Connectez-vous et personnalisez votre monde avec la campagne #YouMake de Samsung – Samsung Global Newsroom

Samsung Electronics a récemment déployé sa campagne #YouMake, une campagne centrée sur la personnalisation de la couleur, du design et même de la combinaison de vos produits Samsung en fonction de votre style de vie.

Des réfrigérateurs et téléviseurs aux smartphones et montres connectées, vous pouvez désormais personnaliser votre expérience Samsung sur toute la gamme de produits de l’entreprise. Au-delà de la simple extension des options de produits disponibles, cette campagne vous permet de profiter d’expériences de produits personnalisées et connectées via la plate-forme SmartThings alimentée par l’Internet des objets (IoT).

La campagne #YouMake permet aux consommateurs de prendre l’initiative de personnaliser leurs propres expériences produit comme ils le souhaitent. Samsung Newsroom a exploré comment la campagne #YouMake peut transformer différents espaces de votre maison grâce à des combinaisons de différents appareils pour vous aider à embrasser votre individualité, alors lisez la suite pour découvrir comment cette campagne peut vous inspirer à découvrir des expériences de produits homogènes qui sont vraiment adaptées à votre mode de vie.

#Scène 1, transformez votre lieu de travail en bureau à domicile

En raison de la pandémie, les idées traditionnelles sur comment et où nous travaillons ont fondamentalement changé. Aujourd’hui, de nombreuses personnes travaillent à domicile ou fonctionnent selon un horaire hybride, qui combine le travail à domicile et les déplacements vers le lieu de travail. Aujourd’hui, #YouMake offre une autre opportunité de révolutionner notre approche du travail à domicile. En connectant vos appareils intelligents via SmartThings, les travailleurs peuvent créer une nouvelle culture de bureau à domicile en brisant le stéréotype selon lequel « le travail équivaut à un ordinateur ».

Grâce à #YouMake, vous pouvez commencer la journée en travaillant dans votre bureau avec votre Smart Monitor M8, puis entrer dans le salon pour une conférence téléphonique à l’aide de votre téléviseur Neo QLED. Avec son grand écran, vous pouvez avoir une impression vivante d’être en réunion avec vos collègues, car vous lisez facilement l’ordre du jour de la réunion et voyez clairement les visages de vos collègues. Pour les documents qui doivent être partagés pendant la réunion, vous pouvez les partager rapidement via votre Galaxy S22.

Avec la compatibilité d’écran et les fonctionnalités de connectivité de SmartThings, y compris le partage de fichiers, vous pouvez choisir les meilleurs produits à utiliser pour différentes tâches de manière simple et unifiée.

#Scène 2, Personnalisez votre maison avec un design qui vous parle

Votre maison est le seul espace qui reflète vraiment votre personnalité et votre style. Tout comme vous choisiriez le papier peint et les meubles pour décorer votre maison, vous pouvez désormais personnaliser les couleurs et les finitions des appareils électroménagers et électroniques, tels que votre réfrigérateur, votre téléviseur et votre montre connectée.

Vous pouvez facilement synchroniser votre style et vos appareils dans toute votre maison avec la campagne #YouMake.

Par exemple, si vous avez déjà choisi des panneaux de réfrigérateur sur mesure assortis au papier peint rose vif de votre cuisine, vous pouvez ajouter une touche de couleur supplémentaire à votre maison en installant The Frame et en choisissant des couleurs de cadre qui se coordonnent avec le réfrigérateur sur mesure.

Lorsque vous recevez des invités, vous pouvez ensuite sélectionner la peinture parfaite pour toute occasion spéciale et l’afficher avec The Frame. Vous pouvez également opter pour un bracelet et un cadran Galaxy Watch dans des couleurs assorties pour un look élégant qui répond à tous les codes vestimentaires.

#Scène 3, Faites de chaque réunion une soirée inoubliable

Avec la campagne #YouMake, vous pouvez transformer où que vous soyez en une salle de cinéma ou une scène de fête entraînante. Le Freestyle, un écran portable léger et facile à transporter, peut afficher un grand écran de cinéma ou fournir un éclairage d’ambiance pour les fêtes. Activez simplement le mode ambiant sur The Freestyle pour afficher des images qui rehaussent l’atmosphère et transforment l’ambiance de la fête.

Si vous êtes d’humeur à diffuser une vidéo à partir de votre plate-forme OTT préférée, vous pouvez également connecter The Freestyle à votre Galaxy S22 à l’aide de la fonction Tap View pour utiliser l’interface utilisateur d’un Samsung Smart TV. Avec un son surround à 360 degrés qui remplit tout l’espace, vous pouvez profiter d’un son vraiment de haute qualité où que vous soyez.

Samsung offre aux consommateurs la possibilité de prendre l’initiative d’adapter leurs expériences produit à leur mode de vie. Apprenez-en plus sur ces expériences captivantes d’appareils connectés en suivant la campagne #YouMake de Samsung.