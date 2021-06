Connie Schultz réfléchit aux femmes et aux athlètes transgenres

Le mois de la fierté me rappelle toujours beaucoup de souvenirs. Ils flottent comme des instantanés, une collection de moments capturés dans le temps :

Le conseiller d’orientation gay du lycée de ma fille insiste sur le fait qu’elle est digne de ses rêves. Retenant mon souffle alors que les gens récitent de longues listes de noms d’amis et de proches décédés du sida. Pasteur Kate officiant à notre mariage, même s’il lui est légalement interdit d’épouser Jackie, son partenaire de longue date au premier rang.

Certains pasteurs sont plus inspirants que d’autres. Je doute que j’oublierai jamais cette époque où un groupe de ministres de droite s’est battu contre le personnage de dessin animé Bob l’éponge parce qu’il tenait la main de son ami Patrick et aimait passer l’aspirateur. La préoccupation déclarée était que les enfants regardent l’émission et pensent qu’eux aussi pourraient devenir des éponges homosexuelles. Ou quelque chose comme ça.

Comme j’aimerais qu’on puisse dire que ce genre de bêtises est derrière nous.

C’est là que maman aurait interrompu pour dire: « Tu as été mieux élevé que ça. »

Porter pendant que nous montons? Ou nous limiter et faire grandir le sectarisme ?

Vingt-deux ans après sa mort, je suis toujours la fille de Janey Schultz. Alors, je vais m’occuper de mon éducation et faire une pause pour me présenter à ceux d’entre vous qui ne me connaissent pas en tant que chroniqueur de USA TODAY. Ce serait tout le monde y compris moi, puisque c’est mon premier jour pour revendiquer le titre.

J’ai été embauché par une femme, c’est ainsi qu’il se passe souvent de grandes choses dans ma vie. Me voici en train de recevoir mon mantra préféré, que nous portons en grimpant. Je sens le sourire de ma mère.

Le premier jour du mois de la fierté, le gouverneur de Floride Ron DeSantis a signé un projet de loi interdisant aux filles transgenres de jouer dans les équipes des écoles publiques pour les athlètes nées en tant que filles. Bien sûr, il l’a fait.

Il n’y a pas de domination endémique dans le sport par les athlètes transgenres, mais comme d’autres gouverneurs qui ont signé des lois similaires, DeSantis veut garder sa base d’électeurs heureuse. Tant de nos limites sont auto-imposées, et cela n’est jamais plus évident que dans nos préjugés. Affirmer le sectarisme, c’est le faire grandir.

Un autre souvenir bouillonne. Mon mari et moi sommes assis dans le sanctuaire de l’église pour un service à l’occasion d’une Journée du souvenir transgenre. L’autel est bordé de plus de deux douzaines de photographies au format affiche de personnes transgenres tuées en une seule année aux États-Unis.

Je ne me souviens pas de la date de ce service, mais voici ce qui s’est passé l’année dernière : 350 personnes transgenres ont été tuées dans le monde. Un cinquième d’entre eux ont été assassinés dans leurs propres maisons. On ne peut pas parler d’interdire les filles et les femmes transgenres dans les équipes sportives sans en parler aussi. C’est motivé par la même peur de quelqu’un qui est différent. L’inconfort d’une personne devient l’agressivité d’une autre personne.

En attendant le changement, craignant la vérité et embrassant l’espoir

Le changement est souvent difficile mais aussi inévitable qu’un défilé de pleine lune. Nous pouvons protéger nos yeux, mais il va toujours éclairer la nuit.

Je pense à certains de mes étudiants LGBTQ à Kent State, au cœur de l’Amérique. Ils écrivent des essais sur le fait de cacher leur véritable identité à leurs familles et parfois à des communautés entières d’amis, par peur d’être ostracisés et oubliés. Ils aspirent à être avec leurs parents et leurs frères et sœurs, à être aimés pour ce qu’ils sont. Une fois qu’ils sont partis à l’école et trouvent une telle acceptation, retourner à une vie dans l’ombre serait un acte d’automutilation. Comment pourrions-nous demander à quelqu’un de se porter volontaire pour cela?

Un souvenir de plus, vieux de plus de deux décennies : Ma fille est en cinquième année, troublée par ce qui se passe à l’école. « C’est censé être une insulte », dit-elle, « mais chaque fois que quelqu’un utilise le mot gay de cette façon, je pense à Jackie. »

Elle parlait de Jackie, la partenaire du pasteur Kate sur ce banc le jour de notre mariage. Jackie, qui est maintenant la femme de Kate, parce que l’éclat de cette lune ne pouvait être nié.

