Connie Britton nous fait du bien ce vendredi.

La star de Friday Night Lights a fait une apparition dans l’épisode du 14 janvier de Regardez ce qui se passe en direct hier soir et a partagé une histoire touchante sur sa décision d’adopter son fils Eyob d’Éthiopie en 2011, alors qu’il avait neuf mois. La conversation réconfortante a été déclenchée par l’hôte Andy Cohen lisant une question d’un seul fan se demandant si Britton a eu un « moment d’ampoule » lorsqu’elle a réalisé « Je peux le faire. »

« Je n’avais aucune idée de ce dans quoi je m’embarquais, » admit Britton. « Donc ce n’était pas tant » Je peux faire ça « que je savais que je voulais être maman. »

le Jeune femme prometteuse l’actrice a poursuivi: « Et, en vérité, mes deux parents étaient décédés en moins de trois ans, et tout à coup, je me suis dit: ‘Oh, non. Ma famille n’est plus. Je veux dire, j’ai une sœur jumelle, mais c’était un grande perte, perdre mes parents. Et je n’étais pas dans une relation qui me donnait l’impression que ça allait être une relation de mariage. «