Les versions diffèrent cependant selon que Gottheimer a ensuite répondu « parce qu’ils devraient se sentir coupables » ou « parce qu’ils sont tous coupables ».

Gottheimer a déclaré plus tard à d’autres démocrates présents à la réunion que ses commentaires avaient été sortis de leur contexte et faits dans le cadre d’une conversation séparée avec un participant au sujet de la condamnation du Hamas. Le législateur a publiquement critiqué ces derniers jours ceux qui, selon lui, ne critiquaient pas suffisamment le Hamas pour ses attaques contre les Israéliens.

Mais d’autres personnes présentes dans la salle ont été déconcertées par ses propos, qu’ils considèrent comme insensibles à l’égard des musulmans. Un député démocrate a crié : « Joshua !

Le représentant Greg Casar (Démocrate-Texas), un législateur progressiste pour son premier mandat, et d’autres se sont approchés pour affronter Gottheimer. Les deux hommes se sont disputés, selon des témoins, Gottheimer affirmant que davantage de gens devraient parler de la responsabilité du Hamas et Casar rétorquant que Gottheimer ne savait pas si les dirigeants musulmans de Pennsylvanie avaient échoué à le faire.

Finalement, Casar a dit à Gottheimer que ses remarques étaient « une chose de merde à dire ». Il a qualifié le centriste de « honteux ». Gottheimer a insisté auprès de Casar sur le fait que les commentaires ne lui étaient pas directement destinés.

Au milieu de la dispute, les représentants Rashida Tlaib (Démocrate du Michigan), Ilhan Omar (Démocrate du Minnesota), Alexandria Ocasio-Cortez (DN.Y.) et d’autres législateurs progressistes ont été aperçus quittant ensemble la réunion du parti.

Cette affaire a mis en lumière la fracture de longue date au sein du Parti démocrate à propos du conflit israélo-palestinien. Il s’agit d’un fossé que le parti a largement contourné après l’attaque terroriste surprise et sanglante de ce week-end – mais qui menace de bouleverser davantage les démocrates à mesure que la guerre au Moyen-Orient progresse dans les semaines à venir.

Un porte-parole de Casar a refusé de commenter cette histoire. Dans un communiqué, un porte-parole de Gottheimer n’a pas directement nié le récit partagé par d’autres personnes proches de la réunion.

« Le membre du Congrès Gottheimer est furieux et profondément déçu par les membres du Congrès qui n’ont pas encore condamné les terroristes du Hamas pour avoir brutalement assassiné, violé, brûlé vif, kidnappé, torturé et décapité des bébés, des enfants, des femmes, des hommes et des grands-parents innocents – y compris des Américains. » a déclaré le porte-parole de Gottheimer, Chris D’Aloia. « Le député Gottheimer a déclaré que les députés qui n’ont pas condamné les terroristes du Hamas devraient effectivement se sentir coupables. Bien entendu, le député Gottheimer ne blâme pas les civils palestiniens innocents, il blâme les terroristes.»

La Maison Blanche elle-même est parfaitement consciente des schismes démocrates sur la question, alors même que le président Joe Biden manifeste publiquement son soutien à Israël. Dans un discours prononcé mardi, Biden a dénoncé avec force l’attaque du Hamas comme un « mal pur et pur », promettant que les États-Unis « soutiennent Israël ». Mercredi, il a souligné que lors d’appels avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, il avait souligné qu’Israël, avec toute sa colère et ses frustrations, devait « opérer selon les règles de la guerre ».

Alors qu’une poignée de législateurs progressistes ont publiquement plaidé en faveur d’un cessez-le-feu, d’une désescalade et même du retrait du soutien gouvernemental à Israël, la plupart des démocrates du Congrès sont restés largement derrière le président qui a éludé ces appels.

Biden a également exhorté les législateurs des deux partis à fournir un financement d’urgence à Israël et a condamné le Hamas pour le meurtre de plus de 1 000 Israéliens et l’enlèvement de centaines d’autres.

Plusieurs démocrates progressistes et plus proches de l’establishment ont déclaré que l’unité du parti était palpable jusqu’à présent, en partie à cause de la nature horrible des attaques contre Israël qui ont eu lieu.

« C’était tellement grotesque que cela a fini par unir les gens, même s’ils ont des points de vue différents sur le conflit israélo-palestinien. À l’exception de quelques-uns des [Democratic Socialists of America] chapitres, vous n’avez vraiment vu aucune différence d’opinion à ce sujet », a déclaré un membre démocrate de la Chambre qui a obtenu l’anonymat pour s’exprimer librement.

En effet, les chefs de parti se sont efforcés de projeter un consensus. Le président du caucus démocrate de la Chambre, le représentant Pete Aguilar (Démocrate de Californie) a déclaré mercredi : « Le caucus démocrate peut être uni derrière nos valeurs, derrière notre objectif, derrière la politique que nous soutenons. Et cela ne signifie pas toujours que nous faisons l’unanimité.»

Mais ces législateurs et d’autres membres des cercles libéraux ont déclaré qu’ils s’attendaient à ce que le terrain politique devienne plus instable pour Biden à mesure que la guerre en Israël se prolonge.

« Il y a quelques personnes, une poignée de personnes, qui ne font pas partie de la position actuelle et unanime des progressistes et des démocrates », a déclaré Jeremy Ben-Ami, président du groupe de défense juif libéral J Street. « C’est là où nous en sommes aujourd’hui, immédiatement après cette attaque. Je ne vais pas dire que les choses en seront là dans une semaine, deux semaines, trois semaines, mais c’est là que nous en sommes aujourd’hui.

Alors que Biden s’est rallié avec force à la défense d’Israël, des conversations franches ont eu lieu en coulisses avec les parties prenantes. Les bureaux progressistes du Congrès ont fait des échanges avec la Maison Blanche au sujet de la guerre en Israël, selon un collaborateur du Congrès familier avec les conversations. Ils ont spécifiquement discuté de la nécessité de faire preuve de retenue, d’éviter un conflit plus large, de minimiser les pertes civiles et d’ouvrir des couloirs humanitaires, a indiqué la source.

Et la secrétaire de presse de la Maison Blanche, Karine Jean-Pierre, a déclaré cette semaine, en réponse à une question sur les démocrates appelant à un cessez-le-feu, que de telles remarques étaient « répugnantes » et « honteuses ».

Au sein de la gauche progressiste, les divisions liées à la guerre en Israël apparaissent déjà publiquement.

Le représentant Shri Thanedar (Démocrate du Michigan) a déclaré mercredi dans une déclaration distincte qu’il quittait les DSA en raison de leurs positions sur Israël. « L’incapacité des DSA à examiner ce qui s’est passé en tant que terrorisme est très bouleversante et choquante », a-t-il déclaré dans une interview.

Mais la section Metro Detroit du groupe a contesté la déclaration du législateur, son coprésident Mikal Goodman déclarant à POLITICO qu’une majorité du groupe avait en fait voté pour l’expulser il y a plus d’un mois en raison de son police étrangère positions.

« Ses opinions ne sont pas – et n’ont jamais été – représentatives de Detroit DSA », a déclaré Goodman dans un e-mail.

La représentante Rashida Tlaib (Démocrate du Michigan) a également essuyé les critiques de certains membres de son parti sur ce que ses détracteurs considéraient comme une condamnation insuffisante des attaques du Hamas contre des civils. Mais dans une déclaration mercredi, elle a déclaré : « Je ne soutiens pas le fait de prendre pour cible et de tuer des civils, que ce soit en Israël ou en Palestine. Le fait que certains aient suggéré le contraire est offensant et enraciné dans des hypothèses sectaires sur ma foi et mon appartenance ethnique.