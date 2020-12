Connie Chung n’a pas eu de facilité à concurrencer Barbara Walters et Diane Sawyer il y a plus de 20 ans.

Sur un épisode de Magazine de Los Angelesde Les originaux Podcast, posté le jeudi 17 décembre, Chung, 74 ans, a renversé le thé sur une rivalité passée avec ses collègues présentateurs à ABC News ‘ 20/20. Chung a travaillé comme reporter et coanimateur du programme entre 1998 et 2000.

« Quand je suis allé à ABC News, j’ai rejoint Barbara Walters et Diane Sawyer là-bas et je me suis dit: » Oh, ça va être génial. Ce seront trois femmes qui s’entendront « », a déclaré Chung sur le podcast. « J’étais tellement naïf et stupide. »

« Quand je suis arrivée à ABC, Dianne et Barbara étaient dans le même genre d’arène d’essayer d’obtenir ces grandes interviews », a-t-elle poursuivi. « Alors, quand j’ai essayé de les poursuivre, on m’a dit que je ne pouvais pas, que Barbara et Dianne étaient les seules à pouvoir concourir pour l’interview, et j’ai dû me retirer. J’ai dit: » Vraiment? « »

Interviewer Andrew Goldman comparé à essayer de rivaliser avec Walters et Sawyer à entrer dans un « réservoir de requins », auquel Chung a dit: « Je jouais toujours à un jeu de Whack-a-Mole. J’ai fait sauter la tête et l’un d’eux aurait un marteau et vas-y, et remets-moi dans mon petit trou. «