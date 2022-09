Connecticut AG ouvre une enquête sur les commentaires du responsable de l’école

Le procureur général du Connecticut a déclaré jeudi qu’il enquêterait sur toute “discrimination potentiellement illégale” enregistrée dans une vidéo virale d’un directeur adjoint d’une école élémentaire publique disant qu’il préférerait ne pas embaucher de personnel plus âgé et politiquement conservateur, y compris des catholiques romains.

William Tong a déclaré que son bureau prévoyait d’examiner le contenu et les circonstances de la vidéo, le faisant dans le cadre de sa nouvelle autorité pour faire respecter les droits civils qui a été accordée l’année dernière par l’Assemblée générale. Le démocrate a promis de prendre des mesures si l’enquête détermine que des enseignants, du personnel scolaire ou des candidats à un emploi ont été illégalement victimes de discrimination pour une raison quelconque.

L’annonce marque la troisième enquête à ce jour concernant la vidéo de 12 minutes du directeur adjoint. Outre une enquête menée par les écoles publiques de Greenwich, le ministère de l’Éducation de l’État cherche à savoir si l’administrateur de l’école a enfreint les règles de conduite professionnelle, les lois ou règlements de l’État. S’il est prouvé, sa certification pourrait être suspendue ou révoquée.

Tong a qualifié les commentaires de la vidéo de “dérangeants” et de “troublants”, mais a souligné qu’il ne se précipiterait pas pour juger, promettant de mener l’enquête “selon les règles”. Tong, qui se présente lui-même pour sa réélection en novembre, a noté la nature politique de l’affaire et comment la vidéo – apparemment enregistrée secrètement cet été par Project Veritas, un groupe conservateur connu pour avoir utilisé des méthodes d’infiltration pour révéler un supposé parti pris libéral – a été publiée dans le milieu d’une saison électorale.

Toute personne qui pense avoir été victime de discrimination à l’école primaire de Cos Cob ou ailleurs est invitée à déposer une plainte auprès du bureau du procureur général de l’État. En vertu de la loi de l’État de 2021, les personnes reconnues coupables d’un crime de haine ou d’une violation des droits civils peuvent être passibles d’une amende civile pouvant aller jusqu’à 2 500 $.

Les victimes de discrimination à l’emploi dans le Connecticut peuvent également déposer une plainte auprès de la Commission des droits de l’homme et des opportunités de l’État.

Le directeur adjoint, identifié par Project Veritas comme étant Jeremy Boland, a été placé en suspension administrative. Un message a été envoyé au courrier électronique de travail de Boland demandant des commentaires jeudi.

Dans la vidéo de 12 minutes, on voit Boland parler avec une femme à divers endroits de la façon dont il se lasse de ne pas embaucher de personnel politiquement conservateur, des personnes de plus de 30 ans et des catholiques romains. Lorsqu’on lui a demandé pourquoi il ne voulait pas embaucher de catholiques, il a dit que si quelqu’un est «élevé comme un catholique pur et dur, c’est comme s’il subissait un lavage de cerveau. Vous ne pouvez jamais changer leur état d’esprit.

Il explique également à quel point «les enseignants les plus progressistes» sont «savants» pour «transmettre un message démocrate» aux étudiants sans avoir à révéler leurs préférences politiques personnelles.

Les commentaires ont suscité une condamnation bipartite, notamment de la part du gouverneur démocrate Ned Lamont, qui vit à Greenwich depuis environ 30 ans et a déclaré que les opinions ne sont “pas alignées sur nos valeurs du Connecticut”. Leora Levy, candidate républicaine au Sénat américain, a organisé une conférence de presse à Greenwich mercredi soir. Apparaissant avec d’autres républicains, ainsi que le fondateur de Project Veritas, elle a exigé “la transparence et la responsabilité dans les écoles publiques du Connecticut” et une enquête sur la discrimination et “l’endoctrinement de nos enfants”.

Susan Haigh, l’Associated Press