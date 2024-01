Pour ce que ça vaut, l’horaire du réseau a commencé à revenir à la normale, après les arrêts de travail et les grèves qui l’ont réduit à des répétitions et à des tarifs recyclés. Les séries scénarisées mettant en scène des acteurs syndicaux sont de retour. La trilogie « Chicago » de NBC revient avec de nouveaux épisodes ce soir. Voir ci-dessous.

Avec ou sans grèves, la télévision est désormais définie par deux certitudes : 1) Il y a vraiment trop de choses à regarder. 2) Les gens regarderont n’importe quoi.

Et par n’importe quoi, j’invoque comme preuve « Flip a Coin » (21h30, Effort maximum). Pour une fois, le titre d’une émission la décrit parfaitement et entièrement. Chaque épisode d’une demi-heure de « Flip a Coin » consiste en l’artiste martial, acteur et star de « Rocky IV » Dolph Lundgren qui lance une pièce de monnaie 21 fois.

Comme nous le savons tous, il n’y a que deux manières d’y parvenir.

Mais la simplicité binaire de ces 21 flips crée une sorte de toile vierge sur laquelle les spectateurs peuvent se projeter – ou se transformer en une opportunité de parier ou de jeux à boire élaborés.

Comme Lundgren, « Flip » vient de Suède, donc la pièce lancée est une couronne. Et dans le titre propre, le mot « Coin » arbore un tréma.

Lundgren a fait équipe avec son partenaire d’entraînement « Rocky » Sylvester Stallone dans le thriller « The Expendables » de 2010. Il a exprimé son enthousiasme pour cette nouvelle entreprise. “Oui, je suis dans cette émission”, s’est enthousiasmé Lungren. “Je ne comprends pas très bien pourquoi, mais ils me disent que ce sera énorme en Suède, donc ça doit être génial.”

Pour ceux qui se demandent ce qu’est la chaîne Maximum Effort et où la trouver, il s’agit d’une émanation de la société de production de Ryan Reynolds et peut être diffusée en streaming sur Fubo et FreeVee, entre autres.

Il peut être facile de ricaner devant un spectacle aussi simple que « Flip a Coin », mais il n’est jamais sage de sous-estimer le sens des affaires ou la vision de Reynolds. En plus de ses rôles principaux dans “Deadpool” (22h, FX, TV-MA) et d’autres films, lui et Rob McElhenney (“It’s Always Sunny in Philadelphia”) ont un succès et une référence culturelle pop avec l’ambiance de FX- bonnes docuseries sportives «Bienvenue à Wrexham». Et l’implication de Reynolds dans l’opérateur de téléphonie sans fil Mint Mobile lui a valu de l’argent – ​​avec ou sans tréma.

— « Trafficked : Underworld With Mariana Van Zeller » (21 heures, National Geographic, TV-14) emmène les téléspectateurs dans certains des coins les plus sombres du monde et dans les marchés noirs les plus dangereux. Van Zeller interroge des individus qui font passer clandestinement de la drogue, des armes à feu, des épouses et des immigrants illégaux ainsi que des tueurs à gages dans une économie souterraine qui représente des milliards de dollars.

LES AUTRES FAITS SAILLANTS DE CE SOIR

— Un homme ordinaire se rend dans les bois pour prouver sa virilité dans le drame de 2022 « L’intégrité de Joseph Chambers » (19h15, TMCX).

— Un crash remplit les salles de « Chicago Med » (20h00, NBC, TV-14).

— Des créatures exotiques migrent pour survivre dans des endroits aussi divers que Taiwan et le Brésil sur « Nature » ​​(20h, PBS, TV-14, consultez les programmes locaux).

— Les Lakers de Los Angeles accueillent les Mavericks de Dallas en basket NBA (20h30, ABC).

— Les maisons de quartier partagent leurs quartiers sur « Chicago Fire » (21h, NBC, TV-14).

— « NOVA » (21h00, PBS, r, TV-PG, consultez les listes locales) célèbre le télescope James Webb de la conception à la construction et au lancement.

— Un pirate somalien mène des agents dans une poursuite à travers le monde sur « FBI True » (22h, CBS, TV-14).

— Upton jette l’éthique médicale aux vents dans « Chicago PD » (22 h, NBC, TV-14).

— “Secrets of the Dead” (21h00, PBS, r, TV-14, consultez les programmes locaux) s’interroge sur le mystère des ossements humains découverts dans le sous-sol de la résidence londonienne de Benjamin Franklin, des restes qui pourraient avoir été utilisés dans des expériences scientifiques.

CHOIX CULTE

Toujours considéré comme l’une des grandes expériences cinématographiques sur grand écran, l’épopée historique « Lawrence d’Arabie » de 1962 (20 heures, TCM, TV-14) a fait connaître deux relativement inconnus, Peter O’Toole et Omar Sharif. Le Sharif égyptien jouerait dans le prochain film du réalisateur David Lean, « Dr. Jivago » en 1965, et dans l’adaptation en 1968 du succès de Barbra Streisand à Broadway « Funny Girl » (4h30 du matin, tôt jeudi, TV-PG).

NOTES DE SÉRIE

« Le prix est juste la nuit » (20h, CBS, TV-PG)… « I Can See Your Voice » (20h, Fox, TV-PG)… « NBA Countdown » (20h, ABC, TV-PG) ) anticipe le grand match.

« Raid the Cage » (21h, CBS, TV-PG)… « We Are Family » (21h, Fox, TV-PG).

TARD DANS LA NUIT

Clive Owen et Juno Temple sont réservés sur “The Late Show With Stephen Colbert” (23h35, CBS)… Jimmy Fallon accueille Jodie Foster, Christopher Briney et Alec Benjamin dans “The Tonight Show” (23h35, NBC) … Renee Rapp, Ian McShane et Black Pumas visitent « Late Night With Seth Meyers » (00h35, NBC)… Taylor Tomlinson anime « After Midnight » (00h35, CBS).