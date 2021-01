Paul Bettany et Elizabeth Olsen dans WandaVision. | merveille

L’épisode 3 de la nouvelle série Disney + de Marvel la rapproche de House of M et fait allusion à des liens avec SWORD

Cet article contient des spoilers pour les trois premiers épisodes de WandaVision sur Disney +.



Malgré son style et ses performances burlesques, la force motrice derrière WandaVision est son mystère central: pourquoi Wanda Maximoff et son mari androïde Vision sont-ils coincés dans une sitcom vintage se déroulant dans une banlieue fictive appelée Westview? Qui les regarde? Et de plus, qui est derrière tout cela?

Avec son troisième épisode maintenant dans les livres et un tiers de sa saison terminé, nous nous sommes rapprochés de quelques réponses.

WandaVisionLe troisième chapitre nous a apporté de la couleur, un Brady Bunch-ish vibe, Wanda donnant naissance à un ensemble de jumeaux, et une confrontation étrange entre Wanda et la gestionnaire / voisine de l’émission de talents Geraldine qu’elle a rencontrée dans l’épisode deux. Ce dernier s’est terminé avec Wanda se souvenant de sa vie d’avant Westview et zappant Geraldine de la sitcom fictive.

Bien que ces événements puissent sembler étranges en plus d’étranges, ils ont en fait du sens. Ils sont enracinés et ressemblent Maison de M, l’une des grandes histoires de bande dessinée de Wanda. Savoir ce qui se passe dans Maison de M met certains de WandaVisionles événements de dans leur contexte. Il en va de même pour le personnage de Geraldine, qui a de gros liens avec l’univers cinématographique Marvel.

Voici toutes les informations dont nous disposons jusqu’à présent WandaVision, et où je pense que le spectacle peut être dirigé.

Comment Maison de M explique WandaVision



merveille Paul Bettany et Elizabeth Olsen dans WandaVision.

WandaVisionLes deux premiers épisodes de la série n’avaient pas vraiment beaucoup de sens au-delà de la présentation du malaise général de Wanda et Vision vivant dans leur monde de sitcom avec d’autres personnages aléatoires. En conduisant ce point à la maison, il y a eu quelques moments – comme le patron de Vision s’étouffant dans l’épisode un, et le mystérieux hélicoptère jouet, l’apiculteur sortant de l’égout et Dottie saignant dans l’épisode deux – qui ont été frappants. Ces moments ne correspondent pas à l’ambiance classique de la sitcom et indiquent qu’une histoire sinistre et plus grande se passe sous la surface.

Mais ils ressemblaient plus à des moments de choc indépendants qu’à un récit continu et connecté.

Cela change dans l’épisode trois.

À la fin de l’épisode, Geraldine (probablement pas son vrai nom) dit à Wanda, qui a miraculeusement mis au monde des jumeaux, qu’elle sait ce qui est arrivé à Pietro – le frère jumeau de Wanda décédé en Avengers: l’ère d’Ultron. Le souvenir de Geraldine de la mort de Pietro déclenche Wanda, qui demande à savoir pourquoi et comment Geraldine sait quelque chose de sa vie non-Westview. Wanda expulse Géraldine de la sitcom, puis de ce qui semble être une sorte de champ de force et sur une base militaire actuelle.

Cette séquence d’événements – le zapping, les jumeaux et la révélation de ce qui semble être une réalité alternative – aligne l’émission avec les événements d’un croisement de bandes dessinées Marvel de 2005 appelé Maison de M.

Écrit par Brian Michael Bendis et dessiné par Esad Ribić, Maison de M présente à la fois les Avengers et les X-Men et est centré sur Wanda et ses troubles émotionnels. Elle est en panne avec les Avengers et nous découvrons qu’elle devient lentement folle. Alors qu’elle subit une dépression nerveuse, Wanda manipule la réalité pour se donner un ensemble de jumeaux et se construit une vie heureuse avec Vision, qui dure jusqu’à ce que le professeur X utilise sa télépathie pour dire à Wanda d’arrêter.



Ribić / Marvel Maison de M non. 1.

Au fur et à mesure que la bande dessinée se déroule, Wanda ne fait rien et crée une réalité alternative entière où tous les super-héros vivent d’étranges fantasmes, comme Emma Frost et Cyclope se mariant et vivant ensemble, Spider-Man et Gwen Stacy devenant un couple et Mme Marvel prenant le titre du capitaine Marvel. Au début, aucun des héros ne sait qu’il vit dans une réalité alternative de la création de Wanda. Et dans la bande dessinée, une fois qu’ils se rendent compte qu’ils sont dans une réalité à l’envers et qu’ils font comprendre à Wanda ce qui s’est passé, le fond de l’univers Marvel s’effondre.

WandaVision n’est pas une adaptation à la page de Maison de M, mais ils ont de nombreux éléments partagés: les jumeaux de Wanda (Billy et Tommy, qui dans les bandes dessinées deviennent eux-mêmes des héros). La réalité alternative. Le chagrin de Wanda après la mort de son frère. Et la colère de Wanda quand Géraldine la confronte à la réalité qu’elle essaie d’éviter de reconnaître. Et comme la bande dessinée, la principale tension de WandaVision semble provenir d’une collision entre la fantaisie et la réalité et comment Wanda y réagit.

Que se passe-t-il avec les pouvoirs de Wanda?

Ce qui ne rentre pas aussi bien dans le Maison de M comparaison sont les pouvoirs de Wanda Maximoff. Dans les bandes dessinées, grâce à de multiples retcons, ils sont un mélange alambiqué et compliqué de ce qu’on appelle «magie du chaos» et déformation de la réalité. Mais ces capacités ne correspondent pas à la version MCU de Wanda, qui dans les derniers films Marvel n’a démontré qu’une forme puissante de télékinésie (elle a utilisé une sorte de contrôle mental dans Âge d’Ultron et puis je ne l’ai plus jamais utilisé).

Ses pouvoirs semblent évoluer sur WandaVision.

Dans le premier épisode de la série, Wanda brûle un poulet, puis tente de réparer les dégâts. Ce faisant, elle transforme le poulet en panier d’œufs. Cet épisode met également en scène la femme du patron de Vision marmonnant le mot «chaos» – ce qui semble conçu pour piquer la curiosité des fans de bandes dessinées en raison de son lien avec la magie du chaos de la bande dessinée de Wanda.

L’épisode deux présente davantage de Wanda se mêlant de magie, lors d’un spectacle de magie de quartier pratique. Il semble également qu’elle soit capable d’affecter la réalité: lorsque la silhouette d’apparence apicole sort de l’égout, Wanda le «rembobine» hors de l’image. Elle semble également s’être rendue enceinte.

WandaVisionLe troisième épisode de devient plus étrange et encore plus foutu. La grossesse de Wanda s’accélère de manière surnaturelle et elle donne naissance à des jumeaux à la fin de l’épisode. Ses contractions perturbent l’électricité et l’eau dans toute la ville de Westview. Aussi, d’une manière ou d’une autre, une cigogne tombe, puis Wanda a la rencontre avec Geraldine et la zappe.

Dans l’émission, les pouvoirs de Wanda semblent s’étendre au-delà de sa télékinésie MCU et s’aligner sur ses pouvoirs de bande dessinée qui déforment la réalité. Ces pouvoirs pourraient relier davantage l’histoire à Maison de M. Mais une chose à garder à l’esprit est que nous ne connaissons pas le contexte complet des pouvoirs de Wanda ou s’ils sont «réels» de quelque chose qui se passe dans l’imagination de Wanda – quoi que cela signifie dans une émission qui joue constamment avec la réalité.

Les publicités étranges rappellent que WandaVision parle du chagrin de Wanda

La publicité s’introduit WandaVision ne sont pas des publicités typiques. Ce sont des interludes élégants à l’ancienne qui vont de pair avec le thème de la sitcom. Mais il y a un petit rebondissement – les trois annonceurs que nous avons vus jusqu’à présent sont Stark, Strucker et Hydra. Ces trois personnes / organisations jouent un rôle important dans le MCU. Ils se trouvent également représenter trois points de douleur pour Wanda Maximoff: les bombes de Stark ont ​​tué sa famille; Strucker a expérimenté sur elle et Pietro, et appartenait à l’organisation maléfique Hydra qui allait de pair avec les Avengers.

Ces liens ramènent le spectacle à la possibilité que nous assistions à une manifestation du traumatisme et du chagrin de Wanda suite à la perte de Pietro en Âge d’Ultron et la perte de vision Guerre d’infini.

Qu’est-il arrivé à Géraldine?



merveille Teyonah Parris comme Geraldine / Monica Rambeau dans WandaVision.

C’est un peu un spoiler, mais Géraldine, La voisine de Wanda qui est transportée dans le cabinet à la fin du spectacle de magie dans l’épisode deux, n’est pas celle qu’elle prétend être. L’actrice qui joue Géraldine est Teyonah Parris, qui a donné des interviews sur la façon dont elle joue un personnage nommé Monica Rambeau.

Si ce nom vous semble familier, c’est parce que Monica Rambeau est la fille de Maria Rambeau – la meilleure amie de Carol Danvers dans le 2019 Capitaine Marvel film. Dans ce film, Monica est une petite fille qui idolâtre Carol. Le film se déroule dans les années 90, ce qui fait de Monica une adulte de nos jours.

Monica Rambeau est importante non seulement pour ses racines de Captain Marvel (dans les bandes dessinées, elle portait le titre de Captain Marvel avant Carol), mais parce que dans les bandes dessinées, elle est aussi un super-héros à part entière. Rambeau a le pouvoir de se transformer en différentes formes d’énergie comme la lumière visible ou l’électricité ou le rayonnement. Se transformer en une forme d’énergie différente lui permet d’acquérir les propriétés de cette énergie et de voyager, par exemple, à la vitesse de la lumière:



Kenneth Rocafort / Marvel Monica Rambeau dans Ultimes non. 1.

On ne sait pas encore si Rambeau a ces pouvoirs sur WandaVision, mais il y a des raisons de croire qu’elle le fait. Monica porte un collier affichant ce qui semble être le symbole du Sentient World Observation and Response Department, alias SWORD, alias la nouvelle organisation que Nick Fury est apparemment en train de créer avec les Skrulls dans la scène post-crédits de 2019. Spider-Man: loin de chez soi.

Dans les bandes dessinées, SWORD est le pendant spatial du SHIELD et traite des menaces cosmiques. SWORD semble observer Wanda – il y a un symbole SWORD sur l’hélicoptère qu’elle trouve dans l’épisode deux – donc si Rambeau est affilié à l’organisation, cela signifierait probablement que Monica a été recrutée par Fury (ils se connaissent depuis Capitaine Marvel) pour veiller sur Wanda.

Les voisins d’Agnès et de Wanda font-ils partie de SWORD ou autre chose?

L’élément le plus délicat de WandaVision pour moi, c’est la question de savoir qui sont les différents voisins de Wanda et Vision et ce que tout le monde fait exactement à Westview. Agnes de Kathryn Hahn semble être la plus étrange, car elle semble guider Wanda à travers ce monde de sitcom et semble être, sans explication, la meilleure amie de Wanda. La théorie populaire avant WandaVisionLes débuts de Hahn ont été que Hahn joue Agatha Harkness et que «Agnes» est un code pour son nom complet. Il y a d’autres preuves d’Agnès étant Agatha dans l’épisode deux, où nous apprenons qu’Agnès a un lapin nommé Señor Scratchy; dans les bandes dessinées, Agatha a un fils nommé Nicholas Scratch.

Harkness est une sorcière et dans les bandes dessinées, elle est l’un des mentors de Wanda. Harkness est également lié à la série de bandes dessinées solo primée 2015-2016 de Vision (écrite par Tom King et dessinée par Gabriel Hernandez Walta), dans laquelle l’androïde tente de vivre une vie de banlieue heureuse. L’imagerie du livre n’est pas sans rappeler celle de WandaVision.

Bien qu’Agatha soit une alliée dans les bandes dessinées, on ne sait toujours pas si Agnès est définitivement Agatha (bien que les indices semblent l’indiquer), ou si elle a le même rôle sur WandaVision.

Mais Agnès dit quelque chose de fascinant dans l’épisode trois. Après l’accouchement de Wanda, Agnès parle à Vision devant la maison de Wanda et Vision et lui dit que Geraldine n’est pas comme le reste de leurs voisins de Westview. Elle dit cela pendant que Geraldine et Wanda sont à l’intérieur pour avoir l’interaction troublante à propos de Pietro.

Cela peut signifier que Geraldine fait partie de SWORD puisqu’elle a ce collier. Si tel est le cas, cela suggère que le reste des voisins sont ne pas fait partie de SWORD Cela peut aussi signifier que Geraldine est la seule à Westview à connaître la réalité dont Wanda vient, et personne d’autre ne le sait. Et si tel est le cas, quel est le problème avec tout le monde?

Une fois que nous avons découvert cela, cela pourrait résoudre WandaVisionL’autre grande question de savoir qui est derrière les plus grandes machinations de la série. Dans l’épisode 2, une voix à la radio demande à Wanda: «Qui t’a fait ça?» La question implique que Wanda ne sait pas qu’elle est piégée dans le monde de la sitcom et qu’un inconnu tire les ficelles.

Ça pourrait être Agnès. Ce pourrait être un méchant que nous n’avons pas encore rencontré. Cela pourrait être un méchant avec lequel Agnès a été appelée pour aider. Quoi qu’il en soit, plus nous en saurons sur les voisins de Wanda, et Agnès en particulier, plus nous nous rapprocherons de la découverte du mystère.