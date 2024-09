Connie Chung revient sur les propos sexistes tenus au cours de sa carrière

Icône du journalisme de radiodiffusion, Connie Chung, qui a brisé les barrières en devenant la première femme et personne d’origine asiatique à présenter un important programme d’information nocturne américain, est revenue sur le sexisme auquel elle a été confrontée au cours de ses premiers jours de travail.

Dans un prochain CBS dimanche matin Dans une interview avec Jane Pauley diffusée ce week-end, Chung, 78 ans, revient sur un moment avec John Mitchell, alors procureur général sous l’administration présidentielle de Richard Nixon, sur Capitol Hill pour une interview vers 1974, où il remarque à une jeune Chung qu’elle est « plus jolie que jamais ».

« John Mitchell semble savoir qui est Connie », déclare Pauley après avoir tourné un extrait d’archive de la rencontre.

« Ouf », s’exclame Chung, exaspérée. « Je m’en souviens, Jane. Il me regarde et me dit : « Tu es si jolie ». Et je me dis : « Quoi ? » Je ne suis pas une sucette. Je ne suis pas un cornet de glace. Pourriez-vous me traiter comme les autres journalistes masculins ? »

La journaliste chevronnée s’entretient avec Pauley lors de l’émission de dimanche pour parler des obstacles auxquels elle a été confrontée en tant que jeune journaliste dans un journal télévisé dominé par les hommes, et elle évoque également le racisme dont elle a été victime. Elle se prépare également à la sortie de ses mémoires à venir Connie (sortie le 17 septembre), qui en dira long sur ses quatre décennies de carrière.

Un extrait publié par CBS News avant son entretien, elle a évoqué davantage sa rencontre avec Mitchell et les hommes politiques et du gouvernement, qui, selon elle, « m’évaluaient de la tête aux pieds et me saluaient avec un regard comme si » elle était une « petite poupée de porcelaine ».

Connie Chung.

Daniel Zuchnik/Getty



« S’attendait-il à ce que je lui sourie et que je le remercie ? » écrit Chung à propos de Mitchell. « J’étais là pour faire mon travail et j’ai continué à lui poser mes questions. Même chose avec le secrétaire d’État Henry Kissinger. Quand je m’approchais de lui avec mon micro à la main, il flirtait avec moi. Je ne pouvais pas faire ou dire grand-chose pour éviter ces vieillards effrayants. »

Parler avec Revue de commerce de Harvard Dans une interview publiée ce mois-ci, Chung a déclaré qu’elle était « déterminée à réussir » dans un milieu majoritairement composé d’hommes blancs. « Je ne pouvais pas me comporter comme eux, mais j’ai rassemblé la même confiance dont j’avais besoin en tant que journaliste pour me frayer un chemin vers le haut », a-t-elle déclaré. « C’était un chemin difficile à suivre, m’assurant de ne jamais être traitée de « salope ».

« Mais j’avais un grand sens de l’humour et je parlais comme un marin. Les hommes ne savaient pas trop quoi en faire, car j’étais là, cette petite fleur délicate, qui parlait exactement comme eux », a ajouté Chung. « Je pense qu’ils étaient vraiment surpris que j’adopte leur personnage. C’était une époque où le sexisme et le racisme étaient monnaie courante, mais j’ai trouvé un moyen de les avoir avant qu’ils ne puissent m’avoir. »

Pour en savoir plus sur Chung, écoutez son interview avec Pauley dimanche.