Connections Bot donne aux joueurs un score de compétence numérique quotidien

La section Jeux du New York Times occupe les joueurs en ligne tous les jours, en leur proposant de résoudre des casse-têtes tels que Wordle, Connections, Strands, l’emblématique Crossword et son petit frère, le Mini Crossword. (CNET leur propose des réponses quotidiennes rassemblées sur notre page Daily Puzzle Answers.) Désormais, les joueurs peuvent recevoir un score de jeu numérique et voir comment ils se situent par rapport à leurs concurrents. De plus, la nouvelle innovation intègre l’intelligence artificielle dans le mix de jeu.

Connections, lancé en juin 2023, propose aux lecteurs 16 mots et leur demande de les classer en quatre catégories connexes. Certains mots peuvent entrer dans plusieurs catégories, mais il n’existe qu’une seule solution qui permettra de classer correctement tous les mots. Pour plus de plaisir, les catégories sont codées par couleur, la catégorie violette étant la plus difficile.

Mais si jouer au jeu ne suffit pas, vous pouvez désormais faire plus. Depuis le 3 septembre, le NYT a présenté le tout nouveau Bot de connexionsoffrant aux joueurs un aperçu supplémentaire de la façon dont ils ont joué au jeu chaque jour.

C’est similaire à WordleBotqui a été introduit en 2022, fait de même pour Wordle. Le Times affirme que Wordle Bot attire des millions de visites chaque mois et qu’il s’agit de l’une des fonctionnalités les plus populaires du Times. (Pour une raison quelconque, le Times désigne Connections Bot par deux mots, mais WordleBot par un seul.)

Connections Bot intègre la première utilisation régulière de l’IA dans la salle de rédaction du Times.

Voici comment cela fonctionne : vous jouez à Connections, puis vous visitez le Connections Bot pour voir comment vous vous en êtes sorti. Le bot comparera votre jeu à celui des autres joueurs et vous donnera un score allant jusqu’à 99. Pour obtenir le score parfait de 99, vous devez gagner sans faire d’erreur et résoudre les catégories les plus difficiles en premier – donc le violet en premier, le bleu en deuxième, le vert en troisième et le jaune en dernier. (Lire la suite) FAQ sur le bot Connections (pour plus d’informations sur la notation.)

Une fois que vous avez reçu votre score de compétence, le bot utilise l’IA pour essayer de lire dans vos pensées et déterminer ce que vous pensiez lorsque vous avez fait une erreur.

Première utilisation régulière de l’IA par le NYT

Pour le puzzle Connections du 29 juillet, par exemple, il incluait les mots gutter, bowl, lane et alley. Vous avez peut-être essayé de mettre ces mots ensemble parce qu’ils ont tous un rapport avec le bowling, mais en réalité, ils sont tous censés être dans des catégories différentes. L’IA suggérera que vous pensiez peut-être aux termes de bowling, tout en notant que vous avez peut-être essayé de regrouper alley avec des mots tels que lane et drive, en les considérant comme des types de routes.

Le Connections Bot utilise l’IA pour deviner pourquoi les joueurs ont regroupé les mots comme ils l’ont fait. Capture d’écran de Gael Fashingbauer Cooper/CNET

Les suppositions proviennent de l’IA générative.

« Conformément au Times principes d’utilisation de l’IA générative, » le Rapports FAQ« Les rédacteurs du Times examinent toutes les réponses générées par l’IA avant qu’elles ne soient publiées et peuvent en modifier légèrement certaines pour plus de clarté et de style. »

La rédactrice Eve Washington a aidé à créer le bot, et a déclaré au Times Cela l’aide à se sentir mieux les jours où elle ne résout pas l’énigme.

« Les connexions peuvent être un jeu difficile », a-t-elle déclaré, ajoutant que certains jours, moins de 50 % des personnes qui s’y essaient résolvent l’énigme du jour.

Vous n’avez pas besoin d’un compte Times pour jouer à Connections, mais vous en aurez besoin pour utiliser le bot.

