Connectez-vous au livestream de pré-lancement — Diablo IV — Blizzard News

Celui-ci va être énorme, vagabond ! Notre prochain livestream commence le 2 octobre, 11 h 00 (heure du Pacifique) et donne un aperçu détaillé du contenu publié avec la saison 6 et l’extension Vessel of Hatred. Adam Fletcher, directeur associé de la communauté, animera la conférence aux côtés d’un groupe de développeurs de l’équipe, et passera également en revue les enseignements tirés de notre dernier PTR et répondra aux questions des joueurs.

Visitez notre site officiel Diablo Tic, YouTube et X chaînes à regarder en direct ! Après la fin du livestream, nous publierons un autre article avec une vidéo de la discussion afin que vous puissiez rattraper les détails si vous les avez manqués.