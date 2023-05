Connecticut House adopte le projet de loi sur les armes à feu le plus large depuis l’adoption de la législation après Sandy Hook

Jeudi, les législateurs du Connecticut ont avancé le plus vaste ensemble de mesures de sécurité des armes à feu depuis la législation adoptée après le massacre de l’école de Sandy Hook en 2012, les partisans notant que l’État ne « se retire pas imprudemment » de la réglementation des armes à feu comme les autres États.

Le projet de loi, qui a été approuvé par la Chambre des représentants contrôlée par les démocrates par un vote de 96 voix contre 51, interdit de porter ouvertement des armes à feu, entre autres changements. Cela survient près d’un an après que la Cour suprême des États-Unis a déclaré que les Américains avaient le droit de porter des armes à feu en public pour se défendre. Cela s’ajoute à d’autres actions judiciaires récentes en faveur des propriétaires d’armes à feu. Cela survient également alors que les États contrôlés par les républicains assouplissent les lois sur les armes à feu dans un rythme record de massacres aux États-Unis.

« Alors qu’il continue d’y avoir des tirs de masse après des tirs de masse dans notre pays, nous regardons les autres États qui fuient les restrictions sur les armes à feu qui, je dirais, se retirent imprudemment des restrictions sur les armes à feu », a déclaré le représentant Steve Stafstrom, le démocrate. coprésident du Comité judiciaire de l’Assemblée générale. « Dans le Connecticut, nous ne faisons pas cela. Nous allons continuer à mener. »

Près de la moitié des États ont adopté cette année une législation sur les armes à feu ou la sécurité dans les écoles, mais la division entre les États continue de s’élargir. Les États dirigés par les démocrates ont promulgué de nouvelles lois pour restreindre les armes semi-automatiques et étendre les vérifications des antécédents et les périodes d’attente pour acheter des armes à feu. Les États dirigés par les républicains ont soutenu le droit de porter des armes dissimulées sans permis ou pour le personnel formé d’apporter des armes à l’école.

Le projet de loi doit maintenant être approuvé par le Sénat contrôlé par les démocrates avant la fin de la session législative de cette année le 7 juin. Le gouverneur démocrate Ned Lamont, qui a proposé de nombreuses initiatives, a salué le vote de jeudi et a déclaré qu’il prévoyait de promulguer le projet de loi.

Lamont a déclaré qu’une nouvelle législation était nécessaire depuis Sandy Hook, notant que « le monde a changé », en particulier avec l’avènement des pistolets fantômes introuvables. Ce dernier projet de loi exige l’enregistrement des armes fantômes fabriquées avant 2019, l’année où les législateurs du Connecticut ont voté pour les interdire, tout en conservant les armes existantes. La proposition interdit également la possession d’armes fantômes qui ne sont ni sérialisées ni enregistrées.

« Tous ces pistolets fantômes en plastique inondent nos rues », a déclaré Lamont aux journalistes avant le débat. « Nous voyons que ce qui était réglé avec un poing est maintenant réglé avec un pistolet fantôme en plastique. »

Mais certains législateurs républicains ont exprimé leur frustration de devoir voter sur un autre projet de loi sur le contrôle des armes à feu, arguant que les démocrates majoritaires ciblent à nouveau les propriétaires d’armes à feu respectueux des lois et non les criminels qui commettent la plupart des violences par arme à feu dans le Connecticut.

La représentante du GOP, Cara Pavalock D’Amato, qui portait un t-shirt blanc avec des images d’armes de poing et les mots « Love guns » sous son blazer, a déclaré au cours du débat que cette dernière proposition poursuit le schéma de l’État consistant à « briser » à la droits des propriétaires légaux d’armes à feu. Mesurant quatre pieds dix pouces, la législatrice a déclaré qu’elle comptait personnellement sur une arme à feu pour assurer sa sécurité et celle de son fils.

« Avoir une arme à feu est ma seule chance si quelqu’un vient vers moi », a-t-elle déclaré.

Le représentant républicain Doug Dubitsky, un avocat, a prédit que cette dernière proposition serait finalement annulée par les tribunaux pour violation des constitutions des États-Unis et du Connecticut.

« Les tribunaux interviennent, enfin », a-t-il déclaré lors du débat parfois émouvant de jeudi. «Ce projet de loi, comme tous les projets de loi similaires, est une lente tyrannie. Et heureusement, la tyrannie ne peut pas dépasser la Constitution.

Stafstrom a reconnu que la décision de la Cour suprême des États-Unis de l’année dernière « prévaut sur tout » en limitant la capacité des États à imposer certaines restrictions sur les armes à feu.

« Mais les choses vont devoir suivre », a déclaré Stafstrom, ajoutant qu’il n’y a « rien dans ce projet de loi qui interdit à quelqu’un de porter une arme à feu en dehors de chez lui ». Il a dit qu’il restait « à déterminer » si les limites d’âge sur certains fusils d’assaut seront annulées.

Le projet de loi du Connecticut interdirait la vente, la livraison et le transfert de plus de trois armes de poing à un individu pendant une période de 30 jours. Il étendrait également l’interdiction actuelle de vente aux personnes de moins de 21 ans de fusils semi-automatiques d’une capacité de plus de cinq cartouches pour inclure les ventes privées ; étendre l’interdiction actuelle des armes d’assaut de l’État pour inclure d’autres armes ; imposer des peines plus sévères pour possession de chargeurs de grande capacité ; et imposer de nouvelles règles de stockage en toute sécurité.

Le projet de loi crée également des registres dédiés aux armes à feu dans les tribunaux des grandes villes du Connecticut; exige que quelqu’un obtienne un permis de pistolet ou un certificat d’admissibilité pour acheter un gilet pare-balles ; augmente la peine en cas de non-déclaration d’une arme à feu perdue; et augmente le nombre de crimes de violence familiale commis qui peuvent empêcher quelqu’un d’obtenir une arme à feu, entre autres dispositions.

.

Susan Haigh, l’Associated Press