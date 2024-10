Connecticut Sun et Minnesota Lynx se préparent pour la confrontation des demi-finales du cinquième match de la WNBA

UNCASVILLE, Connecticut — Après la défaite en demi-finale du Connecticut Sun contre les Lynx du Minnesota, l’entraîneur du Sun, Stephanie White, a déclaré que son équipe n’avait pas fait un assez bon travail pour préparer les joueurs. Elle a déclaré que le Sun était dominé, surpassé et, surtout, surclassé.

Samedi, la seule journée entre le match 3 et le match 4 de dimanche, White et ses assistants ont passé du temps à réfléchir à ce qu’ils pourraient changer. Différentes combinaisons de compositions ont été rejetées et débattues. Ce n’est que vers minuit, environ 15 heures avant le pourboire du dimanche après-midi, qu’ils ont décidé quoi faire. La solution : faire revenir Ty Harris dans la formation de départ et ramener Marina Mabrey au rôle de sixième joueuse.

Harris a raté la conclusion du balayage du premier tour du Connecticut contre l’Indiana Fever en raison d’une blessure à la cheville. Elle a été limitée en demi-finale. De retour dans la formation de départ dimanche soir, elle a donné un coup de fouet au Sun, menant le Connecticut à une victoire de 92-82 dans le quatrième match avec un sommet d’équipe et un sommet en carrière en séries éliminatoires de 20 points pour égaliser la série 2-2.

En conséquence, le Sun et le Lynx se dirigent vers un cinquième et dernier combat. Le cinquième match de mardi soir décidera qui affrontera le New York Liberty lors de la finale de la WNBA 2024, qui débutera jeudi.

Il est normal que ces deux franchises aient besoin d’un cinquième match pour déterminer qui passe à autre chose. Un seul point sépare le Minnesota et le Connecticut sur leurs sept matchs jusqu’à présent (trois en saison régulière et quatre en séries éliminatoires). Le Sun et le Lynx possédaient respectivement les défenses n°1 et n°2 en saison régulière. Et leurs notes nettes ne diffèrent que de 0,1 point pour 100 possessions.

Cette série allait-elle un jour se terminer avant une affaire de vainqueur ?

Au cours de quatre matchs, les Lynx et Sun ont échangé d’excellentes performances offensives. Vendredi, les Lynx ont prospéré et ont tiré à 57,4 pour cent du terrain. Dimanche, l’offensive du Sun a pris vie et a tiré à 53,7 pour cent sur le terrain et à 53,3 pour cent sur 3.

En d’autres termes : « Notre défense était médiocre », a déclaré l’entraîneur des Lynx, Cheryl Reeve. « Et c’est évidemment ce qu’ils ont ressenti après le dernier match. C’est comme ça qu’on a ressenti ce match. C’est un excellent match 5. »

C’est certainement le cas.

Mais ne vous attendez pas à beaucoup de surprises.

« À ce stade, nous nous connaissons de fond en comble. Il s’agit de joueurs qui jouent », a déclaré White. « Il s’agit d’efforts supplémentaires. L’agitation joue. Il s’agit de ne pas se laisser nier et de trouver quelque chose au plus profond de vous qui vous permet simplement de prendre le dessus.

Bien entendu, des ajustements seront apportés. La pièce A pour les Lynx sera de réévaluer leur défense.

« Nous ne nous sommes tout simplement pas présentés de la manière dont vous avez besoin pour vraiment rivaliser et affronter une équipe dont vous saviez qu’elle serait vraiment désespérée », a déclaré Reeve.

Napheesa Collier, qui a marqué 29 points et 13 rebonds, a ajouté : « Nous devons compter sur notre défense, et cela n’a pas été bon lors des deux derniers matchs. »

Mais le Soleil sait que le Lynx les attendra avec un sentiment d’urgence accru. Le Minnesota cherchera à réprimer Harris, à ralentir la star du Sun Alyssa Thomas dans la transition (elle a ajouté 18 points, 11 passes décisives et huit rebonds dimanche) et à frustrer DeWanna Bonner en demi-terrain (Bonner a terminé avec 18 points sur 8 sur 12). tournage).

Il est temps pour Reeve, quatre fois entraîneur de l’année de la WNBA, de faire des ajustements pour essayer de ralentir le rythme du Connecticut.

Autre détail approprié, le Sun ne sera pas non plus surpris par ce que le lieu apportera. Ils ont gagné au Target Center une fois dans cette série, une fois en saison régulière et peut-être plus important encore, une fois lors du troisième match décisif des séries éliminatoires de l’année dernière.

«Je sais à quel point nous sommes durs. Je sais à quel point nous sommes résilients. Nous avons été dans des positions comme celle-ci et nous nous sommes battus pour en sortir », a déclaré la centre All-Star de Sun Brionna Jones.

C’est pourquoi le jeu 5 a l’étoffe d’un classique instantané.

Ces demi-finales n’ont peut-être pas suscité la même fanfare que le match revanche de la finale 2023 entre les New York Liberty et les Las Vegas Aces (New York a battu Las Vegas en quatre matchs). Moins de médias en ont parlé et les marchés télévisuels respectifs sont plus petits.

Mais les marges entre le Connecticut et le Minnesota ont toujours été plus petites. Les enjeux pour les deux restent importants : Minnesota cherche à atteindre sa première finale depuis 2017. Les Sun ont accédé à six demi-finales consécutives mais visent toujours un premier titre.

Après le cinquième match, les deux entraîneurs ont émis des messages similaires, quel que soit le résultat.

« L’effort de ce soir ne sera pas suffisant dans un cinquième match », a déclaré White.

Il fallait également s’attendre à ce point commun.

Les deux équipes ont jusqu’à mardi pour se préparer à un cinquième combat, qui semblait toujours avoir lieu.

(Photo de Natisha Hiedeman, à droite, Ty Harris et DiJonai Carrington : Joe Buglewicz / Getty Images)