Connexions mises à part, Marquette s’est concentrée sur Morrison dans les séries éliminatoires 1A – Shaw Local

Il serait facile pour l’entraîneur de football de Marquette, Tom Jobst, de devenir nostalgique du match d’ouverture des séries éliminatoires de classe 1A de son programme contre Morrison.

Il pourrait se remémorer les huit années où il a été entraîneur-chef là-bas dans les années 1980, le fait qu’il a introduit les Mustangs au Delaware wing-T au point qu’il est responsable des ailes sur leurs casques. Il y a toutes les relations cordiales avec les anciens joueurs et la communauté, les quatre voyages en séries éliminatoires, mais aussi comment ce programme a fait son chemin avec les Crusaders à l’époque de la Big Rivers Conference.

Ajoutez à cela qu’une victoire serait sa 100e au sommet du programme Marquette, et il y a beaucoup d’occasions de se distraire.

Cependant, il préfère maintenir son approche commerciale lors de la rencontre de samedi à 13 h au stade Gould, et il préférerait que ses joueurs s’y accrochent également.

“Pour être honnête, je ne pense à rien de tout cela en ce moment”, a déclaré Jobst, dont le programme de maîtrise en est à sa 10e apparition consécutive en séries éliminatoires en 13 ans à l’école. «Je vois qu’il y a des amis et d’anciens joueurs de là-bas qui publient des choses sur Facebook, et je les apprécie et j’ai de bons sentiments à propos de mon temps là-bas, mais rien de tout cela n’a rien à voir avec ce jeu. Après le match, quoi qu’il arrive, si certains d’entre eux traînent et nous rendent visite, j’aimerais beaucoup.

“Mais cette semaine ne concerne pas le passé, pas de rencontre avec des amis. Il s’agit du jeu, de préparer ces enfants à faire leur travail et à jouer aussi bien qu’ils le peuvent samedi. C’est tout.”

L’exécution n’a pas été un problème pour le Cru vendredi, lorsqu’il a réalisé un record de la saison avec 437 verges d’attaque totale dans une victoire de 40-7 à Sherrard. Défensivement, Marquette a accordé aux Tigers 230 verges au total, le troisième plus cette saison, mais un tiers de cela est survenu lors du dernier jeu du match.

« C’est un peu comme se regarder dans le miroir, la même attaque que l’entraîneur a apportée ici il y a des années », a déclaré l’entraîneur de Morrison, Steve Snider. « Marquette est très disciplinée, ne commet pas beaucoup d’erreurs – revirements ou punitions stupides – et c’est ce que font les bonnes équipes de football. Ils ont un certain nombre de très bons joueurs de football, en particulier le n ° 5 [Tommy Durdan]qu’ils aiment garder le ballon dans l’espace tout le temps, et c’est un bon défenseur.

“Bien que ce soit cool et intéressant le lien avec l’entraîneur Jobst et notre école, cela n’a rien à voir avec le jeu. … Nous savons que nous allons affronter une bonne équipe de football samedi.

Curieusement, cette équipe Sherrard a remporté sa seule victoire de l’année contre Morrison 26-22 lors de la semaine 5. Le seul autre ennemi commun avec Marquette était LeRoy, et les deux ont gagné (Marquette 40-7 sur la route ; Morrison 56-7 à domicile ).

Pour les Mustangs, les changements de positions les ont aidés à trouver “le bon mélange”, a déclaré Snider, après un départ 2-4 et à remporter les trois victoires nécessaires pour les séries éliminatoires, couronnées par une victoire 25-14, semaine 9 contre Erie-Prophetstown. .

Les Mustangs comptent beaucoup sur le quart-arrière senior de 5 pieds 8 pouces et 140 livres Danny Mouw, qui a lancé plus de 1 100 verges avec 14 touchés et une seule interception. Il a un quatuor de cibles : Carson Straiting (jr., FB/MLB), Chase Newman (jr., RB/DB), Deshaun McQueen (jr., RB/OLB) et le prometteur Brady Anderson (fr. , RB/DB).

“Ils se sont éloignés de l’aile-T pendant un moment”, a déclaré Jobst. « Maintenant qu’ils sont de retour. Comme nous, ils courent la balle [sweep]le ventre, les jets, les pièges, mais ils aiment toujours lancer un peu et avoir un bon quart-arrière et des arrières assez rapides aussi – pas seulement rapides, mais rapides – donc ils vont être une poignée.

