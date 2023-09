Connexions aujourd’hui : consultez les conseils et réponses du 21 septembre

Connexions est le dernier New York Times jeu de mots cela a retenu l’attention du public. Le jeu consiste à trouver le « fil conducteur entre les mots ». Et tout comme Mot, Connexions se réinitialise après minuit et chaque nouvel ensemble de mots devient de plus en plus délicat. Nous vous proposons donc quelques conseils et astuces pour vous aider à surmonter cet obstacle.

Si vous voulez juste connaître l’énigme d’aujourd’hui, vous pouvez aller directement à la fin de cet article pour celui du 21 septembre. Connexions solution. Mais si vous préférez le résoudre vous-même, continuez à lire pour découvrir des indices, des conseils et des stratégies pour vous aider.

Qu’est-ce que Connexions?

Le New York TimesLe dernier jeu de mots quotidien de est devenu un succès sur les réseaux sociaux. Le Fois remercie Wyna Liu, rédactrice en chef adjointe des puzzles, d’avoir aidé à créer le nouveau jeu de mots et de l’avoir intégré à la section Jeux des publications. Connexions peut être joué sur les navigateurs Web et les appareils mobiles et oblige les joueurs à regrouper quatre mots qui partagent quelque chose en commun.

Chaque puzzle comporte 16 mots et chaque groupe de mots est divisé en quatre catégories. Ces ensembles peuvent comprendre n’importe quoi, des titres de livres, des logiciels, des noms de pays, etc. Même si plusieurs mots semblent s’emboîter, il n’y a qu’une seule bonne réponse. Si un joueur obtient les quatre mots corrects d’un ensemble, ces mots sont supprimés du tableau. Devinez mal et cela compte comme une erreur : les joueurs commettent jusqu’à quatre erreurs jusqu’à la fin de la partie.

Les joueurs peuvent également réorganiser et mélanger le plateau pour faciliter le repérage des connexions. De plus, chaque groupe est codé par couleur, le jaune étant le plus simple, suivi du vert, du bleu et du violet. Comme Wordle, vous pouvez partager les résultats avec vos amis sur les réseaux sociaux.

Voici un indice pour aujourd’hui Connexions catégories

Vous voulez un hit sur les catégories sans qu’on vous dise les catégories ? Alors essayez-les :

Jaune: Travailleurs essentiels

Vert: Machines à roues

Bleu: Dessin animé pour enfants bien-aimé

Violet: Jargon lié aux membres

Voici ceux d’aujourd’hui Connexions catégories

Besoin d’un peu d’aide supplémentaire ? Les connexions d’aujourd’hui appartiennent aux catégories suivantes :

Jaune: Travailleurs de la restauration

Vert: Véhicules à moteur

Bleu: Marionnettes

Violet: Argot lié aux mains et aux pieds

Prêt pour les réponses ? C’est votre dernière chance de revenir en arrière et de résoudre l’énigme d’aujourd’hui avant que nous révélions les solutions.

Roulement de tambour s’il vous plaît!

La solution à Connexions Le numéro 102 est…

Quelle est la réponse à Connexions aujourd’hui

Travailleurs de la restauration : BARMANS, CHEF, HÔTE, SERVEUR

Véhicules à moteur: AUTOBUS, VOITURE, MOTO, CAMION

Les marionnettes : ANIMAL, BÉCHER, GONZO, SCOOTER

Argot lié aux mains et aux pieds : CHIFFRE, CHIEN, GANT, COCHON

Ne vous sentez pas déprimé si vous n’avez pas réussi à le deviner cette fois-ci. Il y aura du nouveau Connexions pour vous permettre de travailler votre cerveau demain, et nous reviendrons pour vous guider avec des conseils plus utiles.