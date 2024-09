Connie Chung détaille son ascension vers le sommet de son domaine dominé par les hommes : NPR

basculer la légende Groupe Hachette Livre

Connie Chung, une présentatrice de télévision chevronnée, plaisante en disant qu’une partie de son succès peut être attribuée à l’alcool et à l’humour grossier. En effet, à ses débuts, elle était souvent la seule femme parmi le corps de presse exclusivement masculin.

En déplacement pour couvrir la campagne présidentielle de 1972, Chung avait tendance à se retirer dans sa chambre d’hôtel le soir. Elle pensait agir de manière responsable en se préparant pour le lendemain, mais elle a remarqué que les journalistes masculins obtenaient des scoops qu’elle avait manqués.

« Soudain, j’ai réalisé qu’ils s’amusaient à faire rire le directeur de campagne et tous ceux qui travaillaient pour le candidat, et qu’ils les laissaient tout raconter », raconte Chung.

Chung a commencé à fréquenter ce bar le soir, où, dit-elle, boire et plaisanter l’ont aidée à percer dans le « club des garçons » de la presse.

« C’est un excellent moyen d’apprendre à devenir journaliste », dit-elle. « Je ne le recommande absolument pas. Mais à l’époque, il fallait que je trouve un moyen. »

Dans ses nouveaux mémoires, ConnieChung parle des décennies qu’elle a passées à couvrir l’actualité, de son mariage avec l’animateur de talk-show à sensation Maury Povich et des personnalités qui ont agi de manière inappropriée avec elle, notamment le président Jimmy Carter qui, dit-elle, a pressé son genou contre le sien de manière suggestive lors d’un dîner en cravate noire.

En 1993, lorsque Chung a été nommé co-présentateur de Journal du soir de CBSelle est devenue la première Américaine d’origine asiatique — et la deuxième femme — à occuper ce poste. Elle dit qu’il était « assez clair » que le journaliste chevronné Dan Rather ne voulait pas d’elle à ce poste.

« Je ne lui en veux pas totalement, car il avait possédé le siège de Walter Cronkite pendant de nombreuses années et avait dû se déplacer de quelques centimètres pour me faire de la place », dit-elle. « Et je crois que si j’avais été un autre homme, si j’avais été un animal, si j’avais été une plante… il n’aurait pas voulu que quelqu’un partage ce siège avec lui. »

Tout au long de sa carrière, Chung a souvent été l’une des rares présentatrices de nouvelles américaines d’origine asiatique à la télévision. En 2020, Chung a réalisé l’impact qu’elle avait eu sur la communauté lorsqu’une écrivaine du nom de Connie Wong l’a contactée pour lui parler d’une génération d’immigrants qui avaient ont nommé leurs bébés filles après elle.

« Il y avait ces bébés qui s’appelaient en fait « Connie Chung » et puis leur nom de famille », raconte Chung. « Honnêtement, je n’arrive pas vraiment à croire à quel point c’est gigantesque. C’est profond. »

Extraits de l’entretien

Sur la couverture du procès d’O.J. Simpson, même si elle ne le voulait pas

Les hommes ne pouvaient pas être poussés dans cette direction. CBS News, Dan Rather, qui était mon co-présentateur, ne voulait pas y toucher. Et 60 minutesà l’époque, c’était uniquement des hommes et ils ne voulaient pas y toucher. Donc ils ne voulaient rien avoir à faire avec O.J. Simpson. Et franchement, moi non plus. Mais la direction venait me voir et me disait : « Barbara Walters va avoir X, Diane Sawyer va avoir Y et Katie Couric va avoir Z. Vous devez faire ça pour l’équipe. » Je répondais : « Je ne veux pas, je n’en vois pas l’intérêt. C’est un tabloïd. »

J’ai beaucoup de regrets, mais celui-ci est l’un des plus grands, celui d’avoir été la bonne fille, d’avoir été obligée de se faire dire ce qu’elle devait faire. J’ai résisté, mais je n’ai jamais pu me résigner et dire : « Je ne le ferai pas. Va trouver quelqu’un d’autre. »

Comment apprendre à jalonner une histoire avec Barbara Walters

Elle a pris le téléphone elle-même. Elle a écrit une lettre. Elle a envoyé un fax. Elle a appelé. Elle a donné un coup de coude. Elle disait : « Allons déjeuner. » Et j’appelais ça : « Être Barbara. »

Barbara et moi avions beaucoup de points communs. Elle était clairement une pionnière et a ouvert la voie. Mais c’était elle qui subvenait aux besoins de sa famille, car les boîtes de nuit de son père ont fait faillite et elle a dû prendre soin de sa mère et de son père, de sa mère et de son père et de sa sœur handicapée. J’étais aussi le soutien de famille pour ma mère et mon père. Je les ai soutenus jusqu’au jour de leur mort. À partir de 25 ans environ, j’ai été leur parent. Nous étions toutes les deux co-animatrices avec quelqu’un qui nous méprisait, un homme. Nous avons toutes les deux été renvoyées au bout de deux ans. Nous avons toutes les deux adopté un enfant. Nous avons toutes les deux épousé de gentils garçons juifs – même si je pense que Barbara en a épousé deux ou trois. Mais j’admirais Barbara parce qu’elle nous a ouvert la voie.

À propos de son mariage avec Maury Povich

Je me demande encore comment on peut être parfaitement compatibles, parce qu’on est tellement différents. Mais les personnages publics trahissent ce qui se cache derrière notre porte. … C’est un gars très réaliste et très terre à terre. Ce qui trahit son personnage public, c’est qu’il est un lecteur vorace. C’est un passionné de politique. C’est un passionné d’histoire. Il pourrait faire tourner en bourrique ces pseudo-intellectuels qui interviewent des gens importants. Et je lui dis toujours : « Pourquoi ne fais-tu pas un talk-show sérieux ? … Tu es tellement intelligent que les gens sauraient à quel point tu es intelligent. » Et il me répond : « Tant que tu le sais, je vais bien. » Et je me dis, mon Dieu ! Quel type.

Être antisocial

Maury et moi restons tout le temps à la maison. On est tellement ennuyeux. Si quelqu’un nous invite à aller dîner, on doit y réfléchir pendant quelques mois.

Maury et moi restons tout le temps à la maison. Nous sommes tellement ennuyeux. Si quelqu’un nous invite à aller dîner, nous devons y réfléchir pendant quelques mois. … Je suis encore plus antisociale dans le sens où je veux me laver le visage, me démaquiller et avoir l’air effrayante. Et je ne veux pas que quelqu’un d’autre me voie avoir l’air effrayante.

Sur l’état actuel de l’information télévisée

Quand je vois [a bad] Quand je donne une interview à la télévision, je veux lui jeter ma chaussure si personne ne me pose la question, la question suivante que je poserais. … Cela me manque, les interviews et le fait de pouvoir creuser plus profondément, mais il me manque aussi la joie de poursuivre une histoire qui en vaut la peine. Et je sais que cela peut paraître très démodé, mais si je peux changer une erreur du gouvernement ou changer une attitude à l’égard des maux sociaux ou quoi que ce soit, je pense que c’est tellement gratifiant.

Pourquoi elle a écrit ses mémoires

Je suis tombé sur une lettre de mon père, et il l’avait écrite alors que j’avais déjà commencé à travailler dans le monde de l’information. … Mes parents sont nés en 1909 [and] En 1911, dans la Chine ancienne, la Chine précommuniste. Ils ont grandi avec des parents très traditionnels. Ma mère avait les pieds bandés. Leur mariage a été arrangé alors qu’elle n’avait que 12 ans et lui 14. Ils se sont mariés à 17 et 19 ans. … Ils ont eu 10 enfants, croyez-moi. J’étais le dixième, le seul né aux États-Unis. Ils ont eu neuf enfants en Chine, dont cinq sont morts en bas âge. Trois de ces enfants qui sont morts étaient des garçons. …

Ils ont donc élevé cinq femmes très courageuses. Et je dois dire qu’elles auraient toutes pu devenir PDG ou avoir une vie différente si elles avaient grandi à une époque différente. Mais… mon père m’a confié cette mission. Il m’a dit : « Tu peux peut-être continuer à porter le nom de Chung. Raconter à tout le monde comment nous sommes arrivés aux États-Unis », c’est-à-dire lui, mes quatre sœurs aînées et ma mère.

Sam Briger et Susan Nyakundi ont produit et édité cette interview pour diffusion. Bridget Bentz et Molly Seavy-Nesper l’ont adaptée pour le web.