en juillet serait une bonne idée.

(Photo du haut de Grayson Rodriguez : Tommy Gilligan / USA Today)