Connecticut. Des familles demandent l’exonération de parents reconnus coupables de sorcellerie des siècles plus tard | Nouvelles américaines

Les politiciens américains envisagent de disculper 11 sorcières présumées qui ont été exécutées et des dizaines d’autres qui ont été accusées d’avoir des liens avec Satan il y a plus de 375 ans.

Des décennies avant les tristement célèbres procès des sorcières de Salem dans le Massachusetts, Alse Young est devenu le 26 mai 1647 la première personne enregistrée à être exécutée dans les colonies américaines pour sorcellerie.

Elle a été la première des neuf femmes et deux hommes exécutés dans le Connecticut pour sorcellerie sur une période de 15 ans, au cours de laquelle plus de 40 personnes ont été jugées pour avoir des liens avec Satan.

Le greffier de la ville de Windsor a enregistré sa mort dans une entrée de journal qui disait: “Alse Young a été pendu.”

Désormais, des militants, dont des historiens amateurs, des chercheurs et des descendants des sorcières accusées et de leurs accusateurs, espèrent que les législateurs de l’État offriront enfin des exonérations posthumes.

Le sénateur de l’État du Connecticut, Saud Anwar, et la représentante de l’État, Jane Garibay, ont proposé des résolutions pour disculper officiellement les victimes du procès pour sorcières de l’État.

Mme Garibay, qui a reçu des lettres de parents de huitième et neuvième générations de sorcières accusées, a déclaré: “Ils parlent de la façon dont cela a suivi leurs familles de génération en génération, et qu’ils aimeraient que quelqu’un dise simplement:” Hé, c’était mal”. Et pour moi, c’est une chose facile à faire si cela donne la paix aux gens. “

M. Anwar a déclaré qu’il s’attendait à ce que certaines personnes rient ou se moquent de la campagne, mais des familles supplémentaires ressentent des “choses sérieuses”, y compris un électeur qui l’a exhorté à agir.

“Son souhait était que s’il y avait un moyen de donner une sorte de fermeture aux familles… Ce serait une façon pour lui de pouvoir dire qu’il a fait sa part, même si ses ancêtres ne l’ont peut-être pas fait. la bonne chose », a déclaré M. Anwar.

D’autres États et pays ont tenté d’expier une histoire de persécution de personnes en tant que sorcières.

L’année dernière, le premier ministre écossais, Nicola Sturgeon, a présenté des excuses officielles à environ 4 000 Écossais, pour la plupart des femmes, accusés de sorcellerie jusqu’en 1736.

En 2022, des politiciens du Massachusetts ont officiellement disculpé Elizabeth Johnson Jr, reconnue coupable de sorcellerie en 1693 et ​​condamnée à mort.

En 2006, l’ancien gouverneur de Virginie, Tim Kaine, a accordé une grâce informelle à Grace Sherwood. La sage-femme veuve a été accusée par des voisins d’avoir ruiné les récoltes, tué du bétail et créé des tempêtes, puis accusée d’être une sorcière.

Elle a été jetée dans une rivière pour voir si elle flottait, ce qui était censé indiquer sa culpabilité. Elle a réussi à se libérer et a passé sept ans en prison.