Connie Britton, ancienne de “Friday Night Lights”, s’est préparée pour un rôle télévisé riche et mondain en regardant “Housewives”

Connie Britton raconte comment elle s’est préparée pour son dernier rôle dans “Dear Edward”: Elle a regardé la télé-réalité, en particulier les “Real Housewives of New Jersey”.

Le rôle de l’actrice dans “Dear Edward” est celui de Dee Dee, une riche mondaine de Manhattan qui vit la belle vie jusqu’à ce que son mari meure dans un accident d’avion.

“Dee Dee m’a juste fait rire”, a déclaré Britton à l’Associated Press.

“Elle m’a fait sourire tout le temps, donc je me suis vraiment, vraiment amusé à la jouer… C’était comme les vêtements magnifiques, les bijoux et les choses, c’est amusant de pouvoir faire ce genre de choses. Et puis tout aussi bien un acteur, (c’est) amusant de se faire enlever tout ça.”

CONNIE BRITTON RÉPOND AUX RUMEURS D’UN FILM DE RÉUNION “FRIDAY NIGHT LIGHTS”

“Dear Edward”, diffusé le 3 février sur Apple TV+, a réuni Britton avec son producteur exécutif “Friday Night Lights”, Jason Katims.

Britton a joué Tami Taylor, une conseillère d’orientation au lycée dans une petite ville du Texas qui est mariée à l’entraîneur de football de l’école (Kyle Chandler.) Elle est souvent une mère porteuse pour les élèves et motive son mari lorsque la pression pour réussir est particulièrement élevée. Le spectacle a également mis son casting – y compris Britton, Chandler, Jesse Plemons et Taylor Kitsch – sur une trajectoire de carrière différente.

“‘Friday Night Lights’ m’a fixé la barre de nombreuses façons autour de ce que je veux, de ce que je veux de manière créative et de la façon dont je veux travailler et des gens avec qui je veux travailler”, a déclaré Britton.

Le rôle de Britton dans “Dear Edward” lui a donné une chance de retrouver Katims depuis qu’ils ont terminé le tournage en 2011.

“Quand vous travaillez avec un acteur comme Connie, vous voulez retravailler avec elle, comme si c’était toujours dans votre esprit”, a expliqué Katims. “Mais j’avais l’impression d’avoir attendu d’avoir un rôle qui était le bon rôle. Je voulais lui apporter un rôle qui avait vraiment une chance qu’elle veuille le faire.”

“Dear Edward” suit également le personnage principal, Edward, un garçon de 12 ans (joué par Colin O’Brien) qui est le seul survivant d’un accident d’avion et va vivre avec sa tante et son oncle après ses parents et son frère. sont tués. Les téléspectateurs voient Edward s’adapter à cette perte catastrophique et faire l’expérience d’une pensée magique, où il prétend que son frère aîné a également survécu à l’accident.

L’histoire est basée sur un roman du même nom d’Ann Napolitano. Pour son adaptation, Katims a choisi d’ajouter plus de personnages à l’histoire (y compris Dee Dee) et de les faire interagir lors de la thérapie de deuil.

Britton espère que “Cher Edward” rappellera aux gens qu’il existe différentes façons de faire le deuil et que les gens sont plus forts qu’ils ne le pensent parfois.

“J’espère que la série va donner aux gens un langage pour le chagrin et en faire une idée relatable. Et l’idée que nous avons de la force face à l’adversité”, dit-elle.

“Nous avons traversé tellement de choses comme une culture mondiale avec la pandémie”, ajoute-t-elle. “A travers chaque personnage, même un personnage comme Dee Dee, nous pouvons nous reconnaître et voir la force que nous avons.”

L’Associated Press a contribué à ce rapport