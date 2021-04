Le vainqueur du double Groupe 1 Wonderful Tonight ne sera pas remis en action cette saison, avec l’entraîneur David Menuisier en vue du Prix de l’Arc de Triomphe.

Le joueur de quatre ans a remporté un premier succès de haut niveau en remportant le Prix de Royallieu sur 14 stades lors de la rencontre Arc de l’année dernière avant de revenir avec succès à un kilomètre et demi pour remporter les champions britanniques Fillies & Mares Stakes à Ascot.

Menuisier et le propriétaire Christopher Wright avaient envisagé de compléter la fille du Havre pour l’Arc de l’année dernière avant de choisir de s’en tenir à la quenouille – mais la pièce maîtresse de l’automne est l’objectif ultime pour 2021.

Dans cet esprit, Menuisier n’est pas pressé de revenir sur l’hippodrome, car il tient à garder son étoile stable une fois qu’elle aura fait son retour en compétition.

Il a dit: «Elle est de retour à l’entraînement, elle est de retour depuis quatre ou cinq semaines maintenant, mais nous allons simplement prendre notre temps avec elle.

«Elle n’est pas le genre de pouliche avec laquelle on peut s’arrêter et commencer. La façon française classique de se préparer pour l’Arc est d’avoir une campagne de printemps, puis une pause estivale et de revenir pour l’automne, mais une fois que tu y vas avec elle, elle ne comprend vraiment pas les vacances d’été.

« L’idée serait d’avoir quatre ou cinq courses dans les mois consécutifs menant à l’Arc, donc nous ne voulons pas courir trop tôt et à cause de cela, je n’ai pas vraiment de plans solides. »

Wonderful Tonight est inscrit au Dante Meeting de York, ainsi qu’à la Cazoo Coronation Cup à Epsom, mais les conditions devraient convenir avant que Menuisier envisage une course.

Il a déclaré: « Elle est entrée dans le Middleton à York le mois prochain et à la Coronation Cup, mais je ne pense pas qu’Epsom serait vraiment son option préférée à moins que le terrain ne soit très mou. Elle est généralement un peu enthousiaste et même sur un bon terrain, Je pouvais la voir faire trop de descente là-bas et ne pas terminer sa course.

«Rien de plus rapide que bon ne ferait vraiment basculer mon bateau pour elle.

« Je ne voudrais pas qu’elle ait trop de courses difficiles sur le chemin d’octobre, même si, évidemment, en tant que double vainqueur du Groupe 1, vous allez toujours affronter de bons chevaux, où que vous couriez.

« Elle sera probablement inscrite dans des courses comme la King George et ensuite nous espérons juste un été pourri! Même si le temps ne nous favorise pas, nous savons que nous devrons la faire courir quelque part pour la préparer.

« Il y a aussi des options en France – le Grand Prix de Chantilly au meeting du Jockey Club en serait un et le Grand Prix de Saint-Cloud en est un autre.

« Elle ne nous doit rien et nous la respecterons. »